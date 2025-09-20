Sang thu, thời tiết mát mẻ và không khí trở nên khô ráo hơn. Lúc này, cơ thể chúng ta rất có thể gặp một số vấn đề, chẳng hạn như luôn cảm thấy mệt mỏi và khó thức dậy buổi sáng; khô họng, da khô, thậm chí phân không mịn... Khi gió mát thổi vào buổi sáng và buổi tối, rất dễ bị hắt hơi, sổ mũi.

Nếu bạn cũng đang gặp tình trạng này, đừng vội nghĩ đến việc uống thuốc hoặc mua các chất bổ sung đắt tiền. Như người xưa nói: "Ăn theo mùa" với hàm ý là có rất nhiều "kho báu" được thiên nhiên ban tặng.

Vào mùa thu, có một nguyên liệu, giá thành không quá đắt mà có giá trị dinh dưỡng đáng kinh ngạc! Đặc biệt, nó chứa lượng kali nhiều gấp 12 lần chuối. Ăn nó thường xuyên vào mùa thu bạn có thể nhận được ít nhất 3 lợi ích chính, bao gồm: Thứ nhất là bổ sung kali và chống mệt mỏi; Thứ hai là làm ẩm phổi; Thứ ba là tăng cường khả năng miễn dịch, giúp bạn sống sót qua "mùa thu đầy biến cố" một cách suôn sẻ và khỏe mạnh.

Chính xác thì thực phẩm đó là gì? Đó là "nấm đông cô khô".

Tại sao nên ăn nấm đông cô vào mùa thu?

Loại nấm này không chỉ là một nguyên liệu ẩm thực thơm ngon mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, đặc biệt phù hợp với mùa thu. Dưới đây là những lý do vì sao bạn nên ăn nấm đông cô vào mùa thu:

1. "Bậc thầy" kali, giảm mệt mỏi mùa thu

Mùa thu rất dễ mệt mỏi và thiếu năng lượng, về mặt y học gọi là "mệt mỏi mùa thu". Điều này có mối quan hệ nhất định với việc mất kali trong cơ thể.

Ai cũng biết chuối bổ sung kali, nhưng hàm lượng kali trong nấm đông cô khô lại cao hơn nhiều so với chuối! Hàm lượng kali trong 100 gam nấm đông cô khô lên tới 4640mg, gấp hơn 12 lần so với chuối (358 mg/100 gam chuối)! Ăn nó một hoặc hai lần một tuần rất hữu ích trong việc giảm mệt mỏi và thúc đẩy tinh thần của bạn.

2. Nuôi dưỡng âm và dưỡng ẩm

Mùa thu làm tổn thương phổi, có thể gây khô miệng, khô họng, ho khan và các vấn đề khác. Nấm đông cô có vị ngọt, trong y học cổ truyền Trung Quốc tin rằng chúng tác động vào kinh mạch gan và dạ dày, có tác dụng điều chỉnh và bổ sung sự thiếu hụt, tăng cường lá lách và ngon miệng. Nấm đông cô dùng để nấu súp và cháo, súp rất ngon, không chỉ bổ sung nước, các chất dinh dưỡng của nó cũng giúp dưỡng ẩm cho cơ thể và chống khô da từ trong ra ngoài.

3. Tằng cường miễn dịch cho cơ thể

Dinh dưỡng hiện đại đã phát hiện ra rằng bản chất cốt lõi của nấm đông cô, polysaccharides, là một chất hoạt tính sinh học có thể tăng cường đáng kể sức sống của các tế bào miễn dịch của con người, từ đó cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể. Nhờ đó sẽ giúp chúng ta chống lại sự xâm nhập của virus cúm vào mùa thu đông. Ăn nó vào mùa thu tương đương với việc mặc một "bộ đồ bảo hộ vô hình" cho cơ thể.

Mùa thu là thời điểm tốt để bồi bổ cơ thể, nhưng cũng không nhất thiết phải dùng các loại dược liệu quý. Các nguyên liệu dân dã, giá cả phải chăng và hiệu quả như nấm đông cô là sự lựa chọn khôn ngoan cho sức khỏe. Hãy ăn nấm đông cô một hoặc hai lần một tuần để tăng thêm sức khỏe của các thành viên trong gia đình bạn!

Cách chế biến nấm đông cô trong mùa thu

Súp nấm đông cô: Kết hợp nấm đông cô với gừng và tỏi để tạo ra món súp ấm nóng, tăng cường miễn dịch.

Nấm đông cô xào rau củ: Xào nấm với cải bó xôi, cà rốt hoặc bí đỏ để có món ăn đầy màu sắc và dinh dưỡng.

Trà nấm đông cô: Nấm khô có thể được dùng để nấu nước uống, giúp thanh lọc cơ thể.

Lưu ý khi sử dụng nấm đông cô

Chọn nấm tươi, có màu nâu đều, không bị dập nát hoặc có mùi lạ.

Người dị ứng với nấm nên thận trọng và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Không nên ăn quá nhiều nấm đông cô trong một lần để tránh khó tiêu.