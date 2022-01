Tát như trời giáng vào mặt Jisoo (BLACKPINK), Yoo In Na bị mỉa mai cay đắng chỉ có thể đóng vai phụ

Trong diễn biến gần đây nhất của "Snowdrop", Soo Ho (Jung Hae In) đã quyết định để Young Ro (Jisoo) gặp cha cô.

Tuy nhiên, Young Ro lại cố gắng cảnh báo cha cô rằng Chung Ha (Yoo In Na) là một gián điệp. Kết quả là hai bên xảy ra đấu súng. Soo Ho bị thương vì lấy viên đạn cho Young Ro. Ngay sau đó, Chung Ha đã tát Young Ro một cách đau đớn do ghen tuông và thân phận bị bại lộ.

Chung Ha (Yoo In Na) tát Young Ro (Jisoo) do ghen tuông và thân phận bị bại lộ.

Sau cú tát trời giáng, Chung Ha và Yoo In Na đã trở thành cái tên hot trên mạng xã hội. Yoo In Na - người đảm nhận vai Chung Ha trở thành đối tượng bị người hâm mộ Jisoo (BLACKPINK) công kích. Hàng loạt bình luận tiêu cực hướng về Yoo In Na vì đã tát thần tượng của họ. Một số khán giả mỉa mai Yoo In Na chỉ có thể đảm nhận những vai phụ trong các dự án phim ảnh.



Yoo In Na trở thành đối tượng chỉ trích của người hâm mộ Jisoo (BLACKPINK).

Trong phim Snowdrop, Yoo In Na đóng vai Kang Chung Ya - một bác sĩ phẫu thuật xinh đẹp, tài giỏi tại bệnh viện nhà nước. Nhân vật của cô được miêu tả là người phụ nữ có thể quyến rũ bất cứ ai trong tích tắc. Phía sau vẻ ngoài xinh đẹp ấy lại ẩn chứa rất nhiều bí mật. Thực chất Kang Chung Ya là một điệp viên cùng phe với Su Ho.

