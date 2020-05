Vợ chồng Tăng Thanh Hà "trốn con" đi hẹn hò riêng nhưng ghen tị nhất vẫn là dòng trạng thái "đánh dấu chủ quyền" của người đẹp

Trên trang Instagram story mới đây, Tăng Thanh Hà đã cập nhật lịch trình mọi hoạt động trong ngày của mình như: Tập thể dục giữ dáng, chơi đùa cùng thú cưng...

Trong số những hoạt động đó, đáng chú ý nhất vẫn phải kể đến buổi hẹn hò ngày cuối tuần của Tăng Thanh Hà cùng ông xã Louis Nguyễn. Đi kèm với hình ảnh tình tứ của hai vợ chồng quyền lực nhất nhì Vbiz là dòng trạng thái đánh dấu chủ quyền: "Out with my hubby" (tạm dịch: Ra ngoài với chồng của tôi).

Khoảnh khắc hai vợ chồng "trốn con" đi hẹn hò riêng tư nhân dịp cuối tuần khiến công chúng và người hâm mộ vô cùng ghen tị. Có thể thấy, dù đã trải qua 10 năm bên nhau nhưng tình cảm giữa Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn vẫn luôn bền chặt

Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn bắt đầu dính tin đồn từ năm 2009. Đến năm 2012, Louis Nguyễn chính thức cầu hôn Tăng Thanh Hà và không lâu sau đó thì cùng người đẹp "Bỗng Dưng Muốn Khóc" bước vào lễ đường. Tháng 9/2019, Tăng Thanh Hà cũng kỷ niệm 10 năm bên nhau bằng một bức hình không thể tình cảm hơn với ông xã.