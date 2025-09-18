Ngày 17/9, Vua Charles và Vương hậu Camilla chủ trì quốc yến long trọng tại lâu đài Windsor để đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania. Nhưng nhân vật được chú ý nhất lại là Vương phi Kate.

Tại quốc yến hoành tráng ở lâu đài Windsor, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Vương phi Kate. Xuất hiện cùng Thân vương William, Vua Charles và Vương hậu Camilla, Kate ngồi cạnh Tổng thống Donald Trump.





Ông Trump không tiếc lời khen: "Bạn thật rạng rỡ, thật khỏe mạnh và xinh đẹp". Trước đó, khi vừa bước xuống trực thăng, ông còn bắt tay và nói với Kate: “Bạn đẹp lắm, thật sự rất đẹp”. Những câu nói này nhanh chóng lọt vào ống kính truyền thông, biến Vương phi Kate thành tâm điểm toàn cầu.

Từ khi trở thành Vương phi xứ Wales vào năm 2022, Kate luôn được bố trí ngồi cạnh các nguyên thủ quốc tế trong những buổi quốc yến trọng đại. Tháng 11/2022, cô ngồi cạnh Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa. Năm 2023, cô xuất hiện cùng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Và tháng 7/2025, dư luận còn rúng động khi Tổng thống Emmanuel Macron bất ngờ hôn tay, nháy mắt với Kate trong bữa tiệc cùng phu nhân Brigitte Macron.





Không chỉ ngồi cạnh các nguyên thủ, Kate còn sánh vai cùng Michael Boulos – chồng của Tiffany Trump trong nghi lễ diễu hành Hoàng gia, khẳng định vị thế không thể thay thế trong các hoạt động ngoại giao.





Kế hoạch chỗ ngồi tại quốc yến được sắp xếp cẩn thận bởi Hoàng gia, sau đó được Vua Charles và Vương hậu Camilla phê chuẩn. Trong khi Kate ngồi cạnh Trump, thì Melania Trump lại được xếp giữa Thân vương William và Vương hậu Camilla.





Sự nổi bật của Kate không chỉ đến từ vẻ đẹp mà còn từ phong thái. Từ gu thời trang tinh tế, sự điềm đạm trong giao tiếp cho đến khả năng kết nối với các nguyên thủ, cô được coi là hiện thân cho “soft power” của Hoàng gia Anh – một sức mạnh mềm mại nhưng đầy hiệu quả.

Và Kate chưa dừng lại ở đó. Ngay sau quốc yến, cô cùng Melania dự kiến tham gia một hoạt động cộng đồng với các thành viên của Scouts’ Squirrels, cùng nhau học về thiên nhiên để giành huy hiệu “Go Wild”.

Theo People