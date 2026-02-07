Đội hình Anh Trai - Em Xinh hot nhất “phá đảo” Gala WeChoice Awards 2025: Hát hay nhảy đẹp, visual quá “peak”!

Ngày 7/2/2026, Gala WeChoice Awards 2025 chính thức diễn ra tại SECC (TP.HCM), khép lại một mùa giải sôi động và giàu cảm xúc. Bên cạnh các hạng mục vinh danh quen thuộc, Gala WeChoice tiếp tục giữ vai trò là “đặc sản” được khán giả mong chờ với loạt sân khấu biểu diễn được đầu tư chỉn chu, nơi những màn kết hợp mới mẻ lần đầu xuất hiện luôn đủ sức tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Năm nay cũng không ngoại lệ khi một trong những sân khấu gây chú ý nhất chính là màn trình diễn ca khúc Đỉnh! (P.E.A.K!) – bản nhạc được yêu thích bậc nhất trong album chủ đề WeChoice Awards 2025.

Ca khúc quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ đang sở hữu sức hút nổi bật hiện nay gồm Orange, CONGB, buitruonglinh, Jaysonlei, Saabirose và Ánh Sáng AZA. Ngay từ những giai điệu đầu tiên, sân khấu đã nhanh chóng “kéo nhiệt” toàn khán phòng với không khí sôi động, trẻ trung đúng tinh thần của bài hát. Sự kết hợp giữa âm nhạc bắt tai và phần dàn dựng vũ đạo đồng đều giúp màn trình diễn mang đậm màu sắc thần tượng thế hệ mới, nơi các nghệ sĩ không chỉ hát tốt mà còn thể hiện khả năng trình diễn, làm chủ sân khấu một cách trọn vẹn.

Ca khúc quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ đang sở hữu sức hút nổi bật hiện nay gồm Orange, CONGB, buitruonglinh, Jaysonlei, Saabirose và Ánh Sáng AZA:

Điểm đáng chú ý của tiết mục nằm ở việc cả sáu nghệ sĩ được đặt trong một đội hình cân bằng, mỗi cá nhân đều có đất diễn riêng nhưng vẫn hòa vào tổng thể chung. Orange giữ vai trò trung tâm với giọng hát giàu nội lực, CONGB và buitruonglinh mang đến màu sắc trẻ trung, cá tính, trong khi Jaysonlei, Saabirose và Ánh Sáng AZA bổ sung yếu tố trình diễn, năng lượng và phong thái tự tin. Sự ăn ý giữa các thành viên khiến đội hình này được nhiều khán giả ví như một "nhóm nhạc co-ed trong mơ", hội tụ đủ yếu tố hát hay, nhảy đẹp và thần thái sân khấu nổi bật.

Phần nhìn của tiết mục cũng được đầu tư kỹ lưỡng khi hệ thống LED được thiết kế theo phong cách hoạt hình năng động, hiện đại, tái hiện tinh thần của MV visualizer trên màn hình lớn. Hình tượng sáu thành viên nhóm nhạc P.E.A.K được xây dựng sinh động, linh hoạt, tạo cảm giác gần gũi nhưng vẫn đủ “bật” để phù hợp với không khí một đêm gala. Sự kết hợp hài hòa giữa âm thanh, ánh sáng và hình ảnh giúp sân khấu đạt hiệu ứng “đã tai, đã mắt”, đúng với tinh thần “Đỉnh!” mà ca khúc hướng tới.

Không chỉ đơn thuần là một màn biểu diễn giải trí, sân khấu Đỉnh! (P.E.A.K!) còn được xem như lời khẳng định cho tinh thần trẻ trung, bản lĩnh của thế hệ nghệ sĩ mới – những gương mặt đang góp phần viết tiếp câu chuyện Việt Nam bằng âm nhạc hiện đại, cởi mở và giàu năng lượng tích cực. Với đội hình Anh Trai - Em Xinh đang được yêu thích, tiết mục nhanh chóng trở thành một trong những khoảnh khắc được nhắc đến nhiều nhất, để lại dư âm đúng chất “peak” trong lòng khán giả theo dõi WeChoice Awards 2025.