Tần Lam trẻ đẹp đầy khí chất, dù đứng, đi hay ngồi cũng làm 1 việc để giữ vòng eo A4, trẻ lâu phát hờn

Tần Lam ghi dấu ấn trong lòng khán giả với vẻ đẹp thanh lịch, cổ điển, lối diễn xuất tiết chế nhưng đầy chiều sâu. Cô được yêu mến qua nhiều tác phẩm truyền hình ăn khách, đặc biệt là vai Phú Sát Hoàng Hậu trong Diên Hi Công Lược, hình mẫu người phụ nữ đoan trang, điềm tĩnh và giàu nội lực.

Điều khiến nhiều người ngưỡng mộ hơn cả là: Ở tuổi U50, Tần Lam vẫn giữ được làn da mịn màng, vóc dáng thon gọn, thần thái nhẹ nhàng nhưng cuốn hút. Không phô trương, không "trẻ hóa gồng gánh", vẻ đẹp của cô là kiểu đẹp khiến người khác tin rằng: Thời gian hoàn toàn có thể trở thành bạn đồng hành.

Thói quen "siết nhẹ cơ bụng" mọi lúc mọi nơi giúp Tần Lam trẻ đẹp khí chất

Một trong những thói quen được Tần Lam chia sẻ khiến giới chuyên môn chú ý chính là: siết nhẹ cơ bụng khi đứng, đi hoặc ngồi, giúp vùng core luôn được kích hoạt.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng về mặt khoa học, đây là một thói quen rất đáng giá.

Theo các nghiên cứu về vận động học và huấn luyện thể chất, vùng core (nhóm cơ trung tâm gồm cơ bụng, lưng dưới, hông) đóng vai trò then chốt trong việc:

Giữ tư thế đúng

Bảo vệ cột sống

Duy trì vòng eo gọn gàng

Giảm tích mỡ nội tạng

Khi siết nhẹ cơ bụng một cách tự nhiên (không gồng cứng), cơ thể sẽ:

Tăng mức tiêu hao năng lượng nền

Cải thiện dáng đứng, dáng đi

Tránh tình trạng bụng dưới chảy xệ, vấn đề phổ biến ở phụ nữ sau 30 tuổi

Quan trọng hơn cả, đây là thói quen có thể duy trì suốt cả ngày, không cần phòng tập, không cần dụng cụ. Những thay đổi nhỏ này, khi được lặp lại đủ lâu, sẽ tạo ra hiệu ứng tích lũy giúp giữ eo thon, dáng gọn mà không cần can thiệp phức tạp.

Với phụ nữ bận rộn, đây chính là kiểu "tập luyện thầm lặng" nhưng hiệu quả bền bỉ.

Những thói quen "chống già" khác của Tần Lam rất đáng học hỏi

Ăn uống tiết chế nhưng không ép cân

Tần Lam không theo đuổi các chế độ ăn kiêng khắt khe. Thay vào đó, cô chọn cách ăn sạch và ăn thông minh.

Nguyên tắc ăn uống của cô bao gồm:

Ưu tiên thực phẩm tươi, ít chế biến

Tăng rau xanh, đạm tốt (cá, trứng, đậu, thịt nạc)

Hạn chế đường tinh luyện và đồ chiên rán

Đáng chú ý, Tần Lam duy trì thói quen ăn vừa đủ no, dừng lại khi cơ thể đạt khoảng 60–70% cảm giác no. Đây là nguyên tắc được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị, giúp:

Ổn định đường huyết

Giảm tích mỡ

Hỗ trợ hệ tiêu hóa và hormone

Ăn chậm, nhai kỹ cũng giúp não kịp nhận tín hiệu no, hạn chế việc ăn quá đà – yếu tố quan trọng trong việc kiểm soát cân nặng lâu dài.

Uống đủ nước

Tần Lam duy trì thói quen uống hơn 2 lít nước mỗi ngày. Nghe quen thuộc, nhưng lại là điều rất nhiều phụ nữ bỏ quên.

Theo các tài liệu y khoa uy tín, nước giúp:

Duy trì độ đàn hồi da

Hỗ trợ thải độc gan, thận

Giảm cảm giác mệt mỏi, đau đầu

Cải thiện trao đổi chất

Làn da căng mịn, sắc mặt tươi tắn của Tần Lam không đến từ mỹ phẩm đắt tiền, mà bắt đầu từ việc cấp nước đầy đủ cho cơ thể mỗi ngày.

Vận động vừa phải, ưu tiên sự dẻo dai

Thay vì tập luyện cường độ cao dễ gây áp lực lên khớp, Tần Lam chọn các hình thức vận động nhẹ nhàng nhưng đều đặn như:

Yoga

Pilates

Đi bộ nhanh

Các bài tập core tại nhà

Cô dành khoảng 1 giờ mỗi ngày cho vận động vừa đủ để kích hoạt cơ bắp, giữ dáng thon gọn mà không khiến cơ thể mệt mỏi. Đây là kiểu tập luyện phù hợp với phụ nữ trưởng thành, giúp duy trì vóc dáng mà vẫn bảo toàn sức khỏe lâu dài.

Ngủ sớm, không ăn tối muộn

Tần Lam hạn chế ăn tối muộn và luôn để cơ thể có khoảng nghỉ trước khi ngủ. Giấc ngủ sâu, đều đặn được cô xem là yếu tố quan trọng không kém ăn uống hay tập luyện.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, khi nhịp sinh học ổn định:

Hormone tăng trưởng được tiết ra tốt hơn

Da và cơ bắp phục hồi hiệu quả

Tinh thần thư thái, giảm stress oxy hóa

Chính sự kỷ luật nhẹ nhàng này giúp Tần Lam giữ được diện mạo tươi tắn, khí chất an yên, điều mà không loại mỹ phẩm nào có thể thay thế.

