Hàng trăm khán giả Hà Nội vây kín dàn Tân binh toàn năng trước thềm concert 50.000 người

Chuyến bus tour SẤM BUS là hoạt động nằm trong khuôn khổ Đấu Trường Sấm Concert, diễn ra ngày 8/3 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) Đông Anh, dự kiến quy tụ khoảng 50.000 khán giả. Hoạt động đưa UPRIZE và người hâm mộ đến tham quan Khu di tích K9 Đá Chông (Ba Vì, Hà Nội) như một phần trong hành trình kết nối nghệ thuật với văn hóa - lịch sử trước thềm đêm diễn.

Trong chuỗi hoạt động hướng đến concert Đấu Trường Sấm diễn ra ngày 8/3 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, UPRIZE có hai ngày liên tiếp tại Hà Nội với hai nội dung khác nhau.

Ngày đầu tiên là chương trình SẤM BUS, buổi giao lưu kéo dài gần 60 phút trên xe bus giữa nghệ sĩ và người hâm mộ. Ngày thứ hai là hành trình tham quan Khu di tích K9 Đá Chông (Ba Vì, Hà Nội) - địa điểm gắn với nhiều dấu ấn trong cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hai hoạt động này được tổ chức nối tiếp, với mục tiêu tạo sự kết nối giữa nghệ sĩ, khán giả và tinh thần chung của chương trình trước khi bước vào đêm diễn quy mô lớn.

Khán giả Hà Nội vây kín UPRIZE

SẤM BUS được tổ chức theo hình thức giao lưu trực tiếp trên xe bus. Không gian được giữ tối giản, không bố trí sân khấu, không phân tách khu vực nghệ sĩ và khán giả. Trên xe chỉ sử dụng một loa kéo nhỏ cho MC và UPRIZE trao đổi.

Ngay từ điểm tập trung, đông đảo khán giả đã có mặt. Trong suốt hành trình di chuyển, nhiều người dân nhận ra UPRIZE và vẫy tay chào khi xe đi qua.

MC mở đầu chương trình bằng lời giới thiệu ngắn gọn: “Hôm nay không có sân khấu, không có khoảng cách. Mình ngồi cạnh nhau và nói chuyện thật gần".

Phần đầu chương trình là hoạt động làm quen giữa các fan ngồi cạnh thành viên UPRIZE. Mỗi fan giới thiệu tên và chia sẻ cảm xúc khi được ngồi gần thần tượng. Mỗi thành viên trả lời trực tiếp, không theo kịch bản cố định.

Tiếp đó là phần “Bí mật UPRIZE”. Mỗi fan được đặt một câu hỏi cho bất kỳ thành viên nào. Nội dung xoay quanh hành trình sau khi debut, áp lực nghề nghiệp và những trải nghiệm cá nhân. Một thành viên chia sẻ:“Bình thường nhóm đứng trên sân khấu, nhìn xuống là một biển người. Hôm nay nhìn thấy từng gương mặt, nghe từng câu hỏi, cảm giác rất khác".

Ở phần “UPRIZE chọn fan”, một số khán giả được bốc thăm ngẫu nhiên để nhận “đặc quyền SẤM BUS”. Những người này có thể đề nghị UPRIZE thực hiện một câu nói hoặc cử chỉ riêng trên sân khấu Đấu Trường Sấm. MC nhấn mạnh đây là quyền lợi chỉ dành cho những fan có mặt trên chuyến xe.

Phần “Fan confession” là lúc UPRIZE đọc các lời nhắn ẩn danh do khán giả gửi trước đó. Một số lời nhắn ngắn gọn nhưng tạo nên không khí lắng lại trên xe. Một thành viên nói:“Có những lời nhắn rất ngắn thôi, nhưng đọc lên tụi mình thấy trách nhiệm của mình lớn hơn rất nhiều".

Các hoạt động tiếp theo như “Mật mã Đấu Trường Sấm”, “Lần đầu của UPRIZE”, “Fan đặt kỳ vọng cho concert” giúp buổi giao lưu kéo dài liên tục trong gần 60 phút. Kết thúc, UPRIZE và fan cùng thực hiện một hand sign - ký hiệu được hẹn sẽ xuất hiện lại trên sân khấu ngày 8/3.

Tham qua K9 Đá Chông

Trong chuỗi hoạt động, UPRIZE và người hâm mộ di chuyển đến K9 Đá Chông (Ba Vì). Đây là địa điểm được Bác Hồ chọn làm nơi làm việc từ năm 1957. Sau khi Bác qua đời năm 1969, Người từng được gìn giữ bí mật tại đây trong thời gian chiến tranh, trước khi Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn thành.

Khu di tích nằm giữa rừng thông, tách biệt khỏi sự ồn ào đô thị. Lối đi phủ bóng cây, các ngôi nhà gỗ đơn sơ và không gian yên tĩnh tạo nên bầu không khí trang nghiêm.

Việc lựa chọn K9 làm điểm đến không chỉ mang tính tham quan. Trong Đấu Trường Sấm, yếu tố văn hóa, lịch sử và tinh thần dân tộc được đưa lên sân khấu bằng ngôn ngữ dàn dựng hiện đại. Ban tổ chức mong muốn nghệ sĩ và khán giả có trải nghiệm thực tế trước, để khi nhìn thấy những hình ảnh đó trên sân khấu, cảm nhận sẽ rõ ràng hơn.

Chuyến tham quan Khu di tích K9 Đá Chông được đặt vào lịch trình của UPRIZE như một phần chuẩn bị tinh thần trước concert, thay vì chỉ là hoạt động tham quan đơn thuần.

Với nghệ sĩ trẻ, việc được trực tiếp có mặt tại một không gian lịch sử giúp họ hiểu rõ hơn tinh thần của những hình ảnh mình sẽ thể hiện trên sân khấu.

Hai ngày hoạt động tại Hà Nội tạo nên hai trải nghiệm khác nhau cho UPRIZE và người hâm mộ: một buổi giao lưu gần gũi trên xe bus và một chuyến tham quan không gian lịch sử yên tĩnh. Cả hai đều là bước chuẩn bị tinh thần trước khi bước vào concert Đấu Trường Sấm ngày 8/3 tại VEC Đông Anh.