BABYLON - Siêu phẩm nhận 3 đề cử Oscar quy tụ dàn tài tử đình đám Hollywood

Brad Pitt vào vai Jack Conrad

Trong BABYLON, Jack Conrad là một ngôi sao phim câm nổi tiếng, anh ta hài lòng với danh tiếng và tiền bạc, thích làm trung tâm của những bữa tiệc xa hoa. Tuy nhiên cùng với việc thể loại phim câm thoái trào ở Hollywood, sự nghiệp của Jack theo đó cũng đi xuống.

Lần đầu tiên khán giả gặp gỡ Jack Conrad là khi anh ấy cùng người vợ sắp ly hôn của mình Ina (Olivia Wilde) tại bữa tiệc của Wallach. Jack gợi cho người xem nhớ tới John Gilbert, Douglas Fairbanks và Rudolph Valentino – những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng của kỷ nguyên phim câm.

Brad Pitt là một trong những gương mặt hạng A của Hollywood với sự nghiệp trải dài nhiều thập kỷ. Tài tử không tuổi được biết đến qua các tác phẩm World War Z, Ocean’s Eleven, The Curious Case of Benjamin Button, Fight Club, Ad Astra, Moneyball, Mr. and Mrs. Smith, các phim của Quentin Tarantino như Once Upon a Time in Hollywood, Inglourious Basterds.

Quyết định mời Brad Pitt thủ vai Jack Conrad – một ngôi sao phim câm đang ở đỉnh cao sự nghiệp – đã tới một cách vô cùng tự nhiên. “Brad là một trong số ít những diễn viên hiện đại khiến chúng ta nhớ về những ngôi sao điện ảnh trong quá khứ.” Chazelle bình luận. “Có một thứ hào quang được toát lên từ các ngôi sao tại thời điểm đó, và chúng ta nhận thấy được điều đó ở Brad, đặc biệt là vào giai đoạn này trong sự nghiệp của anh ấy.”

Để thủ vai một ngôi sao phim câm, Pitt cũng đã có những nghiên cứu của riêng mình. Anh hồi tưởng: “Tôi đã xem lại rất nhiều các phim của Gilbert, Fairbanks và Valentino. Diễn xuất của họ thực sự có sức hút rất lớn. Phim câm thì không có lời thoại, vì thế, lối diễn xuất của các diễn viên câm sẽ mang một phong cách riêng và nó thực sự khác biệt so với những gì chúng tôi hiện nay đang làm.”

Diego Calva vào vai Manuel “Manny” Torres

Trung tâm của sa mạc dường như không phải là một địa điểm lý tưởng để kể một câu chuyện về sự hào nhoáng và quyến rũ của Hollywood thuở mới được hình thành, nhưng đó chính là nơi chúng ta gặp được Manny Torres trong những phân cảnh mở màn của BABYLON.

Manny Torres là trợ lý cho một nhà sản xuất phim lớn trước khi trở thành trợ lý cho Jack Conrad. Manny khao khát trở thành nhà sản xuất phim, hy vọng sẽ tạo được dấu ấn của riêng mình ở Hollywood theo một cách nào đó trước khi thời thế thay đổi.

Nhận được kịch bản khoảng một năm trước khi chính thức được giao đảm nhận vai Manny, Calva cảm thấy mình đã sống với nhân vật này trong suốt một thời gian dài trước khi bộ phim được bấm máy. “Manny là một anh chàng mộng mơ với đam mê lớn lao là gia nhập làng điện ảnh.” Nam diễn viên miêu tả. “Manny muốn được làm việc trên phim trường, muốn được làm tất cả mọi thứ liên quan tới điện ảnh – và chẳng quan tâm đó là những thứ gì.

Trong phim Manny Torres được thủ vai bởi Diego Calva – nam diễn viên nổi tiếng với loạt phim Netflix Narcos: Mexico, phim truyền hình Unstoppable và The Inmate. Calva từng nhận danh hiệu Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Havana 2015 với vai diễn trong Te Prometo Anarquia của đạo diễn Julio Hernández Cordón.

Sau BABYLON, khán giả sẽ được gặp lại Calva trong series Midnight Family của Apple+ cũng như A Ciegas – loạt phim tiếng Tây Ban Nha.

Jovan Adepo vào vai Sidney Palmer

Phim giới thiệu đến nhân vật Sidney Palmer là một nghệ sĩ nhạc jazz chơi kèn trumpet có tham vọng đưa tên tuổi mình vượt ra khỏi một ban nhạc xoàng xĩnh. Sidney mơ về những sự kiện lớn, nhưng sau một thời gian trở nên chán nản với ngành công nghiệp điện ảnh.

Hiện là một trong số những nghệ sỹ được mến mộ nhất của làng điện ảnh hiện đại, Adepo vừa hoàn tất vai diễn trong loạt Three Body Problem cho kênh Netflix. Còn trên phương diện màn ảnh rộng, sắp tới anh sẽ trở lại trong Misanthrope – phim kinh dị có sự tham gia của Shailene Woodley và Ben Mendelsohn do Damian Szifron đạo diễn.

Một số phim đáng chú ý khác: Fences của đạo diễn Denzel Washington, Mother của đạo diễn Darren Aronofsky và phim truyện về đề tài Thế chiến II Overlord.

Ở lĩnh vực truyền hình, trong năm 2020, Adepo từng nhận đề cử Emmy cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với màn nhập vai đầy thuyết phục trong Watchmen của HBO. Bên cạnh đó, anh cũng đã thể hiện được tài năng của mình qua vai diễn trong các loạt phim truyền hình được giới phê bình đánh giá cao như The Leftovers, When They See Us, Sorry for Your Loss, The Stand, Live In Front Of a Studio Audience, All in the Family và The Jeffersons.

Tobey Maguire trong vai James McKay

“Người Nhện” Tobey Maguire sẽ sắm một vai phụ trong BABYLON

“Người Nhện” Tobey Maguire sẽ sắm một vai phụ trong BABYLON. James McKay là một chủ casino không từ thủ đoạn nếu tiền của hắn bị đụng tới.

Vai diễn nổi tiếng của Tobey Maguire phải kể tới Brothers – tác phẩm đem về cho Maguire một đề cử Quả Cầu Vàng. Sắp tới đây, anh sẽ xuất hiện trong series hợp tuyển Extrapolations của Apple TV+ lấy đề tài biến đổi khí hậu.

BABYLON khởi chiếu 03/02/2023.