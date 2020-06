Yoo In Na chia sẻ 3 bài tập giúp cô nàng đốt cháy mỡ thừa ở vùng bụng, duy trì body thon gọn, săn chắc

Dù xuất hiện trong khá nhiều bộ phim truyền hình nhưng Yoo In Na lại chưa thực sự được nhiều người chú ý đến. Tuy nhiên, với nhan sắc cùng ngoại hình siêu chuẩn, In Na còn được ví như "nữ thần" của xứ sở kim chi. Đó cũng là lý do vì sao mà bí quyết giữ dáng của "chị chủ tiệm gà" lại được netizen xứ Hàn vô cùng quan tâm.

Được biết, để duy trì body thon gọn không chút mỡ thừa thì Yoo In Na thường tập 3 bài tập dưới đây mỗi ngày. Hãy cùng khám phá xem đó là những bài tập nào nhé!

Bài tập 1:

*Cách thực hiện:

- Bạn chuẩn bị một chiếc khăn và kéo căng giơ lên cao.

- Tiếp theo, bạn dang rộng hai chân bằng vai.

- Sau đó, bạn xoay eo 2 lần và đưa khăn sang trái 3 lần. Hành động này được tính là một lần.

Lặp lại 10 lần bên trái và thực hiện tương tự với bên phải.

*Chú ý: khi thực hiện nên cố gắng kéo căng eo và duỗi thẳng chân để tăng cường hiệu quả.

Bài tập 2:

*Cách thực hiện:

- Bạn nằm thẳng người trên sàn, hai tay giơ thẳng qua đầu, hai chân chụm gót lại.

- Sau đó, bạn hít một hơi thật sâu và ngồi bật dậy bằng sức cơ bụng.

Thực hiện bài tập này 10 lần.

Bài tập 3:

*Cách thực hiện:

- Bạn quỳ hai đầu gối trên sàn, hai tay chống thẳng trên mặt thảm.

- Sau đó, bạn nhấc chân trái ngoắc sang bên phải.

Thực hiện 10 lần rồi chuyển sang chân phải và làm thêm 10 lần nữa.

Source (Nguồn): Girlstyle, Soompi