Câu chuyện của phụ nữ trong cuộc đua Oscar và Hollywood tụt hậu về bình đẳng giới

Những câu chuyện đa dạng do các diễn viên nữ dẫn dắt lọt vào danh sách các phim tranh giải Oscar vào Chủ nhật tuần này (12/3, theo giờ Mỹ), phản ánh những thành quả đạt được trong một ngành công nghiệp từ lâu đã xếp phụ nữ vào những vai thứ yếu dưới cái bóng của nam anh hùng.

Trong cuộc đua nữ diễn viên phụ, Angela Bassett đang tranh cử vai Nữ hoàng Ramonda trong Black Panther: Wakanda Forever, một phim siêu anh hùng Marvel đưa các nữ chiến binh lên hàng đầu.

Vào năm 2017, những tiết lộ công khai về hành vi sai trái tình dục của nhà sản xuất Harvey Weinstein đã thúc đẩy phong trào #MeToo và được ghi lại trong bộ phim "She Said" vào mùa thu năm ngoái, đã khiến phụ nữ lên tiếng về sự thiếu quyền lực của họ ở Hollywood và đòi hỏi sự bình đẳng cho những gì họ làm chiếm khoảng một nửa tổng dân số Hoa Kỳ.

Và sau đó, dữ liệu đã cho thấy một số cải tiến. Các nhà nghiên cứu của UCLA cho thấy phụ nữ chiếm 47,2% vai chính trong các bộ phim chiếu rạp và phát trực tuyến hàng đầu vào năm 2021. Con số này cho thấy mức tăng từ 32,9% trong năm 2017.

Nhưng trong số các đạo diễn - vai trò quyền lực nhất trên phim trường - chỉ có 21,8% là phụ nữ vào năm 2021. Con số này là 12,6% vào năm 2017. Chỉ có ba phụ nữ giành được giải Oscar cho Đạo diễn xuất sắc nhất trong lịch sử 94 năm của giải thưởng và không ai được được đề cử năm nay, ngoài Sarah Polley của "Women Talking" và Gina Prince-Blythewood của "The Woman King".

Theo dữ liệu của UCLA từ năm 2020, hàng ngũ giám đốc điều hành bật đèn xanh cho phim và thiết lập ngân sách cũng nghiêng nhiều về nam giới. Các nhà nghiên cứu nhận thấy 82% giám đốc điều hành hãng phim là nam giới, cũng như 80% nhóm quản lý cấp cao ngay dưới cấp CEO.

Để thúc đẩy bình đẳng giới, những người ủng hộ đã tạo ra con dấu ReFrame, một chứng nhận mà các nhà sản xuất có thể sử dụng để cho thấy rằng họ đã thuê phụ nữ đảm nhận ít nhất một nửa số vai chính trên màn ảnh và phía sau máy quay.

Vào năm 2022, 29 trong số 100 phim có doanh thu cao nhất ở Hoa Kỳ và Canada đáp ứng tiêu chí đó.

Nhiều bộ phim tập trung vào phụ nữ dự kiến sẽ ra rạp trong những tháng tới. Chúng bao gồm "The Marvels", phim siêu anh hùng với ba nữ chính; chuyển thể từ tiểu thuyết tuổi mới lớn “Are You There God? It’s Me, Margaret" và một nhân vật mới về búp bê Barbie mang tính biểu tượng của đạo diễn từng được đề cử giải Oscar Greta Gerwig.