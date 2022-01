Kang Ha Neul gây sốc với cảnh cưỡng hôn trên sóng truyền hình, bạn diễn nữ bị ném đá vì thè lưỡi phản cảm

Mới đây, Kang Ha Neul đã xuất hiện với tư cách khách mời trong chương trình "SNL Korea Season 2".

Nam diễn viên tham giam trình diễn tiểu phẩm với dàn diễn viên của "SNL Korea Season 2" tạo nên tiếng cười cho khán giả. Bộ phim "When the Camellia Blooms" do Kang Ha Neul đóng chính được làm lại theo phong cách hài hước. Trong tiểu phẩm, nhân vật Yong Sik (Kang Ha Neul) đã chủ động tiếp cận Dong Baek (Ahn Young Mi).

Kang Ha Neul đóng lại một cảnh quay trong "When the Camellia Blooms".

Tuy nhiên, tiểu phẩm này lại gây sốc khi quay cảnh Dong Baek cưỡng hôn Yong Sik. Diễn viên Ahn Young Mi nhận về hàng loạt chỉ trích cố gắng thè lưỡi hết mức để tán tỉnh Kang Ha Neul. Trước hành động này, Kang Ha Neul đã thể hiện sự sợ hãi và né tránh.

Sau khi chương trình phát sóng, cảnh quay cưỡng hôn nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội xứ Hàn. Nhiều người lên tiếng chỉ trích hành động gây cười này đã đi quá giới hạn và có phần phản cảm. Động tác thè lưỡi khiến không ít khán giả cảm thấy khó chịu.



SNL Korea là một chương trình hài của xứ sở Kim Chi với format tập trung dành cho nhóm tuổi từ 30 đến 40. SNL Korea thường châm biếm những vấn đề xã hội khác được miêu tả thông qua các tiểu phẩm gây cười. Chương trình thường có sự tham gia của nhiều khách mời nổi tiếng trong làng giải trí xứ Hàn.

https://afamily.vn/kang-ha-neul-gay-soc-voi-canh-cuong-hon-tren-song-truyen-hinh-ban-dien-nu-bi-nem-da-vi-the-luoi-phan-cam-2022011623071887.chn