Tăng mạnh mức phạt vi phạm giao thông từ 1/1/2025: Những lỗi phổ biến có thể bị phạt tới 40-50 triệu đồng

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thay thế cho Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP) sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Theo quy định mới tại Nghị định 168/2024, nhiều hành vi vi phạm sẽ có mức xử phạt vi phạm hành chính tăng rất cao so với hiện nay. Việc tăng mức xử phạt đủ mạnh phần nào bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa xảy ra tai nạn.

Đặc biệt, đối với hàng loạt hành vi vi phạm, trong đó có những lỗi vi phạm giao thông phổ biến như: Sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện, vượt đèn đỏ, đi lên vỉa hè,... mức xử phạt sẽ tăng mức phạt lên hàng chục lần.

Vậy những lỗi vi phạm giao thông thường gặp và mức phạt áp dụng như thế nào?

Ảnh minh hoạ

Vượt đèn đỏ phạt 20 triệu đồng

Đây có thể xem là một trong những lỗi vi phạm phổ biến nhất hiện nay mà người tham gia giao thông thường mắc phải.

Theo quy định tại khoản 9 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP thì nếu người điều khiển phương tiện "Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông" sẽ bị phạt tiền từ 18.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Tuy nhiên, mức phạt này có thể tăng thêm nếu người điều khiển xe ô tô vượt đèn đỏ mà gây tai nạn giao thông, mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng.

Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người điều khiển xe ô tô vượt đèn đỏ còn bị trừ 04 điểm giấy phép lái xe. (theo điểm b khoản 16 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

Như vậy, so với mức phạt cũ (4 - 6 triệu đồng) thì tại NĐ 168 mức xử phạt đối với hành vi này tăng gấp 5 lần, mức tăng rất cao.

Ảnh minh hoạ

Không chỉ đối với ô tô, mức phạt này đối với người điều khiển xe máy cũng tăng mạnh.

Theo quy định tại khoản 7 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe.

Mức phạt này sẽ tăng hơn nữa khi người điều khiển xe máy vượt đèn đỏ gây tai nạn giao thông với mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng (điểm c khoản 10 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP)

Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người điều khiển xe máy vượt đèn đỏ còn bị trừ 04 điểm giấy phép lái xe. (điểm b khoản 10 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

Như vậy, so với mức phạt cũ (800.000 đồng - 1 triệu đồng) thì tại NĐ 168 mức xử phạt đối với hành vi này tăng gấp 8 lần, mức tăng rất cao. Người điều khiển đi xe máy cần lưu ý để tránh bị xử phạt.

Ngoài ra, nhiều lỗi vi phạm giao thông phổ biến khác mà người điều khiển ô tô thường gặp phải như:

- Chuyển làn đường không đúng quy định sẽ bị phạt từ 600.000 - 800.000 đồng.

- Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn (tại vị trí có trang bị dây đai an toàn) khi xe đang chạy sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

STT Hành vi vi phạm Mức phạt tiền Nghị định 100 và 123 NĐ 168 1 Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông 04 - 06 triệu đồng 18 - 20 triệu 2 Đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”, 04 - 06 triệu đồng 18 - 20 triệu 3 Không giảm tốc độ (hoặc dừng lại) và nhường đường khi điều khiển xe chạy từ trong ngõ, đường nhánh ra đường chính; Không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ hướng nào tới tại nơi đường giao nhau 800.000 đồng – 01 triệu đồng 04 - 06 triệu 4 Chuyển hướng không nhường quyền đi trước cho người đi bộ, xe lăn tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ 300.000 - 400.000 đồng 04 - 06 triệu 5 Mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn gây tai nạn giao thông 400.000 - 600.000 đồng 20 - 22 triệu 6 Vận chuyển hàng hóa là phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị kỹ thuật, hàng dạng trụ không chằng buộc hoặc chằng buộc không theo quy định 600.000- 800.000 đồng 18 - 22 triệu 7 Không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của người điều khiển giao thông 04 - 06 triệu đồng 18 - 20 triệu 8 Cản trở, không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thực thi công vụ 04 - 06 triệu đồng 35 - 37 triệu 9 Lạng lách, đánh võng; chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ; dùng chân điều khiển vô lăng xe khi xe đang chạy trên đường 10 - 12 triệu đồng 40 - 50 triệu 10 Vi phạm nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở 16 - 18 triệu đồng 18 - 20 triệu 11 Điều khiển xe chạy quá tốc độ trên 35km/h 10 - 12 triệu đồng 12 - 14 triệu 12 Điều khiển xe ô tô gắn biển số không rõ chữ, số (không gắn đủ biển số, che dán biển số,…) 04 - 06 triệu đồng 20 - 26 triệu 13 Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ 02 - 03 triệu đồng 04 - 06 triệu đồng 14 Điều khiển xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ đi vào đường cao tốc 12 - 14 triệu đồng 15 Dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định 10 - 12 triệu đồng 12 - 14 triệu đồng 16 Điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc 16 - 18 triệu đồng 30 - 40 triệu đồng 17 Lùi xe trên đường cao tốc 16 - 18 triệu đồng 30 - 40 triệu đồng 18 Quay đầu xe trên đường cao tốc 10 - 12 triệu đồng 30 - 40 triệu đồng

Đi xe máy đi trên vỉa hè bị phạt từ 4-6 triệu đồng

Tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra tại các đô thị lớn, chính vì vậy, nhiều trường hợp tham gia giao thông bằng xe máy thường chen lấn lên vỉa hè để di chuyển, gây mất an toàn giao thông cho người và các phương tiện khác.

Về hành vi này, Nghị định 168/2024/NĐ-CP nêu rõ:

Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe có hành vi dừng xe, đỗ xe ở lòng đường gây cản trở giao thông; tụ tập từ 03 xe trở lên ở lòng đường, trong hầm đường bộ; đỗ, để xe ở lòng đường, vỉa hè trái phép.

Người điều khiển xe đi ngược chiều, đi trên vỉa hè (trừ trường hợp điều khiển xe đi qua vỉa hè để vào nhà, cơ quan); không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; sẽ bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng.

Ngoài ra, một số lỗi phổ biến mà người điều khiển xe máy thường gặp như: Chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng,... cũng sẽ chịu mức xử phạt từ 6 - 10 triệu đồng.