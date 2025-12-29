Khi cơ thể phát ra 4 tín hiệu này, rất có thể cột sống cổ đang "kêu cứu": Đừng đợi đến lúc liệt mới hối hận

Trong cuộc sống hiện đại, hình ảnh quen thuộc nhất có lẽ là những cái cúi đầu: Cúi nhìn điện thoại trên tàu điện ngầm, cúi trước màn hình máy tính ở văn phòng, cúi cả khi đã về nhà. Lối sống ít vận động, ngồi lâu, sai tư thế khiến nhiều người thường xuyên bị đau cổ, mỏi vai, nhưng lại chủ quan cho rằng đó chỉ là mệt mỏi thoáng qua.

Thực tế, theo các bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng, những khó chịu tưởng như nhỏ nhặt ấy có thể là tín hiệu cảnh báo sớm của bệnh lý cột sống cổ. Nguy hiểm ở chỗ, cột sống cổ không chỉ liên quan đến vận động của cổ vai gáy, mà còn là "ngã tư giao thông" của dây thần kinh và mạch máu nối não với toàn bộ cơ thể. Khi khu vực này gặp trục trặc, hậu quả có thể lan rộng và nghiêm trọng hơn nhiều người tưởng.

Đau cổ vai gáy - dấu hiệu sớm nhất nhưng dễ bị bỏ qua

Biểu hiện phổ biến nhất của tổn thương cột sống cổ là đau, căng hoặc mỏi vùng cổ, vai và giữa hai bả vai. Cơn đau có thể âm ỉ, kéo dài hoặc tăng lên khi cúi - ngẩng đầu, xoay cổ. Một số người còn kèm theo đau đầu, cảm giác nặng đầu, khó tập trung.

Nguyên nhân thường gặp là do căng cơ kéo dài, rối loạn hoạt động các khớp nhỏ ở cổ hoặc thoái hóa đĩa đệm cổ giai đoạn sớm. Nếu cơn đau không chỉ khu trú ở cổ mà lan xuống cánh tay, đó có thể là dấu hiệu rễ thần kinh đã bị kích thích hoặc chèn ép.

Tê tay, tê ngón - cảnh báo dây thần kinh đang bị chèn ép

Khi bạn bắt đầu cảm thấy tê bì ở ngón tay, bàn tay hoặc cả cánh tay, đôi lúc kèm cảm giác như điện giật, châm chích, đừng vội nghĩ đó chỉ là "ngủ đè lên tay".

Theo các bác sĩ, đây thường là hậu quả của thoát vị đĩa đệm cổ, gai xương hoặc thoái hóa cột sống cổ, gây chèn ép rễ thần kinh. Đáng chú ý, vị trí tê cụ thể ở ngón nào, bên nào còn giúp bác sĩ xác định chính xác đoạn cột sống cổ đang gặp vấn đề.

Chóng mặt khi xoay đầu - biểu hiện không chỉ liên quan đến tai

Không ít người bị chóng mặt thoáng qua mỗi khi quay đầu, cúi xuống hoặc ngẩng lên, kèm buồn nôn nhưng không ngất. Các triệu chứng này thường kéo dài vài giây đến vài phút rồi tự hết khi nghỉ ngơi.

Đây có thể là dạng chóng mặt do cột sống cổ, xảy ra khi các thay đổi thoái hóa ở cổ ảnh hưởng đến động mạch đốt sống - mạch máu quan trọng cung cấp máu cho vùng sau não. Ngoài ra, sự rối loạn tín hiệu cảm giác từ cổ gửi lên não cũng có thể khiến cơ thể mất cảm giác thăng bằng.

Yếu tay chân, đi lại loạng choạng - dấu hiệu nguy hiểm nhất

Trong số các biểu hiện của bệnh cột sống cổ, yếu hoặc vụng về tay chân là dấu hiệu đáng lo ngại nhất. Người bệnh có thể thấy:

Tay yếu, dễ làm rơi đồ

Khó cài nút áo, khó dùng đũa

Đi lại loạng choạng, cảm giác như "đi trên mây"

Có cảm giác bị siết chặt ở ngực hoặc bụng

Những triệu chứng này cho thấy tủy sống cổ đã bị chèn ép, còn gọi là bệnh cột sống cổ thể tủy. Tủy sống là "đường cao tốc" truyền tín hiệu giữa não và tứ chi, vì vậy nếu tổn thương kéo dài mà không điều trị kịp thời, khả năng hồi phục chức năng sẽ giảm đáng kể, thậm chí có nguy cơ liệt.

Đừng chờ bệnh nặng mới đi khám

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào kể trên, người bệnh nên đi khám sớm để được thăm khám lâm sàng và làm các xét nghiệm hình ảnh như X-quang, CT hoặc MRI, nhằm đánh giá chính xác mức độ tổn thương cột sống cổ.

Tin tích cực là đa số bệnh nhân có thể cải thiện tốt bằng điều trị không phẫu thuật, bao gồm vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, kéo giãn cột sống cổ đúng kỹ thuật và dùng thuốc theo chỉ định. Phẫu thuật chỉ được cân nhắc khi có chèn ép tủy rõ rệt hoặc điều trị bảo tồn không hiệu quả.

Cột sống cổ không "lên tiếng" một cách ồn ào, nhưng những tín hiệu mà nó gửi ra luôn có lý do. Lắng nghe cơ thể sớm hơn một chút, có thể giúp bạn tránh được những hệ lụy nặng nề về sau.