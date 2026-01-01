Trong đoạn video ngắn chào đón năm mới đăng trên Instagram, Carol Alt - siêu mẫu huyền thoại của thập niên 1980 - xuất hiện với chiếc váy ngắn không tay, đôi giày cao gót satin màu hồng và nụ cười rạng rỡ. Ở tuổi 65, bà không chỉ khiến người xem bất ngờ vì vóc dáng săn chắc, thần thái trẻ trung, mà còn gợi lên một câu hỏi rất đời: Điều gì đã giúp một người phụ nữ đi qua hơn nửa thế kỷ cuộc đời mà vẫn trông "không tuổi" đến vậy?





Từ "The Face" của làng mốt đến biểu tượng lão hóa khỏe mạnh

Carol Alt bước chân vào làng thời trang từ cuối những năm 1970 và nhanh chóng trở thành một trong những siêu mẫu nổi tiếng nhất thế giới. Trong thập niên 1980, bà xuất hiện trên hàng trăm trang bìa tạp chí, từng là gương mặt quen thuộc của Sports Illustrated Swimsuit Issue và được giới thời trang ưu ái gọi bằng cái tên ngắn gọn nhưng đầy trọng lượng: "The Face".

Không dừng lại ở sàn catwalk, Carol Alt còn tham gia diễn xuất, góp mặt trong nhiều chương trình truyền hình, từ phim hoạt hình King of the Hill cho tới show truyền hình thực tế The Celebrity Apprentice. Nhưng phía sau ánh hào quang đó là một giai đoạn ít người biết đến – khi sức khỏe của bà từng bị bào mòn nghiêm trọng.

Khi ánh hào quang phải đánh đổi bằng sức khỏe

Trong một cuộc phỏng vấn, Carol Alt từng thẳng thắn thừa nhận: Để giữ được thân hình "chuẩn mực" của làng mẫu, bà đã trải qua nhiều năm ăn uống thiếu khoa học, mệt mỏi và suy dinh dưỡng.

"Suốt sự nghiệp người mẫu, tôi luôn trong tình trạng kiệt sức. Tôi không biết mình nên ăn gì, và khi ăn thì lại toàn ăn những thứ không tốt cho cơ thể", bà từng chia sẻ.

Mọi thứ chỉ thay đổi khi Carol Alt gặp một bác sĩ mà bà gọi là "người thầy" - người đã giúp bà nhìn nhận lại mối quan hệ giữa thực phẩm và sức khỏe. Từ đó, bà chuyển sang theo đuổi chế độ ăn thực phẩm sống (raw food), tập trung vào rau củ quả tươi, thực phẩm ít qua chế biến.

Chiến thắng ung thư và triết lý sống mới

Carol Alt từng được chẩn đoán mắc ung thư tử cung – một biến cố lớn khiến bà buộc phải nhìn lại toàn bộ lối sống của mình. Sau khi điều trị thành công, bà càng kiên định hơn với lựa chọn ăn uống lành mạnh và chăm sóc cơ thể từ bên trong.

Theo Carol Alt, điều đáng tiếc nhất là: "Tôi ước gì khi 18 hay 19 tuổi, đã có ai đó nói với tôi rằng hãy ăn rau sống."

Chính sự thay đổi này, theo bà, không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn góp phần làm chậm quá trình lão hóa - điều thể hiện rõ qua vóc dáng, làn da và năng lượng sống của bà hiện tại.

"Không thể ngăn thời gian, nhưng có thể đi cùng nó một cách tử tế"

Ở tuổi 65, Carol Alt không phủ nhận việc cơ thể thay đổi theo năm tháng. Bà từng chia sẻ rằng việc mang biệt danh "The Face" đôi khi cũng là áp lực, bởi không ai có thể mãi giữ nguyên hình ảnh của tuổi trẻ.

"Già đi là điều không thể tránh khỏi. Nhưng chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh đã giúp tôi trì hoãn nó lâu hơn tôi từng nghĩ", bà nói.

Carol Alt cũng thừa nhận quan điểm của mình về thẩm mỹ đã cởi mở hơn. Nếu trước đây bà từng khẳng định sẽ không bao giờ can thiệp dao kéo, thì nay bà cho rằng: nếu điều đó giúp phụ nữ cảm thấy tự tin và hạnh phúc hơn, thì không có gì sai cả. Dù vậy, bà vẫn tin rằng không ai có thể "đánh bại" thời gian - chỉ có thể học cách chấp nhận nó.

Hình ảnh Carol Alt trong chiếc váy ngắn, đôi giày hồng và điệu nhảy vui vẻ đón năm mới không chỉ là khoảnh khắc thời trang. Nó giống như một lời nhắc nhẹ nhàng: lão hóa không nhất thiết phải đi kèm với mệt mỏi, buông xuôi hay sợ hãi.

Đôi khi, trẻ lâu không nằm ở việc trông giống tuổi 30 khi đã 65, mà là vẫn còn đủ năng lượng để mỉm cười, nhảy múa và tận hưởng cuộc sống – theo cách của riêng mình.