Tăng Thanh Hà cứ thỉnh thoảng lại tình tứ khoe ông xã thế này, bảo sao dân tình không khỏi ghen tị

Trên trang cá nhân của mình mới đây Tăng Thanh Hà đã chia sẻ những bức hình trong buổi tối hẹn hò riêng tư với ông xã Louis Nguyễn.

Trong số những bức hình được đăng tải, Tăng Thanh Hà còn tiện thể khoe ông xã Louis Nguyễn quay sang nhìn vào ống kính máy ảnh và cười vô cùng tươi. Hai vợ chồng Tăng Thanh Hà "trốn các con" để cùng nhau ra ngoài hẹn hò rồi dùng bữa tối ở một quán ăn Nhật Bản.

Mặc dù đã có với nhau 2 con nhưng Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn vẫn thường xuyên "trốn con" để đi hẹn hò cùng nhau như hồi chưa kết hôn. Vài ngày trước, Tăng Thanh Hà cũng chia sẻ hình ảnh trong buổi hẹn hò ngày cuối tuần cùng ông xã Louis Nguyễn. Đi kèm với hình ảnh tình tứ của hai vợ chồng quyền lực nhất nhì Vbiz là dòng trạng thái đánh dấu chủ quyền: "Out with my hubby" (tạm dịch: Ra ngoài với chồng của tôi).

Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn bắt đầu dính tin đồn từ năm 2009. Đến năm 2012, Louis Nguyễn chính thức cầu hôn Tăng Thanh Hà và không lâu sau đó thì cùng người đẹp "Bỗng Dưng Muốn Khóc" bước vào lễ đường. Tháng 9/2019, Tăng Thanh Hà cũng kỷ niệm 10 năm bên nhau bằng một bức hình không thể tình cảm hơn với ông xã.