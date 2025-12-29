3 loại rau dân giã của người Việt, “trời Tây” săn lùng với giá hơn 1 triệu/kg

Ở Việt Nam, chúng ta từng quá đỗi quen thuộc với những loại rau dân dã như rau khoai lang, rau sam, rau càng cua, những bó rau xanh mướt giá chỉ vài nghìn đồng ở chợ. Thế nhưng thời thế thay đổi: những loại rau tưởng như bình dân ấy giờ lại đang được đánh giá cao không chỉ ở giá trị dinh dưỡng mà còn ở cả… giá bán trên thị trường quốc tế.

Rau khoai lang

Rau khoai lang (còn gọi là rau lang) là loại rau quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt: Nấu canh, xào tỏi hay luộc chấm mắm đều ngon. Ngày trước, nhiều vùng nông thôn còn tận dụng lá già của cây khoai lang để cho gia súc ăn vì… rẻ và sẵn có.

Nhưng giờ đây, rau khoai lang đang được đánh giá là một "siêu thực phẩm" thực sự ở nhiều nơi trên thế giới. Ở Mỹ, người tiêu dùng sẵn sàng chi tới ~1.000.000 đồng/kg rau khoai lang vì những lợi ích sức khỏe tuyệt vời của nó, đặc biệt trong bối cảnh ô nhiễm môi trường khiến con người càng quan tâm tới thực phẩm sạch và giàu dưỡng chất.

Vì sao rau khoai lang được săn tìm?

Nó chứa lượng vitamin A, C, B cùng chất xơ, canxi, sắt, kali… rất phong phú.

Các chất chống oxy hóa như flavonoid, anthocyanin có thể giúp bảo vệ tế bào khỏi gốc tự do, hỗ trợ miễn dịch và chống lão hóa.

Rau khoai lang giàu chất xơ, giúp tiêu hóa tốt, hỗ trợ giảm cân và cân bằng đường huyết.

Nhờ vậy, không chỉ được dùng trong bữa ăn hàng ngày, lá khoai lang còn xuất hiện trong các món salad, súp hoặc món tráng miệng ở nhiều nhà hàng hiện đại.

Rau sam

Nếu rau khoai lang là "siêu thực phẩm" được thế giới săn đón, rau sam lại là một "ẩn số" dinh dưỡng mà nhiều người Việt ít để ý.

Rau sam chứa nhiều vitamin A, C, E, K, đồng thời là nguồn cung cấp các axit béo omega-3 thực vật, điều hiếm thấy ở rau xanh.

Bên cạnh đó, rau sam còn có các khoáng chất như canxi, kali, magie, sắt, đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, rau sam là nguồn omega-3 từ thực vật rất tốt cho tim mạch, giúp điều hòa huyết áp và giảm cholesterol xấu, giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện tiêu hóa, chứa chất chống oxy hóa giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa.

Rau sam rất thích hợp để dùng trong các món salad, trộn dầu giấm hoặc xào tỏi nhẹ, không chỉ ngon miệng mà còn là lựa chọn tuyệt vời cho người ăn kiêng.

Rau càng cua

Rau càng cua là một trong những loại rau mọc hoang mà nhiều người trước đây chẳng mấy để ý. Loại rau này từng bị xem như "cỏ dại" hoặc rau cho gia súc trong quá khứ, nhưng giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe của nó lại vô cùng ấn tượng.

Rau càng cua chứa vitamin C và các khoáng chất như kali, canxi, magie rất dồi dào. Chất xơ thiên nhiên giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa và kiểm soát cân nặng. Các hợp chất chống viêm, kháng khuẩn tự nhiên.

Không chỉ là nguyên liệu của những món nộm, canh hay salad thanh mát, rau càng cua còn được dùng theo y học cổ truyền để giải nhiệt, hỗ trợ miễn dịch và giúp làm dịu một số tình trạng viêm nhẹ.

Thậm chí ở một số địa phương trong nước, rau càng cua từng được bán với giá cao hơn cả thịt nhờ độ "lạ" và dinh dưỡng mà nó mang lại.