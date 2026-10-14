Ngày lễ không tặng quà, không lấy lòng: Xem tôi dùng “tư duy chơi game” để xây dựng mối quan hệ tốt với giáo viên của con ra sao!

Những ngày trước lễ, câu chuyện có nên tặng quà cho thầy cô lại trở thành chủ đề được nhiều phụ huynh bàn luận. Tặng thì sợ giáo viên khó xử, không tặng lại lo con mình chịu thiệt. Thế nhưng, thay vì tìm cách lấy lòng giáo viên bằng quà cáp, một phụ huynh Trung Quốc cho biết chị đã tìm ra cách xây dựng mối quan hệ tốt với thầy cô từ một trải nghiệm khá bất ngờ: chơi game cùng chồng và con.

Từ khi con trai Coco học cấp THCS, người mẹ này không còn quá bận tâm đến chuyện quà cáp mỗi dịp lễ. Chị nhận ra rằng, cũng giống như mỗi nhân vật trong trò chơi đều có thời gian hồi chiêu và giới hạn kỹ năng, giáo viên chủ nhiệm không thể dành sự quan tâm không giới hạn cho từng học sinh.

Lớp của Coco có 47 học sinh. Ngoài việc quản lý lớp, giáo viên còn phải giảng dạy, chấm bài và xử lý nhiều công việc khác. Riêng giáo viên chủ nhiệm của em còn dạy Toán ở hai lớp. Thời gian và sức lực của thầy cô vì thế đều có giới hạn.

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Theo người mẹ, mỗi lần phụ huynh nhắn tin, liên tục trao đổi trong nhóm lớp hay yêu cầu giáo viên giải quyết những vấn đề chưa thực sự cần thiết đều có thể làm tiêu hao thêm thời gian, công sức của thầy cô. Nếu giáo viên phải dành quá nhiều năng lượng cho những việc vụn vặt, khi học sinh thực sự cần hỗ trợ, thầy cô có thể không còn đủ thời gian để giải quyết thấu đáo.

Vì vậy, thay vì đau đầu chọn quà, chị chọn cách hạn chế làm phiền giáo viên. Với chị, giáo dục con cái là hành trình cần sự phối hợp của cả gia đình và nhà trường, trong đó giáo viên phải được xem như một đồng đội.

1. Không can thiệp quá sâu vào chuyên môn của giáo viên

Một lần, sau khi kết quả kiểm tra tiếng Anh của lớp Coco không tốt, một phụ huynh đã tìm gặp giáo viên chủ nhiệm để hỏi vì sao giáo viên tiếng Anh không giao bài trong sách bài tập. Người này lo rằng học sinh không làm đủ bài sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập.

Vấn đề là giáo viên chủ nhiệm lại dạy Toán, nên phải trao đổi thêm với đồng nghiệp. Sau đó, cả giáo viên Toán và tiếng Anh đều phê bình học sinh trong lớp; giáo viên tiếng Anh thậm chí giao thêm bài tập. Cuối cùng, thầy nói học sinh muốn làm sách bài tập thì cứ làm, dù trước đó thầy không cho rằng đây là phương pháp cần thiết.

Người mẹ nhận thấy cách phản ánh của phụ huynh vô tình khiến không khí học tập trở nên căng thẳng, trong khi động lực của học sinh cũng bị ảnh hưởng.

Theo chị, dù cha mẹ có kiến thức giáo dục đến đâu, cũng không nên tùy tiện can thiệp vào phương pháp giảng dạy của giáo viên. Mỗi thầy cô có chuyên môn và cách tiếp cận riêng. Việc của phụ huynh là lắng nghe cảm xúc của con, cùng con tìm ra khó khăn và hỗ trợ con vượt qua, thay vì áp đặt cách dạy mà mình cho là đúng.

