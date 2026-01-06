Cùng là "thần dược" cho nhan sắc nhưng uống Vitamin A và Vitamin E cùng lúc được không? Chuyên gia cảnh báo 3 lưu ý "sống còn"

Rất nhiều chị em đang có thói quen tự ý mua Vitamin A và E về uống để mong sáng mắt, đẹp da. Tuy nhiên, việc kết hợp hai loại "thần dược" này không đơn giản như bạn nghĩ. Uống sai cách không những phí tiền mà còn có thể gây ngộ độc.

Trong thế giới thực phẩm chức năng, Vitamin A và Vitamin E luôn nằm trong "top" những loại được săn đón nhất. Vitamin A nổi tiếng với khả năng làm sáng mắt, tăng cường miễn dịch; trong khi Vitamin E lại là "vũ khí" chống oxy hóa, giúp da dẻ mịn màng, trẻ hóa.

Nếu bạn đang dùng thực phẩm bổ sung vitamin A và vitamin E, điều quan trọng là phải biết cách kết hợp chúng một cách an toàn vào chế độ ăn uống hàng ngày. Tiến sĩ Hughes khuyên bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi bắt đầu dùng bất kỳ loại vitamin mới nào, và cảnh báo không nên dùng vitamin A và E với liều lượng cao.

Nhưng câu hỏi đặt ra là: Uống chung hai loại này có sao không? Dưới đây là giải đáp chi tiết từ các bác sĩ và dược sĩ hàng đầu trên chuyên trang sức khỏe Parade.

1. Có thể uống chung, nhưng đừng "tham" liều cao!

Tin vui là bạn hoàn toàn có thể uống Vitamin A và Vitamin E cùng nhau. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo một điểm cực kỳ quan trọng: Cả hai đều là vitamin tan trong dầu.

Khác với Vitamin C (tan trong nước, thừa sẽ đào thải qua nước tiểu), Vitamin A và E thừa sẽ tích tụ lại trong gan và các mô mỡ. Dược sĩ Heather Hughes (Tập đoàn Walgreens) cho biết: "Nếu nạp liều cao trong thời gian dài, chúng sẽ tích tụ lại và gây ngộ độc cho cơ thể".

2. Những ai nên và KHÔNG NÊN bổ sung?

Không phải cứ thấy người khác uống là mình cũng uống theo. Việc bổ sung thực phẩm chức năng chỉ thực sự cần thiết trong các trường hợp sau:

Người nên dùng: Người có vấn đề về hấp thụ (như bệnh Crohn), người suy dinh dưỡng, hoặc người mắc các bệnh về gan, mắt theo chỉ định của bác sĩ.

Người cần đặc biệt cẩn trọng: Bác sĩ David Cutler (Trung tâm Y tế Providence Saint John) nhấn mạnh, riêng với Vitamin E, nếu bạn đang dùng thuốc làm loãng máu thì tuyệt đối không tự ý bổ sung vì sẽ làm tăng nguy cơ đột quỵ. Đặc biệt, một số nghiên cứu còn chỉ ra rằng dùng Vitamin E liều cao có thể làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới hoặc làm tình trạng bệnh nhân ung thư trở nên xấu hơn.

3. Bí kíp "vàng" để cơ thể hấp thụ tối đa Vitamin E và Vitamin A

Để việc uống vitamin không bị "đổ sông đổ bể", chị em cần nhớ 2 quy tắc:

Uống cùng chất béo: Vì đây là vitamin tan trong dầu, hãy uống chúng ngay trong hoặc sau bữa ăn có chứa chất béo (như bơ, các loại hạt, cá hoặc dầu ô liu). Nếu bụng đói mà uống thì cơ thể chẳng hấp thụ được bao nhiêu.

Quy tắc "cách quãng": Nếu bạn đang sử dụng liều cao theo đơn thuốc, các bác sĩ khuyên nên uống Vitamin A và Vitamin E cách nhau khoảng 2 đến 4 tiếng để đảm bảo an toàn tối đa cho cơ thể.

4. Đừng quên "kho báu" từ thực phẩm tự nhiên

Thay vì phụ thuộc vào viên nén, các chuyên gia vẫn khuyến khích chị em tận dụng nguồn vitamin dồi dào từ căn bếp:

Vitamin A: Có nhiều trong khoai lang, cà rốt, rau chân vịt, trứng và các sản phẩm từ sữa.

Vitamin E: Tìm thấy trong hạt hướng dương, hạnh nhân, hạt dẻ, rau xanh và quả bơ.

Lời khuyên cho chị em: Trước khi định "tổng tấn công" bằng thực phẩm chức năng, hãy đi xét nghiệm máu để biết cơ thể thực sự thiếu gì. Đừng để việc làm đẹp trở thành gánh nặng cho gan và thận nhé!

Theo Parade/Health