Ca sĩ Đăng Khôi gửi lời nhắn nhủ đến các ông bố Việt khiến vợ không kìm được nước mắt

Chiều 4/10, lễ trao giải WeFamily Awards 2026 chính thức diễn ra, quy tụ nhiều gia đình nghệ sĩ cùng đông đảo khách mời. Đây là sự kiện tôn vinh những câu chuyện, khoảnh khắc và giá trị gia đình được vun đắp trong cuộc sống hiện đại, nơi những người nổi tiếng không chỉ xuất hiện với vai trò nghệ sĩ mà còn được nhìn nhận qua những vai trò rất đời thường: người bạn đời, người bố, người mẹ và những thành viên trong một mái ấm.

Trong số những gia đình được xướng tên tại chương trình, gia đình ca sĩ Đăng Khôi – Thủy Anh nhận được nhiều sự chú ý khi được vinh danh tại hạng mục “Nhà mình có nhau”. Khoảnh khắc cả hai cùng bước lên sân khấu nhận chiếc cúp không chỉ mang đến niềm vui cho gia đình mà còn trở thành một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc của đêm trao giải. Chiếc cúp được trao không chỉ là một giải thưởng mà còn ghi nhận hành trình mà Đăng Khôi và Thủy Anh đã cùng nhau xây dựng trong suốt những năm qua.

Đứng trên sân khấu cùng bà xã, Đăng Khôi không giấu được niềm vui và sự xúc động. Với nam ca sĩ, được cùng gia đình xuất hiện trong một chương trình tôn vinh giá trị gia đình là một trải nghiệm đặc biệt.

“Hôm nay vợ chồng Khôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được có mặt, được đồng hành trên một hành trình vô cùng ý nghĩa trong cuộc sống, đó là gia đình”, Đăng Khôi chia sẻ.

Là một nghệ sĩ, Đăng Khôi từng có nhiều năm đứng trên sân khấu và nhận được tình cảm từ khán giả. Nhưng khi nói về những vai trò quan trọng nhất trong cuộc sống, anh nhắc đến mình trước hết là một người chồng và một người cha.

Đặc biệt, việc trở thành bố của 3 người con mang đến cho Đăng Khôi nhiều trải nghiệm mà không phải cuốn sách hay bài học nào có thể dạy trước. Mỗi giai đoạn trưởng thành của các con cũng là một lần anh học cách lắng nghe, thấu hiểu và thay đổi bản thân để trở thành một người bố tốt hơn.

Từ những trải nghiệm trong chính gia đình mình, nam ca sĩ muốn gửi lời đến những người cha đang có mặt tại chương trình cũng như các ông bố trên khắp Việt Nam.

Theo Đăng Khôi, khi một người đàn ông bước vào vai trò làm chồng, làm bố, trách nhiệm không chỉ nằm ở việc chăm lo cho gia đình về vật chất. Sự hiện diện, thấu hiểu và sẻ chia cũng là những điều cần thiết để các thành viên cảm thấy mình luôn được yêu thương và đồng hành.

“Khôi rất may mắn trở thành bố của 3 con, cho nên mình đã có rất nhiều kinh nghiệm về sự thấu hiểu, trách nhiệm và sự sẻ chia mà Khôi mong có thể chia sẻ tới tất cả các gia đình đang có mặt ở đây và các ông bố trên toàn Việt Nam”, nam ca sĩ bộc bạch.

Phía sau những lời chia sẻ ấy là câu chuyện rất đời thường của một gia đình. Làm cha mẹ chưa bao giờ là một hành trình dễ dàng. Sẽ có những ngày bận rộn, những lúc mệt mỏi, những khác biệt trong cách nuôi dạy con hay những thời điểm cả hai vợ chồng phải cùng nhau vượt qua áp lực của cuộc sống.

Đăng Khôi đặc biệt nhấn mạnh điều anh tâm đắc nhất sau hành trình làm bố chính là việc các thành viên vẫn lựa chọn ở cạnh nhau. Với anh, một gia đình có thể không hoàn hảo, nhưng chỉ cần mọi người vẫn dành thời gian cho nhau, vẫn sẻ chia và không bỏ lại nhau phía sau, đó đã là một dạng hạnh phúc rất đáng trân trọng.

“Gia đình không cần hoàn hảo, chỉ cần ở bên nhau, luôn có nhau là được hạnh phúc rồi”, Đăng Khôi nói.

Một câu nói ngắn gọn nhưng cũng là điều khiến khoảnh khắc trên sân khấu trở nên đặc biệt hơn. Bởi sau ánh đèn, những giải thưởng hay sự hào nhoáng của cuộc sống nghệ sĩ, điều Đăng Khôi nhắc đến cuối cùng vẫn là những điều giản dị nhất: một mái nhà có đủ những người mình yêu thương và những thành viên luôn lựa chọn đồng hành cùng nhau. Đó cũng là lời nhắn mà nam ca sĩ muốn gửi đến những người làm bố, những người có thể đang bận rộn với công việc, với những trách nhiệm ngoài xã hội, nhưng sau cùng vẫn luôn có một vai trò không thể thay thế trong chính gia đình mình: là người chồng, người cha và là một phần trong những ký ức tuổi thơ của các con.