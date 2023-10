Tăng cường ăn 2 chất và uống 1 thứ nước hàng ngày, chị em sẽ cắt giảm đường thành công để ngày càng trẻ ra

Ăn quá nhiều đường bổ sung trong chế độ ăn hàng ngày gây ra vô số hệ lụy sức khỏe về lâu dài. Không những thế, nó còn phá vỡ collagen và elastin khiến da nhăn nheo, chảy xệ, già nhanh hơn tuổi. Để cắt giảm đường thành công, giúp mình trẻ lại, chị em nên lưu ý điều chỉnh một số vấn đề ăn uống.



Tăng cường ăn 2 chất và uống 1 thứ nước hàng ngày để cắt giảm đường, da trẻ lại

1. Ăn nhiều protein

Là chất dinh dưỡng đa lượng giúp no lâu nhất, việc kết hợp protein vào mỗi bữa ăn là một cách hiệu quả để giảm nguy cơ quá đói trong thời gian đến bữa tiếp theo.

Khi đã no, bạn sẽ ít có xu hướng ăn đồ ngọt và món tráng miệng hơn, giúp cắt giảm đường hiệu quả hơn. Protein có rất nhiều dạng và nguồn dinh dưỡng tiện lợi này sẽ giúp bạn dễ dàng kết hợp vào nhiều bữa ăn hơn.

Đối với một số nguồn protein cần ít sự chuẩn bị, bạn có thể thử sữa chua Hy Lạp, phô mai tươi, trứng và bột protein. Hoặc, lần tới khi bạn mua sắm ở cửa hàng tạp hóa, hãy cân nhắc chọn các loại protein động vật đã nấu sẵn như gà quay nguyên con, đậu đóng hộp...

2. Tăng cường chất xơ

Chất xơ là một thành phần tạo cảm giác no khác, giống như protein. Càng ăn nhiều chất xơ, bạn càng cảm thấy no và hài lòng sau bữa ăn. Sự hài lòng này có thể khiến bạn ít tìm kiếm các món ăn khác, kể cả đồ ngọt. Do đó, tăng cường chất xơ vào chế độ ăn giúp bạn cắt giảm đường rất tốt.

Trái cây và rau quả là nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời, lại cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cần thiết khác. Thêm trái cây, rau quả vào các bữa ăn chính, ăn nhẹ là khởi đầu tuyệt vời để tăng lượng chất xơ hàng ngày.

Ngoài ra, hãy ăn ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, quả hạch và hạt để đạt được nhiều hơn mức 25g chất xơ được khuyến nghị mỗi ngày. Khi bạn tăng lượng chất xơ, hãy đảm bảo uống nhiều nước để giúp cơ thể xử lý hiệu quả và tránh các tác dụng phụ khó chịu, như táo bón.

3. Uống nhiều nước lọc

Nói về nước, tình trạng mất nước nhẹ có thể khiến bạn cảm thấy đói ngay cả khi về mặt sinh lý bạn không cần thức ăn. Uống đủ nước trong ngày là việc rất dễ dàng thực hiện nhưng lại là thói quen chúng ta khó duy trì.

Uống đủ nước cũng là một cách đơn giản để giảm cảm giác thèm đường, hữu ích cho người muốn cắt giảm đường, có thể giảm thiểu các triệu chứng mất nước khác như thờ ơ, chóng mặt và khó tập trung.

Để biết mình đã uống đủ nước hay chưa, bạn cần chú ý màu nước tiểu. Nếu màu sắc ở dạng vàng nhạt thì cơ thể bạn đủ nước. Nếu màu đậm hơn, bạn nên bổ sung thêm nước.

Ngoài ra, chị em muốn cắt giảm đường nên chú ý làm thêm những điều sau

1. Giảm căng thẳng

Kiểm soát căng thẳng có thể giúp bạn loại bỏ cơn thèm đường. Đây là cách cắt giảm đường rất tốt, là lợi ích của việc giảm stress nhưng ít ai nắm rõ.

Căng thẳng mãn tính có thể làm tăng nồng độ cortisol, một loại hormone có thể làm tăng cảm giác thèm ăn, dẫn đến thèm đồ ngọt. Chưa kể, cảm giác thèm đường có thể bị thúc đẩy bởi mong muốn tự thưởng bản thân, khiến bạn tìm đến đồ ngọt để chống lại căng thẳng.

Các chuyên gia khuyên, bạn có thể giảm căng thẳng bằng cách tập thể dục, thiền định, tránh môi trường gây stress và thực hành các kỹ thuật thở.

2. Tập thể dục

Một trong những lý do khiến bạn thèm đường là thành phần này có thể sản sinh ra nhiều dopamine hơn trong não. Việc giải phóng endorphin này có thể giúp bạn cảm thấy hạnh phúc hơn và thậm chí tạo ra cảm giác bình tĩnh.

Thay vì ăn đồ ngọt để tăng cường dopamine, hãy kết hợp tập thể dục vào thói quen hàng ngày của bạn. Cho dù đó là đi bộ nhanh hay chạy bộ đơn giản tại nhà, tập thể dục đều có thể giúp giải phóng endorphin. Việc cải thiện tâm trạng nhờ tập thể dục có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và giúp cắt giảm đường hiệu quả.

3. Hạn chế để những món nhiều đường trong nhà

Nếu bạn thấy mình gặp khó khăn trong việc cắt giảm đường, hãy hạn chế để đồ ngọt trong nhà mình.

Thay vì ăn một bát kem hàng đêm để tráng miệng, hãy ăn một bát quả mọng. Nếu bạn đã quen với việc lấy một chiếc bánh ngọt khi ra khỏi cửa, hãy đổi bằng một chiếc bánh sandwich ăn sáng có thể quay trong lò vi sóng để cung cấp nhiều protein hơn và không thêm đường.

4. Đừng bỏ đói bản thân

Cơn đói không chỉ khiến bạn nhanh chóng tìm đến những thực phẩm chất lượng kém mà còn dẫn đến cơn nghiện đồ ngọt. Điều này là do lượng đường trong máu giảm, dẫn đến cơ thể bạn cần đường về mặt sinh lý để cân bằng lại lượng đường trong máu.

Thay vì liên tục câu chuyện cứ đói là cần đường, hãy chia nhỏ bữa ăn, vài giờ ăn một lần, bổ sung thực phẩm nguyên bản giàu protein và chất xơ.

5. Tránh chất thay thế đường

Chất làm ngọt nhân tạo cung cấp vị ngọt chứa ít calo. Điều này có thể tốt cho vòng eo nhưng nó lại khiến bạn thèm ngọt hơn.

Thay vì dùng chất tạo ngọt, hãy thêm một ít sữa để làm dịu hương vị. Nếu bạn thích sử dụng đường thay thế trong làm bánh, hãy thử dùng nước xốt táo không đường hoặc các loại trái cây xay nhuyễn khác. Điều này sẽ cung cấp vị ngọt, chất xơ, giúp cắt giảm đường bổ sung hiệu quả.

(Nguồn: Eat this, Healthline)