Khi nói đến những mỹ nhân giữ được nhan sắc trẻ trung bất chấp thời gian, Chung Hân Đồng chắc chắn là một trong những tên tuổi được nhắc đến nhiều nhất trong showbiz châu Á. Ở tuổi 44, nữ diễn viên vẫn duy trì vẻ ngoài tươi tắn, làn da mịn màng ít nếp nhăn và vóc dáng thon thả khiến nhiều phụ nữ "gật gù" ngưỡng mộ. Nhưng điều khiến người ta tò mò nhất không phải là son phấn hay bác sĩ thẩm mỹ, mà chính là lối sống và chế độ dinh dưỡng hàng ngày của cô, đơn giản, tự nhiên nhưng lại hiệu quả lâu dài.

Không chạy theo xu hướng làm đẹp nhanh, ngắn hạn, Chung Hân Đồng chú trọng xây dựng những thói quen giữ sức khỏe và chăm sóc sắc vóc bền vững. Một trong những "bí quyết" được cô yêu thích nhất là việc thêm củ mài khô và kỷ tử vào các món canh nấu tại nhà - những nguyên liệu thân thuộc trong Đông y vừa bổ dưỡng vừa hỗ trợ chống lão hóa.

2 nguyên liệu chống già được lòng Chung Hân Đồng là thuốc quý trong Đông y

Củ mài khô

Củ mài khô, trong Đông y gọi là hoài sơn, là vị thảo dược quen thuộc thường dùng trong các món hầm, canh giàu dinh dưỡng. Chung Hân Đồng thường thêm củ mài vào các món nấu để giữ ấm cơ thể và nuôi dưỡng từ bên trong.

Vậy tại sao củ mài được xem là "thần dược" chống già?

Hỗ trợ tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất: Theo Đông y, hoài sơn có tác dụng dưỡng lá lách và dạ dày, từ đó giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Khi tiêu hóa khỏe, cơ thể hấp thu vitamin và khoáng chất tốt hơn, và làn da cũng sẽ hồng hào, rạng rỡ hơn.

Giàu chất chống oxy hóa: Củ mài chứa vitamin C, beta-carotene và flavonoid. Đây đều là những chất có khả năng trung hòa gốc tự do, giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào da, giảm nếp nhăn và các đốm nâu do tuổi tác gây ra.

Tác dụng sinh học tiềm năng: Các nghiên cứu hiện đại chỉ ra rằng thành phần trong củ mài còn có khả năng hỗ trợ cân bằng vi khuẩn đường ruột và tăng cường phản ứng chống oxy hóa trong cơ thể, những yếu tố liên quan mật thiết đến quá trình lão hóa tự nhiên.

Với những lợi ích này, không khó hiểu khi củ mài trở thành "cộng sự" đắc lực giúp mỹ nhân giữ được sức khỏe bên trong và nhan sắc bên ngoài.

Kỷ tử

Nếu củ mài là mảnh ghép giúp hỗ trợ tiêu hóa thì kỷ tử (goji berries) chính là "lá chắn thiên nhiên" bảo vệ cơ thể khỏi các yếu tố gây lão hóa. Nữ diễn viên thường dùng kỷ tử pha trà, nấu cháo hoặc thêm vào canh để tăng hương vị đồng thời tăng lượng chất chống oxy hóa.

Điểm mạnh của kỷ tử:

Chống oxy hóa mạnh mẽ: Kỷ tử chứa nhiều carotenoid, vitamin A, polysaccharides, những chất giúp bảo vệ tế bào khỏe mạnh, giảm tác hại của gốc tự do và hạn chế lão hóa sớm ở da và cơ quan nội tạng.

Tăng miễn dịch và sức khỏe tổng thể: Các nghiên cứu gợi ý rằng những hợp chất trong kỷ tử có thể tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ tim mạch. Điều này không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn gián tiếp giúp bạn trông trẻ trung hơn theo thời gian.

Bảo vệ mắt và giảm stress tế bào: Hàm lượng lutein và zeaxanthin trong kỷ tử cũng rất dồi dào, những carotenoid quan trọng đối với sức khỏe mắt và giảm thiểu stress oxy hóa liên quan đến quá trình lão hóa.

Kỷ tử không chỉ là một loại "siêu thực phẩm" đẹp da mà còn là người bạn đồng hành tuyệt vời trong hành trình duy trì sức khỏe lâu dài.

Những thói quen khác giúp Chung Hân Đồng "chống già" hiệu quả

Không chỉ dựa vào hai nguyên liệu chống già, Chung Hân Đồng còn xây dựng cho mình những thói quen lành mạnh, bền vững trong cuộc sống hàng ngày:

Uống đủ nước và ưu tiên đồ uống ấm

Thay vì uống đồ lạnh thường xuyên, cô cố gắng duy trì các loại đồ uống ấm như trà gừng, trà táo đỏ, giúp giữ ấm cơ thể, tăng cường tuần hoàn máu và hỗ trợ chức năng tiêu hóa, yếu tố quan trọng để cơ thể hấp thu chất chống oxy hóa hiệu quả hơn.

Trọng tâm vào món canh/súp giàu dinh dưỡng

Chung Hân Đồng rất yêu thích món canh/súp nóng, không chỉ vì dễ ăn mà còn bởi chúng hỗ trợ cung cấp nước, chất xơ và chất dinh dưỡng cần thiết hàng ngày. Đây là loại thực phẩm giúp cơ thể "đánh bại" tia UV, giảm viêm nội tạng và duy trì làn da mịn màng.

Duy trì vận động nhẹ nhàng

Các hoạt động như đi bộ, yoga nhẹ, và kéo giãn cơ giúp tăng lưu thông máu, giảm căng thẳng và duy trì cơ bắp chắc khỏe. Tất cả đều là những yếu tố giúp cơ thể trông trẻ trung hơn theo tuổi tác.

Ngủ đủ và giữ tinh thần tích cực

Giấc ngủ chất lượng giúp tế bào được tái tạo, giảm stress nội tại và làm chậm quá trình lão hóa da. Chung Hân Đồng đặc biệt chú trọng việc ngủ đủ giấc và giữ tâm trạng nhẹ nhàng, vui vẻ mỗi ngày, điều mà bất kỳ phụ nữ hiện đại nào cũng nên học hỏi.

