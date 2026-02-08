Tối 7/2, Gala WeChoice Awards 2025 chính thức diễn ra tại Trung tâm triển lãm SECC (TP.HCM), trở thành một trong những sự kiện được quan tâm nhất đầu năm 2026. Ngay từ thảm đỏ, sự kiện đã "nóng" hơn bao giờ hết khi quy tụ đông đảo nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung, những gương mặt tiêu biểu của năm qua, mang đến bầu không khí rộn ràng.

Bên cạnh các hạng mục cá nhân, tập thể, đêm Gala cũng là thời điểm công bố và trao giải cho những đề cử giải trí chiến thắng sau thời gian dài mở cổng bình chọn. Ở hạng mục Show Giải trí của năm - một trong những đường đua gay cấn nhất mùa giải, khi hàng loạt chương trình ăn khách liên tục bám đuổi nhau sát sao về lượt bình chọn.

Trên sân khấu, Hoa hậu Thanh Thuỷ và diễn viên Đỗ Nhật Hoàng vỡ oà công bố kết quả chiến thắng chung cuộc đã gọi tên Tân Binh Toàn Năng.

Tân Binh Toàn Năng giành chiến thắng ở hạng mục Show Giải trí của năm

Hoa hậu Thanh Thuỷ và diễn viên Đỗ Nhật Hoàng rạng rỡ khi trao giải

Trong suốt thời gian mở cổng bình chọn, Tân Binh Toàn Năng duy trì vị thế dẫn đầu trước sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các chương trình nổi bật khác như Gia Đình Haha, Anh Trai Say Hi hay Running Man Vietnam. Lượng vote mà chương trình nhận được phản ánh rõ rệt sức hút bền bỉ, cũng như sự ủng hộ lớn từ khán giả dành cho format mới mẻ, giàu năng lượng và tinh thần tích cực mà Tân Binh Toàn Năng mang lại.

Dàn sao Tân Binh Toàn Năng xuất hiện ăn mừng chiến thắng

Tân Binh Toàn Năng là chương trình giải trí xoay quanh hành trình tìm kiếm, đào tạo và bứt phá của các gương mặt trẻ trong lĩnh vực âm nhạc. Không chỉ dừng lại ở yếu tố cạnh tranh, chương trình còn ghi điểm nhờ câu chuyện trưởng thành, tinh thần đồng đội và những khoảnh khắc truyền cảm hứng, qua đó tạo nên sự kết nối mạnh mẽ với khán giả trẻ.

Sức ảnh hưởng của Tân Binh Toàn Năng cũng được thể hiện rõ qua sự bứt lên của loạt gương mặt trẻ. Những cái tên từng khá xa lạ với công chúng như Cường Bạch, Lâm Anh, Thái Lê Minh Hiếu, Hồ Đông Quan, Long Hoàng hay Phúc Nguyên bắt đầu được khán giả nhắc đến nhiều hơn trên mạng xã hội. Từ những tân binh ít được biết tới, họ dần xuất hiện thường xuyên tại các sự kiện giải trí, sân khấu biểu diễn và chương trình truyền hình, cho thấy mức độ quan tâm tăng rõ rệt. Đây cũng là minh chứng cụ thể cho thành công của chương trình và ekip sản xuất trong việc tạo ra một lớp nghệ sĩ trẻ có khả năng tiếp nối, đúng với mục tiêu đào tạo idol dài hạn mà Tân Binh Toàn Năng theo đuổi ngay từ đầu.

Chúc mừng Tân Binh Toàn Năng!

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" – kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai.

Cổng gửi bình chọn đã chính thức khép lại, kết quả chính thức của các hạng mục giải thưởng sẽ được công bố tại đêm Gala Vinh danh và Trao giải vào tối ngày 7/2. Thông tin chi tiết về kết quả và các hạng mục giải thưởng sẽ được cập nhật trên wechoice.vn.