Jung Hae In và Jisoo (BLACKPINK) bị nghi ngờ "phim giả tình thật" chỉ vì chi tiết này

Mới đây, một số cư dân mạng đã đặt nghi vấn về mối quan hệ của Jung Hae In và Jisoo (BLACKPINK) do một chi tiết đáng ngờ.

Vào ngày 3/1, Jisoo đã tổ chức sinh nhật trong niềm hân hoan cùng người hâm mộ trên toàn thế giới. Các thành viên BLACKPINK, bạn bè và người thân của Jisoo đã gửi những lời chúc ý nghĩa đến cô. Cùng lúc này, Jung Hae In gây chú ý với một động thái lạ làm dấy lên nghi vấn hẹn hò. Cụ thể, nam diễn viên đã đăng tải hình ảnh chiếc máy bay giấy trên trang cá nhân.





Jung Hae In đăng ảnh máy bay trong ngày sinh nhật của bạn diễn Jisoo.

Được biết đây là vật gắn liền với cặp đôi Im Soo Ho - Eun Young Ro (Jung Hae In - Jisoo thủ vai). Có thể thấy chiếc máy bay khá cũ và được xếp trong thời gian quay hình bộ phim Snowdrop. Tuy nhiên, Jung Hae In vẫn giữ gìn cẩn thận và đăng ảnh vào đúng ngày sinh nhật của Jisoo.

Jung Hae In và Jisoo vướng nghi vấn hẹn hò trong thời gian quay hình bộ phim Snowdrop.

Nhiều người cho rằng việc Jung Hae In giữ một món đồ liên quan đến bạn diễn trong một thời gian dài là điều khá lạ. Nghi vấn Jung Hae In và Jisoo "phim giả tình thật" nhanh chóng xuất hiện. Bên cạnh đó, một số ý kiến lại nghĩ rằng máy bay giấy chỉ đơn giản thể hiện cách cư xử nhẹ nhàng của Jung Hae In đối với bạn diễn trong ngày sinh nhật và không đủ để chứng minh rằng họ có quan hệ tình cảm.

https://afamily.vn/jung-hae-in-va-jisoo-blackpink-bi-nghi-ngo-phim-gia-tinh-that-chi-vi-chi-tiet-nay-2022010416220569.chn