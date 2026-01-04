Sân khấu tinh hoa mở màn Chung kết “Tân Binh Toàn Năng”: Ai đủ bản lĩnh chạm tay giấc mơ ra mắt?

Bước vào giai đoạn kịch tính nhất, Tân Binh Toàn Năng tập 14 mang đến cấu trúc Chung kết với hai sân khấu lớn. Ở “Sân khấu tinh hoa”, các tân binh lần lượt trình diễn solo, duo và nhóm; điểm bình chọn trực tiếp từ khán giả tại trường quay được cộng vào điểm tích lũy sau 5 công diễn để xác định đội hình ra mắt. Song song, “Sân khấu thi đấu quốc tế” đặt ra cột mốc khắt khe khi điểm số của nhóm nhạc quốc tế trở thành chuẩn so sánh. Ba mức mục tiêu 90% – 95% – 100% tương ứng với 1, 2 và 3 vị trí ra mắt, khiến từng tiết mục đều mang tính quyết định.

Tâm điểm của “Sân khấu tinh hoa” là phần solo 1% của Phúc Nguyên – một hành trình đi tìm sự hoàn thiện. Trước bản demo trầm lắng, trái với mong muốn bùng nổ năng lượng ở đêm Chung kết, Phúc Nguyên chịu áp lực lớn khi định hướng của NSX Toàn năng SOOBIN nghiêng về sự chín chắn, trưởng thành.

Từ những thử nghiệm viết lại verse đến cảm giác bất lực khi chưa tìm được tiếng nói chung, Phúc Nguyên học cách chấp nhận và khai thác điều mình được trao. Dưới sự dẫn dắt của SOOBIN, tinh thần của cậu dần cởi mở, tự tin và yêu bài hát hơn.

Không chỉ thay đổi tư duy âm nhạc, Phúc Nguyên còn “lột xác” về thể lực theo góp ý của chuyên gia Hàn Quốc, siết cân và tập luyện để cải thiện sức bền khi nhảy. Quyết định mang cây piano – người bạn gắn bó từ thuở nhỏ – lên sân khấu đã lấp đầy “1% cảm xúc” còn thiếu. Sự hòa quyện giữa vũ đạo đương đại và tiếng đàn mộc mạc giúp Phúc Nguyên vượt khỏi hình ảnh một thí sinh, khẳng định bản lĩnh của một nghệ sĩ trình diễn.

Ở tiết mục duo, More n more của Đức Duy – Duy Lân cho thấy sức mạnh của sự đồng điệu. Sự kết hợp giữa giọng cao và giọng trầm, giữa tư duy sáng tác hiện đại và màu giọng đặc biệt tạo nên cấu trúc cân bằng. Quan trọng hơn, tình bạn và sự thấu hiểu giúp cả hai hòa làm một về năng lượng. Đức Duy trở thành điểm tựa để Duy Lân vượt qua những nghi ngờ bản thân, cùng nhau tỏa sáng trong một trong những tiết mục giàu cảm xúc của đêm thi.

Sân khấu nhóm Chính là cảm giác này của đội hình Cường Bạch, Wonbi, Thái Lê Minh Hiếu, Long Hoàng và Lâm Anh mang tinh thần dấn thân rõ nét. Việc rapper và dancer bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức với Vocal cho thấy mục tiêu cuối cùng không chỉ là suất ra mắt mà là sự hoàn thiện toàn diện. Những câu chuyện hậu trường nhỏ bé tạo nên sợi dây gắn kết, giúp tiết mục trở thành một khối thống nhất. Lời dặn của SOOBIN về việc dùng “ánh mắt và năng lượng” thay cho phô trương kỹ thuật đã giúp các tân binh truyền tải trọn vẹn cảm xúc lưu luyến của hành trình sắp khép lại.

Ở “Sân khấu thi đấu quốc tế”, sự xuất hiện của Tempest nâng chuẩn chuyên nghiệp và đặt ra thử thách khắc nghiệt. Lấy điểm của một nhóm nhạc đã có tên tuổi làm cột mốc buộc đội hình Tân binh thăng cấp phải nỗ lực hơn 200% nếu muốn mở khóa những vị trí ra mắt cuối cùng. Khi 5 suất đã được xác định, 3 cánh cửa còn lại trở thành biểu tượng cho sự kiên trì và bản lĩnh – nơi chỉ những ai dám đối mặt với giới hạn mới có thể chạm tay vào giấc mơ thần tượng.