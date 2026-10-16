Tâm sự gây chú ý của một giáo viên: Nếu cứ vì cơm áo mà ngại nhắc nhở, va chạm học sinh và phụ huynh thì chất lượng học tập sẽ ra sao?

Khi học sinh vi phạm nội quy, một số giáo viên chọn cách nêu tên các em trong nhóm phụ huynh để thông báo tình hình và nhắc nhở gia đình phối hợp giáo dục. Tuy nhiên, cách làm này cũng gây ra những ý kiến trái chiều, khi người cho rằng đó là việc bình thường, cần thiết, người lại lo ngại trẻ có thể cảm thấy xấu hổ, tổn thương. Mới đây, tâm sự ẩn danh của một giáo viên về áp lực khi nhắc nhở học sinh và phụ huynh tiếp tục thu hút sự quan tâm.

Người giáo viên cho biết mình thương học trò, nhưng thầy cô cũng là những người có gia đình, cuộc sống riêng và những áp lực cần lo toan. Từ câu chuyện đang được bàn luận về việc giáo viên nêu tên học sinh vi phạm trong nhóm phụ huynh, người này đặt vấn đề:

Nếu không nhắc tên học sinh mà chỉ đề cập đến cha mẹ, chẳng hạn “con của anh chị A, B hôm nay không làm bài tập”, “con của anh chị Y, Z thường xuyên ngủ gật” hay “con của anh chị D, G trốn ngủ trưa”, liệu cách làm ấy có được chấp nhận hay không?

Câu hỏi được người này đặt ra cũng khiến nhiều người suy nghĩ: Nếu giáo viên vì cơm áo mà ngại nhắc nhở, ngại va chạm với học sinh và gia đình các em, chất lượng dạy học rồi sẽ ra sao?

Chia sẻ này nhanh chóng mở ra cuộc tranh luận về ranh giới giữa việc nhắc nhở học sinh, trách nhiệm phối hợp với phụ huynh và quyền riêng tư của trẻ.

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Nêu tên lên nhóm, nên hay không?

Một bộ phận phụ huynh cho rằng giáo viên nên trao đổi riêng khi học sinh mắc lỗi. Theo họ, việc đưa tên học sinh lên nhóm chung có thể khiến trẻ xấu hổ trước bạn bè, đồng thời tạo cảm giác bị bêu tên thay vì được hướng dẫn sửa sai. Có người gợi ý giáo viên ghi nhận xét trong sổ liên lạc, báo bài hoặc nhắn tin trực tiếp cho gia đình để hai bên cùng tìm cách giải quyết.

Một người chia sẻ lớp con mình có giáo viên thường đợi đến giờ đón trẻ để trao đổi trực tiếp, hoặc nhắn tin riêng khi cần thiết. Người này cho rằng cách làm ấy giúp phụ huynh hiểu rõ vấn đề của con mà không khiến trẻ trở thành tâm điểm chú ý của cả tập thể.

Ở chiều ngược lại, nhiều người bày tỏ sự đồng tình với giáo viên. Theo họ, thực tế công việc của thầy cô không đơn giản như việc gửi một tin nhắn riêng. Một giáo viên có thể dạy nhiều lớp, mỗi lớp có hàng chục học sinh, trong khi số lượng học sinh vi phạm đôi khi không ít. Nếu mỗi trường hợp đều phải nhắn tin riêng, chờ phụ huynh phản hồi rồi tiếp tục trao đổi, thời gian dành cho công việc và gia đình của giáo viên cũng bị ảnh hưởng.

Một phụ huynh cho biết tại lớp con mình, gần như ngày nào cũng có học sinh vi phạm. Giáo viên từng nhắn riêng hoặc mời phụ huynh đến trao đổi nhưng không phải gia đình nào cũng hợp tác tích cực. Có trường hợp cha mẹ cho rằng con ở nhà rất ngoan, trong khi những vấn đề ở trường vẫn tiếp diễn. Việc thông báo trong nhóm chung giúp các gia đình nắm được tình hình và chủ động nhắc nhở con.

Mắc lỗi là chuyện bình thường trong quá trình trưởng thành. Điều quan trọng không phải là tìm cách để con không bao giờ bị nhắc tên, mà là giúp con hiểu mình đã làm sai ở đâu và cần sửa đổi thế nào. Một người mẹ chia sẻ nếu giáo viên thông báo con vi phạm, chị sẵn sàng phối hợp để con tiến bộ, thay vì xem đó là điều đáng xấu hổ.

Nhắc nhờ sao cho hợp lý?

Tuy nhiên, đằng sau những ý kiến tưởng như đối lập ấy là một vấn đề không dễ giải quyết: Làm thế nào để giáo viên thực hiện tốt trách nhiệm giáo dục mà không khiến việc nhắc nhở trở thành áp lực không cần thiết đối với học sinh?

Việc giáo viên thông báo lỗi vi phạm là cần thiết, nhưng cách thông báo cũng có ý nghĩa quan trọng. Với những lỗi thông thường, có thể khắc phục bằng trao đổi riêng, việc nêu tên công khai chưa chắc là lựa chọn phù hợp nhất. Ngược lại, khi học sinh liên tục tái phạm, phụ huynh không phối hợp hoặc những biện pháp nhắc nhở trước đó không mang lại hiệu quả, giáo viên cần có cách xử lý rõ ràng, nhất quán và nhận được sự hỗ trợ từ nhà trường.

Cũng không nên mặc định rằng mọi học sinh bị nêu tên đều đáng trách vì lười biếng hay thiếu ý thức, hoặc mọi phụ huynh phản đối việc công khai tên con đều đang bênh vực con vô lý. Có những gia đình thực sự lo ngại trẻ bị tổn thương lòng tự trọng; cũng có những giáo viên đã nhiều lần tìm cách trao đổi nhưng vẫn chưa nhận được sự hợp tác cần thiết.

Giáo viên cần được tôn trọng và có đủ điều kiện để làm tốt công việc của mình. Nhưng sự tôn trọng ấy cũng cần đi cùng cách ứng xử phù hợp, tôn trọng học sinh và trao đổi với phụ huynh trên tinh thần hợp tác. Trách nhiệm giáo dục không thể chỉ đặt lên vai thầy cô, cũng không thể được thay thế bằng việc quy mọi vấn đề cho gia đình.

Một lớp học có nền nếp không chỉ cần giáo viên nghiêm khắc mà còn cần phụ huynh sẵn sàng lắng nghe và học sinh hiểu rằng mỗi hành động đều đi kèm trách nhiệm. Khi những bên liên quan có thể cùng nhìn về mục tiêu ấy, việc nhắc nhở mới thực sự có ý nghĩa, thay vì trở thành cuộc tranh luận xem ai đúng, ai sai.