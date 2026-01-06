Tất tần tật quyền lợi bảo hiểm y tế người dân được hưởng từ năm 2026

Tăng mức chi trả bảo hiểm y tế

Một trong những điểm thay đổi lớn nhất từ năm 2026 là tăng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Theo thông tin từ Bộ Y tế, quỹ bảo hiểm y tế sẽ được điều chỉnh theo hướng mở rộng phạm vi và nâng mức chi trả với nhiều dịch vụ y tế. Đặc biệt là các dịch vụ có vai trò quan trọng trong phát hiện sớm và điều trị kịp thời bệnh.

Cụ thể, bảo hiểm y tế sẽ từng bước chi trả cho hoạt động khám sàng lọc, chẩn đoán và điều trị sớm một số bệnh, thay vì chỉ tập trung thanh toán khi bệnh đã ở giai đoạn nặng. Đây là sự thay đổi mang tính chiến lược, nhằm giảm chi phí điều trị lâu dài, đồng thời nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Mở rộng các trường hợp được hưởng 100% chi phí điều trị

Bên cạnh việc tăng mức chi trả, từ 1/1/2026, bảo hiểm y tế sẽ mở rộng thêm các nhóm người được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi.

Theo quy định mới, hai nhóm người đáng chú ý được bổ sung gồm

Người thuộc hộ gia đình cận nghèo

Người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Hàng loạt quyền lợi bảo hiểm y tế người dân được hưởng trong năm 2026

Như vậy, năm 2026 sẽ có 11 trường hợp được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi gồm:

Thứ nhất là sĩ quan quân đội Nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

Thứ hai là hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội Nhân dân đang tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong công an nhân dân; học viên quân đội, học viên công an, học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí là người Việt Nam.

Thứ ba là học viên quân đội, học viên công an, học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí là người nước ngoài.

Thứ tư là học viên đào tạo sĩ quan dự bị từ 3 tháng trở lên chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Thứ năm là dân quân thường trực.

Thứ sáu là người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; cựu chiến binh.

Thứ bảy là trẻ em dưới 6 tuổi.

Thứ tám là thân nhân của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Thứ chín là người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; người dân tộc thiểu số đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo.

Thứ mười là người đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng theo quy định của pháp luật có liên quan; người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng mà thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội.

Cuối cùng là người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ cận nghèo đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

Khám sức khỏe định kỳ miễn phí

Bộ Y tế cho biết, theo lộ trình, mỗi người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm, với chi phí được hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm y tế, ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác. Theo dự thảo Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc cho người dân, từ năm 2026 sẽ triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, theo nhóm người và lộ trình ưu tiên.

Trong năm 2026, ngân sách nhà nước sẽ ưu tiên tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các nhóm yếu thế như người cao tuổi, người có công, hộ nghèo, cận nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi. Các nhóm đang được khám theo quy định hiện hành tiếp tục duy trì thực hiện.

Nội dung khám tập trung vào sàng lọc sớm các bệnh không lây nhiễm phổ biến như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch, cũng như một số bệnh ung thư thường gặp.

Bộ Y tế cho biết, việc bảo hiểm y tế chi trả khám sức khỏe định kỳ sẽ được triển khai theo lộ trình, phù hợp với khả năng cân đối của quỹ bảo hiểm y tế. Danh mục dịch vụ, đối tượng ưu tiên và mức chi trả cụ thể sẽ được Bộ Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn chi tiết trong các văn bản dưới luật.

Song song đó, hoạt động khám định kỳ sẽ được gắn với hồ sơ sức khỏe điện tử, giúp theo dõi tình trạng sức khỏe của mỗi người dân trong suốt vòng đời, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý và điều trị.

Với việc tăng mức hưởng, mở rộng phạm vi chi trả và ưu tiên các nhóm yếu thế, chính sách bảo hiểm y tế từ năm 2026 hướng tới giảm mạnh chi tiền túi của người bệnh. Mục tiêu được đặt ra là đưa tỷ lệ chi trả phí khám chữa bệnh của người dân xuống dưới 30% trong giai đoạn 2028 - 2030. Đây là bước đi đột phá nhằm bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế, hạn chế tình trạng người dân rơi vào nghèo đói do chi phí khám, chữa bệnh.