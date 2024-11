Hình ảnh đầu tiên từ tang lễ buồn của tài tử Mặt Trăng Ôm Mặt Trời

Sự ra đi đột ngột của nam diễn viên Song Jae Rim khiến nhiều khán giả bàng hoàng. Với những bằng chứng thu ở hiện trường, tài tử Mặt Trăng ôm mặt trời được cho là đã tự tử.

Người thân Song Jae Rim bày tỏ nguyện vọng tổ chức tang lễ nhỏ trong phạm vi gia đình, tại Nhà tang lễ bệnh viện Yeouido St. Mary, Seoul, Hàn Quốc. Đến nay, những hình ảnh đầu tiên từ đám tang của tài tử 39 tuổi đã được hé lộ. Khung cảnh tang thương, những vòng hoa trắng buồn bã khiến khán giả không khỏi xót xa cho tài tử vắn số.

Những hình ảnh đầu tiên từ đám tang của Song Jae Rim được công bố trên truyền thông Hàn Quốc

Tang lễ của nam diễn viên được tổ chức ở phòng số 2, nhà tang lễ bệnh viên Yeouido St. Mary, Seoul, Hàn Quốc

Những vòng hoa trắng thể hiện niềm tiếc thương vô hạn dành cho Song Jae Rim

Những vòng hoa khác liên tục được chuyển vào nhà tang lễ, khiến khung cảnh càng thêm tang thương

Từ năm 2022, Song Jae Rim đã nói về lễ tang của mình trên kênh YouTube MK Studio. Anh cho biết "Tại đám tang của tôi, mọi người sẽ cùng uống sâm banh. Tôi muốn tổ chức một đám tang như lễ hội" . Khi ấy, nữ diễn viên Lee Yoon Ji còn hài hước cho rằng điều đó thật tuyệt vời.

Khi nhận được câu hỏi liệu ai là người anh sẽ nghĩ đến trước khi qua đời, Song Jae Rim đã mỉm cười và trải lòng: "Tất nhiên đó sẽ là bố mẹ tôi. Nhưng tôi không thể đi trước họ" . Lúc đó không nhiều người chú ý đến câu nói của tài tử, nhưng giờ đây nó mang đến cảm giác rất đau lòng và xót xa.

Tài tử 39 tuổi từng nói về tang lễ của mình cách đây 2 năm

Song Jae Rim sinh năm 1985, xuất thân là người mẫu nhưng sau đó chạm ngõ diễn xuất với bộ phim điện ảnh đầu tay Actresses năm 2009. Tên tuổi anh bất ngờ vụt sáng khi đảm nhận vai phụ trong The Moon Embracing The Sun .

Song Jae Rim tiếp tục nhận được sự yêu mến sau khi tham gia chương trình We Got Married cùng "nàng cháo" Kim So Eun. Cả 2 có "phản ứng hóa học" ngọt ngào, khiến họ vướng tin đồn hẹn hò thật ngoài đời. Nhưng sau đó cả Song Jae Rim lẫn Kim So Eun đều phủ nhận chuyện tình cảm.

Bên cạnh Mặt trăng ôm mặt trời, nam diễn viên còn ghi dấu ấn qua các phim Tiệm mì mỹ nam, Our Gab Soon, Queen Woo, Two Weeks... Song Jae Rim cũng tham gia vở nhạc kịch The Rose of Versailles, chỉ vừa mới kết thúc vào ngày 13/10.

Theo TV Daily, người bạn hẹn ăn trưa với Song Jae Rim đã qua nhà anh tại quận Seongdong, Seoul lúc 12h30 trưa ngày 12/11. Người này phát hiện nam diễn viên đã tử vong và báo cảnh sát. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy lá thư tuyệt mệnh dài 2 trang giấy A4. Trả lời truyền thông, đại diện cảnh sát quận Seongdong cho biết: "Cho đến nay, chúng tôi không tìm thấy bằng chứng về 1 vụ giết người".

Cái chết của Song Jae Rim được cho là tự tử

Nguồn: Osen