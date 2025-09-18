Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra (Ảnh: AFP)

Bà Kanokwan Jiewchuaphan, Giám đốc nhà tù Nonthaburi kiêm Phó phát ngôn viên của Cục, cho biết đầu bếp trưởng trại giam trung ương Klong Prem (Bangkok) đã xác nhận ông Thaksin không hề mua pizza như cáo buộc. Theo bà, số pizza này do "một số người bên ngoài" mua và phân phát cho cảnh sát, nhân viên trại giam tham gia điều tiết giao thông bên ngoài nhà tù vào ngày 13/9.

Lời phủ nhận được đưa ra sau khi ông Watchara Phetthong, cựu nghị sĩ đảng Dân chủ, cáo buộc ông Thaksin đãi tiệc pizza cho khoảng 6.500 cán bộ và phạm nhân nhằm gây ảnh hưởng trong tù, đồng thời vượt quá giới hạn chi tiêu hàng ngày mà luật pháp cho phép phạm nhân sử dụng.

Bà Kanokwan khẳng định đây chỉ là sự hiểu lầm, đồng thời nhấn mạnh mọi hoạt động "chiêu đãi" phạm nhân đều do giám đốc trại giam quyết định và chỉ diễn ra vào những dịp đặc biệt như Tết hay sinh nhật. Nếu lặp lại thường xuyên, các sự kiện này có thể gây lo ngại về việc hình thành thế lực trong tù.

Về tình trạng sức khỏe, Cục Cải huấn cho biết ông Thaksin hiện chủ yếu đọc sách trong khu điều trị dành cho phạm nhân. Trong tù, ông Thaksin duy trì sinh hoạt đều đặn - thức dậy lúc 6h, đi ngủ lúc 21h30, ăn sáng đơn giản với trứng, đọc sách, xem truyền hình và đi bộ vận động.

Ngày 16/9, ông được chụp X-quang phổi bằng thiết bị lưu động để sàng lọc bệnh lao cùng khoảng 100 tù nhân khác. Ngoài ra, ông cũng trải qua một số kiểm tra sức khỏe định kỳ do tuổi tác, song chưa phát hiện vấn đề nghiêm trọng.

Theo quy định, phạm nhân được thăm gặp 2 lần mỗi tuần, vào chiều thứ Hai và sáng thứ Năm. Luật sư Winyat Chartmontree xác nhận ông và bà Paetongtarn Shinawatra đã đăng ký thăm ông Thaksin vào sáng 18/9. Cùng ngày, hai người con gái của ông Thaksin là bà Paetongtarn và bà Pintongta đã gửi vào tài khoản trại giam 15.000 Baht (khoảng 12 triệu đồng) - mức tối đa được phép - để cha họ chi tiêu cá nhân, chủ yếu mua đồ ăn nhẹ.

Trước đó, hôm 9/9, Tòa án Tối cao Thái Lan đã ra quyết định buộc ông Thaksin thi hành án 1 năm tù còn lại trong trại giam, sau khi từng được đặc xá vào năm 2023 và điều trị nhiều tháng tại bệnh viện.

Dù từng bị kết án vắng mặt trong nhiều vụ án tham nhũng sau khi bị lật đổ năm 2006, ông Thaksin trở về Thái Lan tháng 8/2023. Quyết định thi hành án hiện tại cho thấy ông vẫn phải đối mặt với những hệ lụy pháp lý kéo dài của sự nghiệp chính trị đầy tranh cãi.