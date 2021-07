Tấn công Hoàng tử William, nhà Meghan nhận kết đắng khi Cung điện chính thức lên tiếng

Trang Daily Mail đưa tin, Cung Điện Kensington đã yêu cầu kênh ITV cắt bỏ các chi tiết liên quan đến cáo buộc William và các nhân viên của mình tự dựng lên một câu chuyện không hay về sức khỏe tinh thần của Harry.

Cụ thể, trong bộ phim tài liệu "Harry and William: What Went Wrong?" được phát sóng vào khung giờ vàng tối ngày 4/7 (giờ địa phương), trên kênh ITV của Anh đã cắt bỏ tuyên bố của phóng viên Omid Scobie, bạn thân nhà Sussex, về việc nhân viên của Hoàng tử William thêu dệt chuyện Harry có vấn đề về tinh thần hồi năm 2019. Điều này xảy ra sau khi ITV "cân nhắc cẩn thận" yêu cầu từ phía Cung điện.

Được biết, đại diện Cung điện Kensington đã liên hệ với các nhà sản xuất liên quan đến những chi tiết trong bộ phim tài liệu. Một trong số đó chính là bác bỏ tuyên bố của Scobie. Theo Cung điện, nam phóng viên này không hề có bằng chứng để cho thấy lời anh ta nói là sự thật.

Omid Scobie đã bị Cung điện phản bác vì đưa tin sai sự thật về Hoàng tử William.

Scobie, đồng tác giả cuốn sách viết về nhà Sussex "Đi tìm Tự do" thường được biết đến là người đại diện phát ngôn cho vợ chồng Harry - Meghan. Trong phiên bản gốc của "Harry and William: What Went Wrong?", Scobie ám chỉ rằng Cung điện đã gửi thông báo tóm tắt cho báo chí về sức khỏe tinh thần của Công tước xứ Sussex sau khi ITV phát sóng cuộc phỏng vấn của Bradby với vợ chồng Harry trong chuyến công du Nam Phi vào năm 2019.

Theo Scobie, những nhân viên trong Cung điện có thể đã nghe theo lệnh của Hoàng tử William để rò rỉ những thông tin xấu xí về Harry. Omid Scobie nói: "Không phải ngẫu nhiên mà các trợ lý của William ở Cung điện Kensington lại bắt đầu một chiến dịch nhằm chống lại Harry, chỉ một ngày sau khi Công tước xứ Sussex ngầm xác nhận những tin đồn bấy lâu về rạn nứt với anh trai".

Điều đáng nói là cuộc tấn công vào Hoàng tử William diễn ra ngay khi Harry trở về Mỹ đoàn tụ với vợ con sau khi anh hoàn thành lễ khánh thành tượng Công nương Diana khiến dư luận càng thêm phẫn nộ. Trước cáo buộc này, Cung điện cảnh báo ITV rằng để một tin đồn nhảm nhí không đúng sự thật như vậy xuất hiện trong chương trình thì đó chính là sự phỉ báng.

Cuối cùng, ITV đã phải chọn cắt đi các phần liên quan đến sức khỏe tinh thần của Harry có liên quan đến Hoàng tử William. Trước đó, trong bộ phim tài liệu của ITV năm 2019 được quay ở châu Phi trong chuyến công du của nhà Sussex, Harry thừa nhận với phóng viên Bradby rằng anh không còn thân thiết với anh trai nữa và cả hai "đang đi trên những con đường khác nhau".

Meghan và Harry trong cuộc phỏng vấn với ITV năm 2019.

Cũng trong chuyến đi, Meghan tiết lộ cô "đang tồn tại chứ không thực sự sống" và có ý ám chỉ hoàng gia đã thờ ơ với tình cảm và sức khỏe tinh thần của cô. Cô còn nói thêm rằng "không có nhiều người hỏi liệu tôi có ổn không".

Có thể nói rằng, Cung điện Kensington đã có động thái đáp trả đầy mạnh mẽ trước những thông tin bôi nhọ Hoàng tử William, người sẽ lên làm vua sau này. Nó không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của Công tước xứ Cambridge mà nó còn tác động đến hoàng gia. Động thái này của Hoàng gia Anh cũng cho thấy họ đã thực hiện đúng chỉ thị của Nữ hoàng Anh, sẽ không im lặng và lên tiếng vì sự thật trước những thông tin sai lệch mà nhà Sussex cùng bạn bè của họ đưa ra.

Rõ ràng, nhà Sussex đã phải nhận một cái kết đắng khi thất bại trong việc bôi nhọ Hoàng tử William và bị Cung điện đáp trả một cách gay gắt, quyết liệt. Giờ đây Omid Scobie và những người bạn thân của cặp đôi này hoàn toàn mất giá trị trước công chúng khi lời họ nói ra không đáng tin cậy một chút nào.

