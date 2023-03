Tất cả những điều cần biết về lễ trao giải Oscar 2023

Lễ trao giải Oscar 2023 đang đến rất gần và Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh đã công bố một số thay đổi đối với chương trình sau buổi phát sóng gây tranh cãi vào năm 2022. Lần này, tất cả 23 hạng mục sẽ được trình bày trực tiếp tại sự kiện sau khi quyết định ghi hình trước 8 hạng mục cạnh tranh vào năm ngoái đã gây ra phản ứng dữ dội từ các chuyên gia trong ngành. Đây cũng là giải Oscar đầu tiên kể từ khi Will Smith tát người dẫn chương trình nổi tiếng Chris Rock trong buổi lễ trao giải năm ngoái — một khoảnh khắc đã được nhắc đến trong các video quảng cáo cho sự kiện.



Giải Oscar được bình chọn bởi hơn 10.000 thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh trong suốt thời gian bốn tháng. Cuộc bỏ phiếu cuối cùng cho Giải thưởng Viện hàn lâm lần thứ 95 được tổ chức từ ngày 2 tháng 3 đến ngày 7 tháng 3.

Với bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần biết trước Lễ trao giải Oscar 2023, bao gồm cả những người được đề cử, ai biểu diễn và cách bạn có thể theo dõi.

Những ứng cử viên sáng giá được đề cử Oscar 2023 (từ trái sang): Dương Tử Quỳnh, Brendan Fraser và Angela Bassett. (Ảnh: Getty Images)

Lễ trao giải Oscar 2023 diễn ra khi nào và ở đâu?

Buổi lễ năm nay sẽ được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 12 tháng 3 theo giờ Mỹ. Lễ trao giải sẽ được bắt đầu vào lúc 5 giờ chiều tại Nhà hát Dolby ở Ovation Hollywood ở Los Angeles.

Lễ trao giải Oscar bị đe dọa vì mất điện tạm thời ở Hollywood Lễ trao giải Oscar bị đe dọa vì mất điện tạm thời ở Hollywood VTV.vn - Đèn vừa tắt ở một trong những tòa nhà nổi tiếng nhất ở Hollywood.

Làm thế nào để có thể xem lễ trao giải?

Lễ trao giải Oscar 2023 sẽ được phát sóng trực tiếp trên đài ABC. Buổi lễ cũng sẽ có sẵn để xem qua nhiều dịch vụ phát trực tuyến (thường cung cấp đăng ký dùng thử miễn phí) bao gồm Hulu Live TV, YouTube TV, AT&T TV và FuboTV.

Bạn cũng có thể truy cập ABC.com hoặc sử dụng ứng dụng ABC để xem buổi lễ bằng cách đăng nhập với nhà cung cấp cáp của bạn. Nếu bạn đang xem bên ngoài Hoa Kỳ, bạn có thể xem danh sách địa phương quốc tế trên trang web của Học viện.

Có chiếu trước không?

Lễ trao giải năm nay sẽ có cả buổi chiếu trước và buổi phát sóng chính thức trước lễ trao giải vào Chủ nhật.

Đầu tiên, ABC News sẽ tổ chức On the Red Carpet Live: Countdown to Oscars 95, một sự kiện trước buổi chiếu phát sóng từ 1-4 giờ chiều trên ABC. Nó cũng sẽ có sẵn để phát trực tuyến trên trang web ABC News Live từ 1:30 chiều cho đến khi lễ trao giải Oscar chính thức bắt đầu.

Sau đó, Ashley Graham, Vanessa Hudgens và Lilly Singh sẽ cùng nhau tổ chức chương trình đếm ngược đến lễ trao giải Oscar, bắt đầu lúc 6:30 chiều trên ABC. Chương trình đặc biệt dài 90 phút sẽ làm nổi bật những ứng cử viên, nghệ sĩ biểu diễn và người thuyết trình đáng kinh ngạc của buổi lễ trao giải cũng như mang đến cho người hâm mộ cái nhìn hậu trường về đêm trọng đại nhất của Hollywood.

