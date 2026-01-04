252 bệnh mạn tính được kê đơn thuốc BHYT tới 90 ngày

Sau 6 tháng triển khai quy định về kê đơn thuốc BHYT theo thông tư 26/2025/TT-BYT (có hiệu lực 1-7-2025) gồm hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú, nhiều người bệnh phản ánh vẫn chưa được cấp thuốc trên 30 ngày dù bệnh ổn định và đã điều trị, theo dõi lâu dài.

Hơn 250 bệnh, nhóm bệnh có thể kê đơn thuốc BHYT ngoại trú tới 90 ngày

Liên quan vấn đề này, mới đây Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh rà soát, tăng cường quản lý điều trị bệnh mạn tính; chấn chỉnh việc chỉ định khám, thực hiện cận lâm sàng, kê đơn thuốc và sử dụng thiết bị y tế chưa hợp lý.

Bộ Y tế nhấn mạnh quy định kê đơn không phân biệt người có hay không có thẻ BHYT, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người bệnh, giảm thủ tục không cần thiết.

Từ tháng 7-2025, Bộ Y tế đã có quy định về đơn thuốc trong điều trị ngoại trú, cho phép kê đơn trên 30 ngày đối với 252 bệnh, nhóm bệnh, thay vì tối đa 30 ngày như trước. Theo đó, người kê đơn căn cứ tình trạng lâm sàng và mức độ ổn định của người bệnh để quyết định số ngày sử dụng thuốc, tối đa không quá 90 ngày.

Đây được đánh giá là thay đổi mang tính đột phá, góp phần tháo gỡ những bất tiện kéo dài nhiều năm, đặc biệt với người bệnh ở vùng sâu, vùng xa, người cao tuổi hoặc gặp khó khăn trong đi lại. Danh mục áp dụng gồm 16 nhóm bệnh, như bệnh nhiễm trùng, ký sinh trùng, bệnh máu, tâm thần, nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa.

Danh mục được áp dụng kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày gồm nhiều bệnh mạn tính phổ biến như tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản, COPD, rối loạn lo âu, trầm cảm, viêm gan B mạn tính, HIV/AIDS, suy giáp, Parkinson, Alzheimer, sa sút trí tuệ, cùng các bệnh về máu và miễn dịch như thalassemia, xơ cứng cột bên teo cơ.

Danh mục này cũng bao gồm một số bệnh phụ khoa ở tuổi vị thành niên, như rong kinh tuổi dậy thì, với tổng cộng 252 bệnh, nhóm bệnh.

Danh mục bệnh được kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày

Theo quy định, đối với các bệnh thuộc danh mục này, người kê đơn căn cứ tình trạng lâm sàng và mức độ ổn định của người bệnh để quyết định số ngày sử dụng của mỗi thuốc, tối đa không quá 90 ngày.

Riêng trường hợp kê đơn thuốc gây nghiện để giảm đau cho người bệnh ung thư điều trị tại nhà, không thể đến cơ sở y tế, việc kê đơn phải do bác sĩ tại cơ sở khám chữa bệnh có giường bệnh nội trú thực hiện.

Danh mục thuốc, hóa dược do quỹ BHYT chi trả hiện gồm 1.037 loại. Bộ Y tế cho biết trong năm 2026 - sau gần 8 năm, danh mục này sẽ được cập nhật số lượng thuốc lớn nhất từ trước đến nay, dự kiến bổ sung cả một số thuốc phát minh.

Cùng với đó, danh mục thuốc BHYT được đưa về trạm y tế xã sẽ tăng gấp đôi, đáp ứng nhu cầu điều trị ban đầu trong bối cảnh mô hình bệnh tật thay đổi nhanh và nhu cầu sử dụng thuốc hiện đại ngày càng tăng.