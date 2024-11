Làng giải trí Hàn Quốc đang chìm trong đau buồn vì cái chết đột ngột của nam diễn viên Song Jae Rim. Vào 12h trưa ngày 14/11, gia đình cùng những người thân thiết đã làm lễ truy điệu, tiễn biệt tài tử 39 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Theo Sports Chosun, cơn mưa cùng bầu trời xám xịt càng khiến bầu không khí thêm đau buồn. Tang lễ được tổ chức theo nghi thức của Thiên chúa giáo. Những người đồng nghiệp thân thiết khiêng quan tài của Song Jae Rim, còn người thân bê di ảnh, cùng đưa linh cữu đến Đài hỏa táng thành phố Seoul.

Bên trong tang lễ của Song Jae Rim

Theo Sports Chosun, trời đổ cơn mưa trong ngày tiễn biệt tài tử Mặt Trăng Ôm Mặt Trời

Được biết tang lễ được tổ chức theo nghi lễ Thiên chúa giáo

Những người đồng nghiệp thân thiết khiêng quan tài của Song Jae Rim, còn người thân bê di ảnh, cùng đưa linh cữu đến Đài hỏa táng thành phố Seoul.

Trên mạng xã hội, bạn gái tin đồn của Song Jae Rim là Kim So Eun đã đăng ảnh chụp chung cùng anh. "Nàng cháo" cho biết cô đã trở về từ tang lễ và người hâm mộ không cần phải lo lắng cho cô. Gửi đến người bạn quá cố, Kim So Eun viết: "Không ngôn từ nào trên thế giới có thể diễn tả được trái tim em đau đớn thế nào. Hy vọng trên cuộc hành trình này, anh sẽ không cô đơn nữa. Tạm biệt bạn của em, hẹn ngày gặp lại".

Trước đó, người hâm mộ rất lo lắng vì cái chết của Song Jae Rim được cho là cú sốc lớn đối với Kim So Eun. 2 ngôi sao cùng tham gia chương trình hẹn hò ảo We Got Married, đóng chung phim Our Gab Soon và để lộ nhiều dấu hiệu hẹn hò. Tuy nhiên họ phủ nhận điều này và cho biết chỉ là bạn thân.

Kim So Eun đăng ảnh chụp chung cùng lời tiễn biệt Song Jae Rim

Nhiều nhân vật và các công ty trong ngành giải trí, đài truyền hình đã gửi vòng hoa chia buồn với tang quyến. Trong số đó có Kim Soo Hyun - bạn diễn của Song Jae Rim trong Mặt Trăng Ôm Mặt Trời. Những ngôi sao khác gồm có So Ji Sub, Cho Yeo Jeong, Han Ye Seul, Shim Yi Young (Godou Entertainment); Kim Dong Wook, Kim Seo Hyung, Kang Han Na, Bae Jung Nam, Chae Jung Ahn, Han Sun Hwa (KeyEast); Yang Jung Ah, Yoon Son Ha, Cha Ji Yeon, Park Se Young và Go Kyung Pyo của CL&Company.

Ngoài ra còn có các diễn viên Kim Junsu, Kim So Hyun, Jung Seon Ah, Son Jun Ho từ công ty Palmtree Island; Kang Hoon, Park Seo Ham, Shin Eun Soo, Shin Ye Eun từ NPO Entertainment cũng gửi vòng hoa thể hiện sự tiếc thương Song Jae Rim.

So Ji Sub, Kim Soo Hyun, Kim Junsu, Han Ye Seul cùng nhiều ngôi sao khác...

... gửi vòng hoa chia buồn trong đám tang của Song Jae Rim

Trên mạng xã hội, nhiều ngôi sao như Tony Ahn (H.O.T), Jang Su Won (Sechs Kies), Sooyoung (SNSD), Jung Il Woo, Hong Seok Cheon... không giấu được nỗi buồn trước sự ra đi đột ngột của người đồng nghiệp. Ngôi sao truyền hình Hong Seok Cheon viết: "Anh đau lòng khi từ giờ không còn nhìn thấy nụ cười của em nữa. Anh thật sự rất đau lòng khi em ra đi mà anh không thể nói với em lời từ biệt tử tế. Anh cũng cảm thấy mình có lỗi vì đã không quan tâm, chăm sóc em. Jae Rim à, yên nghỉ em nhé".

Nam diễn viên Park Ho San từng làm việc với Song Jae Rim và có mối giao tình thân thiết. Trên trang cá nhân, anh đăng ảnh chụp cùng với Song Jae Rim kèm với bài đăng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của đàn em: "Anh đang sốc cực độ. Em là người tươi sáng, lạc quan... Sự ra đi của em khiến anh không thể nào chấp nhận nổi. Anh xin lỗi vì đã không liên lạc, quan tâm em trong thời gian qua Jae Rim. Anh thực sự xin lỗi".

Hong Seok Cheon, Park Ho San cảm thấy có lỗi vì đã không quan tâm, thường xuyên liên lạc với người đàn em thân thiết Song Jae Rim lúc sinh thời

Theo TV Daily, người bạn hẹn ăn trưa với Song Jae Rim đã qua nhà anh tại quận Seongdong, Seoul lúc 12h30 trưa ngày 12/11. Người này phát hiện nam diễn viên đã tử vong và báo cảnh sát. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy lá thư tuyệt mệnh dài 2 trang giấy A4. Trả lời truyền thông, đại diện cảnh sát quận Seongdong cho biết: "Cho đến nay, chúng tôi không tìm thấy bằng chứng về 1 vụ giết người".

Gia đình Song Jae Rim cũng không đề cập đến nguyên nhân cái chết. Họ chia sẻ với Yonhap News : "Chúng tôi chỉ muốn tổ chức đám tang nhỏ trong phạm vi gia đình". Lễ truy điệu người quá cố được cử hành vào lúc 12h trưa, ngày 14/11 tại phòng số 2, nhà tang lễ bệnh viện Yeouido St. Mary. Linh cữu tài tử 39 tuổi sẽ được hỏa táng tại Đài hỏa táng thành phố Seoul.

Song Jae Rim sinh năm 1985, bước vào showbiz năm 2009 với tư cách người mẫu và đóng các vai phụ. Năm 2012, tên tuổi nam diễn viên vụt sáng sau thành công của Mặt trăng ôm mặt trời. Song Jae Rim tiếp tục nhận được sự yêu mến sau khi tham gia chương trình We Got Married cùng "nàng cháo" Kim So Eun. Cả 2 có "phản ứng hóa học" ngọt ngào, khiến họ vướng tin đồn hẹn hò thật ngoài đời. Nhưng sau đó cả Song Jae Rim lẫn Kim So Eun đều phủ nhận chuyện tình cảm.

Bên cạnh Mặt trăng ôm mặt trời, nam diễn viên còn ghi dấu ấn qua các phim Tiệm mì mỹ nam, Our Gab Soon, Queen Woo, Two Weeks... Song Jae Rim cũng tham gia vở nhạc kịch Hoa hồng Versailles, chỉ vừa mới kết thúc vào ngày 13/10.

Cái chết của Song Jae Rim được cho là tự tử

Nguồn: Sports Chosun, StarNews