Ai dẫn dắt lễ trao giải Oscar 2023?

Jimmy Kimmel sẽ trở lại với tư cách là người dẫn chương trình Oscar năm nay sau khi dẫn chương trình trước đó vào năm 2017 và một lần nữa vào năm 2018.

Chia sẻ về lần trở lại này, Jimmy nói một cách dí dỏm: "Được mời dẫn chương trình Oscar lần thứ ba hoặc là một vinh dự lớn hoặc một cái bẫy. Dù bằng cách nào, tôi rất biết ơn Viện hàn lâm đã hỏi tôi rất nhanh sau khi mọi người đều nói không".

Diễn viên hài Jimmy Kimmel sẽ dẫn chương trình giải Oscar 2023 Diễn viên hài Jimmy Kimmel sẽ dẫn chương trình giải Oscar 2023 VTV.vn - Các nhà tổ chức của Oscar cho biết người dẫn chương trình trò chuyện đêm khuya Jimmy Kimmel sẽ là người dẫn dắt lễ trao giải Oscar năm 2023.

Ai được đề cử tại Oscar 2023?

Bộ phim của A24 - Everything Everywhere All at once - nhận được nhiều đề cử nhất tại Giải Oscar với 11 đề cử, bao gồm Phim hay nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Dương Tử Quỳnh), Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (Quan Kế Huy) và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Jamie Lee Curtis và Stephanie Hsu). Theo sát phía sau là bộ phim The Banshees of Inisherin của Martin McDonagh và bộ phim chiến tranh All Quiet on the Western Front của Đức, mỗi bộ phim được chín đề cử.

Đề cử Oscar 2023: "Everything Everywhere All at Once" dẫn đầu với 11 đề cử Đề cử Oscar 2023: "Everything Everywhere All at Once" dẫn đầu với 11 đề cử VTV.vn - "Everything Everywhere All at Once" dẫn đầu đề cử Oscar lần thứ 95 khi nhận được 11 đề cử. Theo sát sau là "All Quiet on the Western Front" và "The Banshees of Inisherin".

Những cái tên đáng chú ý khác bao gồm Angela Bassett - người làm nên lịch sử khi trở thành diễn viên Marvel đầu tiên nhận được đề cử cho vai diễn Nữ hoàng Ramonda trong Black Panther: Wakanda Forever, cũng như mọi người trong hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất bao gồm Brendan Fraser, Colin Farrell, Paul Mescal, Bill Nighy và Austin Butler — lần đầu tiên được đề cử.

Ai sẽ trao giải tại lễ trao giải Oscar 2023?

(Từ trái sang) Diễn viên Halle Berry, Harrison Ford, Pedro Pascal. (Ảnh: Getty Images)

Vào thứ Năm, BTC giải Oscar đã thông báo rằng Halle Berry, Paul Dano, Cara Delevingne, Harrison Ford, Kate Hudson, Mindy Kaling, Eva Longoria, Julia Louis-Dreyfus, Andie MacDowell, Elizabeth Olsen, Pedro Pascal và John Travolta đều sẽ có mặt tại lễ trao giải với vai trò người trao tượng vàng cho những người chiến thắng.

Những người trao giải cuối cùng của sự kiện tham gia vào danh sách toàn sao bao gồm Halle Bailey, Antonio Banderas, Elizabeth Banks, Jessica Chastain, John Cho, Andrew Garfield, Hugh Grant, Danai Gurira, Salma Hayek Pinault, Nicole Kidman, Florence Pugh, Sigourney Weaver , Riz Ahmed, Emily Blunt, Glenn Close, Jennifer Connelly, Ariana DeBose, Samuel L. Jackson, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan, Troy Kotsur, Jonathan Majors, Melissa McCarthy, Janelle Monáe, Deepika Padukone, Questlove, Zoe Saldaña, và Chân Tử Đan.