2. Chỉ nhắn tin khi thực sự cần thiết

Người mẹ đặt ra nguyên tắc hạn chế nhắn tin cho giáo viên nếu không có việc cần trao đổi cụ thể. Bởi trong giờ làm việc, thầy cô phải di chuyển giữa các lớp, xử lý những tình huống phát sinh và hoàn thành nhiều nhiệm vụ do nhà trường giao.

Mỗi tin nhắn từ phụ huynh đều có thể khiến giáo viên phải tạm gác công việc đang làm để giải quyết một vấn đề khác. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa cha mẹ nên im lặng trước mọi khó khăn của con. Quan trọng là xác định rõ mục đích khi liên hệ. Thay vì hỏi dồn dập vì sao điểm tiếng Anh của con giảm sút, phụ huynh có thể hỏi giáo viên nên giúp con cải thiện bằng cách học từ vựng, luyện đề hay tăng cường nghe tiếng Anh.

Những câu hỏi cụ thể sẽ giúp giáo viên dễ đưa ra lời khuyên thiết thực hơn. Khi nhắn tin, cha mẹ cũng nên trình bày thẳng vào vấn đề, tránh gửi liên tiếp những câu mở đầu như “Thầy cô có bận không?”, “Có tiện nói chuyện một chút không?” rồi mới đề cập điều cần trao đổi.

3. Trao cho giáo viên sự tin tưởng

Đây là điều người mẹ cho rằng khó thực hiện nhất. Theo chị, việc phụ huynh liên tục hưởng ứng những lời kêu gọi trong nhóm lớp, chẳng hạn đồng loạt nhắn “Thầy cô vất vả rồi”, đôi khi xuất phát từ nỗi lo con mình sẽ bị đánh giá nếu không tham gia, chứ chưa hẳn là sự tin tưởng thực sự.

Nguyên tắc của chị là trước những vấn đề xảy ra ở trường, hãy bình tĩnh tìm hiểu và ưu tiên tin tưởng cách xử lý của giáo viên. Nếu còn băn khoăn, cha mẹ có thể hỏi riêng con để hiểu thêm sự việc; nếu nhận thấy vấn đề chưa được giải quyết thỏa đáng, hãy hẹn giáo viên trao đổi chính thức.

Chị cũng cố gắng giúp con nhìn nhận thầy cô theo hướng tích cực. Khi Coco lên lớp 8, giáo viên chủ nhiệm và nhiều giáo viên bộ môn đều thay đổi. Dù chưa gặp trực tiếp giáo viên chủ nhiệm mới, chỉ nghe con kể những chuyện ở trường, người mẹ đã chủ động nói rằng mình có thiện cảm với thầy. Chị còn cùng con phân tích lý do đằng sau cách ứng xử của giáo viên, giúp con nhận ra những điểm tích cực ở thầy cô mới.

Theo chị, khi cha mẹ thể hiện sự tin tưởng, trẻ cũng có thể cởi mở hơn và dần xây dựng mối quan hệ tốt với giáo viên. Thầy cô đồng thời có thêm cơ hội cảm nhận sự ghi nhận từ học sinh, qua đó thuận lợi hơn trong việc hỗ trợ các em khi gặp khó khăn.

Trở lại câu chuyện quà tặng ngày lễ, người mẹ cho biết khi còn học tiểu học, Coco từng chủ động làm đồ thủ công tặng thầy cô. Lên THCS, cậu bé không còn muốn trở thành tâm điểm chú ý nên gia đình cũng không đặt nặng chuyện quà cáp. Hơn nữa, trường của Coco có quy định giáo viên không nhận quà dịp này.

Với người mẹ, nếu học sinh thực sự tôn trọng thầy cô thì ngày nào cũng có thể là ngày lễ. Sự trưởng thành của học trò chính là thành quả đáng quý của người dạy học. Khi phụ huynh biết tôn trọng chuyên môn, giao tiếp đúng mực và đặt niềm tin vào giáo viên, đó có thể là món quà ý nghĩa hơn nhiều so với những món đồ được chuẩn bị trong dịp lễ.