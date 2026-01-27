Sau hơn 1 ngày chính thức mở cổng bình chọn, đường đua Show Giải trí của năm tại WeChoice Awards 2025 đang nóng lên từng giờ với diễn biến liên tục thay đổi. Cục diện hiện tại cho thấy cuộc cạnh tranh ngày càng gay cấn khi các chương trình đều sở hữu lực lượng người hâm mộ đông đảo, sẵn sàng “tăng tốc” để đưa cái tên mình yêu thích vươn lên thứ hạng cao hơn.

Theo kết quả cập nhật lúc 14h00 ngày 27/1, Tân Binh Toàn Năng đang tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng với hơn 78 nghìn lượt vote. Tân Binh Toàn Năng gây chú ý nhờ hướng đi khác biệt khi khai thác mô hình đào tạo idol bài bản, tập trung vào kỹ năng, kỷ luật và hành trình trưởng thành của các gương mặt trẻ.

Bám sát ngay phía sau là Anh Trai Say Hi 2025 với tổng số lượt vote hơn 60 nghìn. Trong năm vừa qua, Anh Trai Say Hi 2025 đánh dấu mùa thi cực thành công khi đưa nhiều nghệ sĩ trẻ như CONGB, Sơn.K, buitruonglinh, Jaysonlei,... đến gần với khán giả. Bên cạnh đó, những set diễn hoành tráng, âm nhạc cuốn hút đã giúp 30 Anh Trai tạo được dấu ấn mạnh mẽ, mang đến màu sắc sôi động cho làng giải Việt.

Tân Binh Toàn Năng và Anh Trai Say Hi đang bám đuổi nhau

Ở nhóm giữa bảng xếp hạng, Gia Đình Haha duy trì phong độ ổn định nhờ năng lượng ấm áp, gần gũi, trong khi Chiến Sĩ Quả Cảm và Running Man Vietnam mùa 3 cho thấy sức bật đáng kể với lượng bình chọn tăng đều. Các đề cử còn lại như Em Xinh Say Hi, 2 Ngày 1 Đêm, Sao Nhập Ngũ 2025 - All Stars, A.I Là Ai? hay Mẹ Vắng Nhà Ba Là Siêu Nhân cũng bắt đầu rút ngắn khoảng cách, hứa hẹn những màn bứt phá bất ngờ ở chặng sau.

Có thể thấy, hạng mục Show Giải trí của năm tại WeChoice Awards 2025 sở hữu bức tranh màu sắc vô cùng đa dạng. Từ những show hành trình khai thác trải nghiệm thực tế, tương tác tự nhiên của dàn cast như Gia Đình Haha, 2 Ngày 1 Đêm hay Running Man Vietnam mùa 3, cho đến các chương trình mang đậm màu sắc âm nhạc, cá tính và giàu tính trình diễn như Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi, Tân Binh Toàn Năng - tất cả tạo nên một đường đua phong phú, phản ánh rõ xu hướng giải trí của khán giả hiện tại.

Bên cạnh đó, WeChoice Awards 2025 còn ghi nhận những màu sắc mới mẽ như A.I Là Ai? - gameshow khai thác yếu tố công nghệ, hay Chiến Sĩ Quả Cảm và Sao Nhập Ngũ - những chương trình khắc họa môi trường kỷ luật, áp lực và tinh thần thép của lực lượng vũ trang.

Lượt bình chọn ở hạng mục Show Giải trí của năm theo cập nhật chiều 27/1

Hiện tại, cổng bình chọn WeChoice Awards 2025 vẫn đang mở, khán giả tiếp tục gửi phiếu bầu cho chương trình mình yêu thích tại đây!

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" – kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai.

WeChoice Awards 2025 chính thức bước sang giai đoạn bình chọn, nơi cộng đồng cùng tôn vinh những đề cử xuất sắc và xứng đáng nhất. Giai đoạn bình chọn sẽ diễn ra đến 12h00 trưa ngày 6/2 tại website wechoice.vn. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố tại đêm Gala WeChoice Awards 2025 vào ngày 7/2.