Tán tỉnh yêu đương với "người lạ" suốt 2 tháng trên mạng, đến ngày hẹn gặp, tôi chết lặng khi cô ấy bước vào

Tôi đã ly hôn được 6 năm. Tôi và vợ cũ chia tay không phải vì có người thứ ba, cũng chẳng có chuyện gì quá lớn. Chúng tôi đơn giản là sống với nhau lâu ngày rồi mệt mỏi, ai cũng có những điều không hài lòng nhưng chẳng ai chịu nói ra đúng lúc, lại chưa có con cái kết nối nên tan rã trong không vui.

Sau khi ly hôn, tôi gần như không liên lạc với cô ấy. Những năm đầu, tôi còn đôi lần nghe tin qua bạn bè, sau đó thì chẳng biết cô ấy sống thế nào.

Thời gian gần đây, tôi bắt đầu lên mạng kết bạn và thử tìm người nói chuyện. Tôi không đặt kỳ vọng quá nhiều, chỉ muốn có một người hợp gu, có thể trò chuyện sau những ngày đi làm mệt mỏi.

Rồi tôi quen một cô gái có biệt danh "Hoa Oải Hương".

Tôi không biết tên thật, tuổi tác hay công việc của cô ấy. Trang cá nhân cũng rất kín, gần như chẳng đăng ảnh bản thân. Ban đầu tôi thấy hơi lạ, nhưng càng nói chuyện lại càng thấy thú vị. Cô ấy nói chuyện nhẹ nhàng, không tò mò quá mức về đời tư của tôi, cũng không cố tỏ ra thân thiết. Tôi kể chuyện công việc, cô ấy lắng nghe. Tôi than chuyện gia đình, cô ấy không phán xét.

Có những tối chúng tôi nói chuyện đến khuya. Tôi dần thấy mình mong chờ tin nhắn của "Hoa Oải Hương".

Tôi thích nhất ở cô ấy là sự kín đáo. Tôi từng nói đùa rằng người như cô ấy ngoài đời chắc hẳn rất khó đoán. Cô ấy chỉ trả lời rằng có những người phải gặp trực tiếp mới biết họ thực sự là ai.

Câu nói đó khiến tôi càng muốn gặp.

Sau gần hai tháng trò chuyện, tôi chủ động hẹn. Cô ấy đồng ý, chọn một nơi khá yên tĩnh.

Hôm ấy tôi đến sớm. Tôi còn nghĩ không biết người phụ nữ này ngoài đời sẽ thế nào. Khi cửa mở ra, một người phụ nữ bước vào, nhìn quanh rồi tiến về phía tôi.

Ảnh minh họa

Tôi chết lặng, không phải vì cô ấy xinh đẹp hay khác lạ, mà vì tôi nhận ra ngay người đó: Là vợ cũ của tôi.

Tôi ngồi bất động vài giây. Cô ấy cũng đứng đó, gương mặt thoáng bất ngờ rồi bật cười. Hóa ra suốt gần hai tháng, người tôi tâm sự mỗi tối, người khiến tôi thấy hợp gu đến mức muốn hẹn gặp lại chính là người phụ nữ tôi từng nghĩ mình không bao giờ muốn gặp lại.

Chúng tôi ngồi xuống. Ban đầu cả hai đều lúng túng. Sau đó cô ấy bảo chính cô ấy cũng không biết tôi là ai. Hai người chỉ nói chuyện bằng những cái tên trên mạng, chẳng ai hỏi quá sâu về quá khứ.

Tôi chợt thấy buồn cười. 6 năm trước, chúng tôi chia tay vì nghĩ chẳng còn gì để nói với nhau. 6 năm sau, chúng tôi lại có thể kể cho nhau nghe những chuyện mà trước đây chưa từng nói.

Tôi không biết cuộc gặp ấy rồi sẽ dẫn đến đâu. Tôi cũng không vội nghĩ đến chuyện quay lại. Nhưng trên đường về, tôi cứ nhớ mãi câu cô ấy từng nói: có những người phải gặp lại mới biết họ thực sự là ai.

Có lẽ sau 6 năm, tôi mới bắt đầu hiểu rằng đôi khi người xa lạ nhất lại chính là người từng rất quen thuộc với mình. Và điều khiến tôi băn khoăn nhất là chúng tôi có thể yêu lại hay không? Có nên tái hợp với một người đã từng chung sống mà không hạnh phúc?