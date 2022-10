The Beatles, một band nhạc nổi tiếng khắp trên thế giới đã từng ra mắt bài hát “All You Need Is Love” (Tạm dịch: Tất cả những gì bạn cần là tình yêu) vào năm 1960 và mang đến những tác động tích cực cho người nghe. Trên thực tế, đây chính là điều mà nhà tâm lý học Maslow đã gợi ý cho chúng ta trước đó một chút, là từ khoảng những năm 1940.



Thật vậy, một trong những nhu cầu cơ bản nhất, có lẽ cũng là quyết định nhất, là cảm giác được yêu thương thực sự.

Thật không may, nếu bạn không được yêu thương từ nhỏ, việc phát triển lòng tự trọng lành mạnh sau này là vô cùng khó khăn. Cảm giác được đánh giá cao, được tôn trọng, được chăm sóc và được cảm thấy có giá trị giúp bạn dễ dàng leo lên kim tự tháp nhu cầu mà Maslow đã phát triển, vốn là một cột mốc quan trọng trong lĩnh vực động lực của con người.

Chỉ khi bạn được bao bọc bởi tình yêu thương chân thành, bạn mới có nhận thức về bản thân. Và chỉ những người có được nhận thức về bản thân mới có khả năng yêu thương lành mạnh. Đó là loại tình yêu được xây nên từ sự đồng cảm, tôn trọng và vô điều kiện.

Hãy nhớ rằng, tất cả những gì bạn cần là tình yêu

Kim tự tháp nhu cầu của Abraham Maslow về nhu cầu của con người có 5 tầng.

Tầng thấp nhất là nhu cầu về thể chất, sinh lý, đó là về ăn ngủ nghỉ.

Tầng thứ 2 là nhu cầu về sự an toàn và ổn định, đó là sự yên tâm về công việc, gia đình, nơi ở, sức khỏe,...

Tầng thứ 3 là nhu cầu về các mối quan hệ xã hội, đó là sự thuộc về một cộng đồng, một tổ chức, được giao lưu và hòa nhập.

Tầng thứ 4 là nhu cầu về lòng tự trọng, là cảm giác được tôn trọng, tin tưởng.

Tầng thứ 5 là nhu cầu được thể hiện bản thân, đó là được theo đuổi đam mê, sở thích và mang lại giá trị cho xã hội.

Có thể nhận thấy tình yêu nằm ở tầng thứ 3 trong kim tự tháp nhu cầu. Thế nhưng, theo Abraham Maslow, tình yêu là nhu cầu cơ bản thúc đẩy mọi sự phát triển của con người. Ví dụ, trẻ sơ sinh cần được cho ăn, được bảo vệ và chăm sóc từ tình yêu thương, và khi trưởng thành, chúng ta cần có được tình cảm của những người thân yêu nếu chúng ta muốn có được sức khỏe thể chất và tâm lý tốt.

Cũng theo Maslow, tình yêu là nhu cầu tâm lý cơ bản nhất mà mỗi chúng ta đều cần để có thể phát triển các khía cạnh khác như lòng tự trọng và sự nhận thức bản thân. Cảm nhận và biết được rằng chúng ta được yêu thương sẽ giảm bớt những căng thẳng, nỗi sợ hãi và khiến chúng ta trở nên tự tin hơn.

Tình yêu là yếu tố cơ bản

Tất cả những gì bạn cần là tình yêu. Tuy nhiên, nếu bạn không được nhận nó từ gia đình, bạn vẫn có thể nhận nó từ người khác.

Bạn bè có thể mang lại cho bạn cảm giác được yêu quý, người bạn đời cũng có thể mang lại cho bạn tình yêu thương chân thành. Vì vậy, một tuổi thơ bất hạnh không nhất thiết sẽ quyết định cuộc sống của bạn.

Bạn vẫn có thể leo lên đỉnh của tháp nhu cầu nếu như bạn có động lực. Và tình yêu chính là một động lực lớn bên trong bạn.

Một phần trong quá trình tiến hóa của bạn đòi hỏi bạn phải tìm thấy những mối quan hệ lành mạnh, sâu sắc, có ý nghĩa và hạnh phúc. Khi bạn tìm thấy những người mang lại cho bạn niềm hạnh phúc thực sự, nhiều nhu cầu của bạn sẽ được đáp ứng.

Abraham Maslow đã viết trong một cuốn sách của mình rằng người có nhận thức về bản thân sẽ không thể thực hiện những hành vi ích kỷ. Họ cũng không tìm cách tâng bốc hay lấn át người khác.

Những người biết mình là ai và làm việc mỗi ngày để tốt hơn biết tình yêu lành mạnh bao gồm những gì. Theo ông, chỉ những ai biết cho và nhận tình yêu mới tránh được khỏi nỗi cô đơn.

Hãy tiếp tục tìm kiếm tình yêu

Tất cả những gì bạn cần là một tình yêu lành mạnh. Hãy tìm kiếm những người khiến bạn trở thành người tốt hơn. Cho dù bạn đã có những trải nghiệm đau buồn và thất vọng nào trong quá khứ đi nữa, thì khi yêu và được yêu vẫn là một trải nghiệm đáng giá.

Tuy nhiên, đừng quá tập trung vào việc tìm kiếm tri kỷ hoặc người bạn đời khiến bạn hạnh phúc. Hãy tìm kiếm tình yêu dưới mọi hình thức và đừng quên cảm ơn những người đã là một phần trong cuộc sống của bạn.

Chính gia đình, bạn bè, con cái hay thậm chí là thú cưng của bạn cũng là những nguồn nuôi dưỡng tình yêu vô tận.

Những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống luôn là miễn phí, nhưng bạn phải biết cách trân trọng chúng. Yêu thương, quan tâm, để bản thân được yêu thương và hãy để tình yêu chân thành nhất truyền cảm hứng cho bạn trong hành trình của cuộc đời. Đó là ý nghĩa thực sự của cuộc sống.

Nguồn: Exploringyourmind