Ahmed trước đó đã công bố các đề cử giải Oscar cùng với nữ diễn viên Allison Williams vào tháng 1, trong khi Dano, Weaver và Connelly sẽ thực hiện nhiệm vụ kép với tư cách là những người thuyết trình có phim cũng được đề cử vào buổi tối. Weaver đã gây được tiếng vang trong Avatar: The Way of Water — được đề cử bốn giải bao gồm Phim hay nhất, Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất và Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất — trong khi Connelly đóng vai chính trong Top Gun: Maverick, được đề cử sáu giải Oscar, bao gồm cả Phim hay nhất , Kịch bản hay nhất (Kịch bản chuyển thể) và Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất. Dano là người dẫn chương trình duy nhất có hai phim — The Fabelmans của Steven Spielberg và The Batman của Matt Reeves — tranh giải năm nay.

Viện Hàn lâm công bố danh sách những ngôi sao trao giải Oscar 2023 Viện Hàn lâm công bố danh sách những ngôi sao trao giải Oscar 2023 VTV.vn - Đây là những cái tên đầu tiên được công bố sẽ tham dự lễ trao giải Oscar 2023 với tư cách là người trao giải thưởng.

Ai sẽ biểu diễn tại lễ trao giải Oscar?

Bốn trong số năm đề cử Bài hát gốc hay nhất sẽ biểu diễn tại lễ trao giải Oscar. Vào thứ Tư, đã có thông báo rằng Lady Gaga, người từng đoạt giải Oscar trong hạng mục này, sẽ không biểu diễn bản hit "Hold My Hand" của cô ấy là Top Gun: Maverick vì cô đang bận với lịch trình ghi hình bộ phim mới Joker: Folie à Lịch quay Deux. Gaga vẫn sẽ tham dự lễ trao giải Oscar với tư cách là một ứng cử viên vào Chủ nhật.

Lady Gaga không biểu diễn tại lễ trao giải Oscar 2023 Lady Gaga không biểu diễn tại lễ trao giải Oscar 2023 VTV.vn - Có một tin buồn cho những khán giả yêu mến Lady Gaga là nữ ca sĩ sẽ không xuất hiện tại lễ trao giải Oscar vào ngày 12/3 tới.

Kết thúc màn trình diễn Super Bowl gần đây, Rihanna sẽ xuất hiện trên sân khấu Oscar để hát đĩa đơn "Lift Me Up" của cô ấy từ bộ phim Black Panther: Wakanda Forever. "This Is a Life". Trong khi đó, nhạc phim của Everything Everywhere All at Once sẽ do David Byrne, Son Lux và nữ diễn viên Stephanie Hsu thể hiện. Nữ diễn viên Sofia Carson sẽ cùng với Diane Warren thể hiện ca khúc "Applause" trong Tell It Like a Woman, và ca khúc "Naatu Naatu" của RRR cũng sẽ được biểu diễn tại lễ trao giải.

Rihanna sẽ biểu diễn tại Oscar 2023 Rihanna sẽ biểu diễn tại Oscar 2023 VTV.vn - Sau màn trình diễn bùng nổ tại Super Bowl, "bà bầu" Rihanna sẽ một lần nữa trở lại sân khấu lớn tại lễ trao giải Oscar 2023.

Sẽ có một phân đoạn trong memoriam?

Đúng vậy, lễ trao giải Oscar sẽ bày tỏ lòng kính trọng đối với những ngôi sao mà chúng ta đã mất kể từ buổi phát sóng năm ngoái bằng một phân đoạn tưởng nhớ trong suốt chương trình, trong đó sẽ có màn trình diễn của huyền thoại nhạc rock Lenny Kravitz.

Ai sẽ thắng?

Luôn có những dự đoán đây sôi động tiền lễ trao giải Oscar và đây là dự đoán của các chuyên gia trong một số hạng mục chính!