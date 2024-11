2 ngày qua, công chúng và truyền thông vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của tài tử "Mặt Trăng Ôm Mặt Trời" Song Jae Rim.

Bên cạnh chia sẻ từ đồng nghiệp, bạn bè thân thiết, công chúng không khỏi tò mò về phản ứng của "nàng Cháo" Kim So Eun. Bởi lẽ, Kim So Eun và Song Jae Rim có mối quan hệ rất tốt sau khi cùng tham gia chương trình "We Got Married". Thậm chí, cả hai còn từng vướng nghi vấn hẹn hò ở Nhật Bản. Tuy nhiên, sau đó cả hai bên đều phủ nhận và cho biết họ chỉ là bạn bè thân thiết.

Kim So Eun đau đớn không nói nên lời trước sự ra đi của Song Jae Rim

Mới đây, sau 2 ngày kể từ khi Song Jae Rim ra đi đột ngột, Kim So Eun đã chính thức có chia sẻ đầu tiên.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Kim So Eun viết: "Tim tôi đau đến mức không có lời nào diễn tả được. Em hy vọng trong chuyến đi dài đó anh sẽ không cô đơn. Tạm biệt, người bạn của em, hẹn gặp lại anh. Cám ơn mọi người đã động viên, không cần lo lắng cho tôi đâu…”

Kim So Eun và Song Jae Rim từng tham gia "We Got Married" nhiều năm trước

Cả hai từng vướng nghi vấn hẹn hò nhưng nhanh chóng phủ nhận

Trước đó, vào ngày 12/11, truyền thông Hàn đưa tin, nam diễn viên Song Jae Rim đã qua đời ở tuổi 39. Nam diễn viên được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng vào chiều cùng ngày.

Tại hiện trường, cảnh sát còn tìm thấy lá thư tuyệt mệnh dài 2 trang giấy A4. Trả lời truyền thông, đại diện cảnh sát quận Seongdong cho biết: "Cho đến nay, chúng tôi không tìm thấy bằng chứng về 1 vụ giết người". Tang lễ của Song Jae Rim được cử hành vào lúc 12 giờ trưa ngày 14/11 tại phòng số 2, nhà tang lễ bệnh viện Yeouido St. Mary. Linh cữu tài tử 39 tuổi sẽ được chôn cất tại nghĩa trang Seunghwawon, Seoul.

Song Jae Rim sinh năm 1985 và được công chúng biết đến qua bộ phim truyền hình nổi tiếng "Mặt trăng ôm mặt trời" của đài MBC. Sau đó, anh góp mặt vào nhiều dự án phim như Tiệm mỳ mỹ nam, Gab Soon nhà tôi,... Khi tham gia chương trình "We got married" ghép đôi với nữ diễn viên Kim So Eun, Song Jae Rim được khán giả yêu mến hơn.