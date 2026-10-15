Tiktoker Việt 5 triệu follow dạy con cách xử lý khi bạn cắn: Cộng đồng mạng xem xong, người đồng tình, người lo lắng!

Mới đây, đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện giữa 1 TikToker sở hữu gần 5 triệu lượt theo dõi và con trai sau khi đứa trẻ đi học về kể bị bạn cắn đã thu hút sự chú ý. Cách người bố hướng dẫn con phản ứng khi bị bạn làm đau nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Người đồng tình cho rằng trẻ cần biết tự bảo vệ mình, trong khi một số người lo ngại cách dạy này có thể khiến trẻ xem đánh trả là giải pháp đầu tiên khi xảy ra mâu thuẫn.

Trong clip, khi nghe con kể bị bạn cắn, ông bố hỏi con đã phản ứng thế nào. Đứa trẻ mô phỏng hành động đánh vào đầu một chiếc ô tô đồ chơi. Người bố tỏ vẻ đồng tình, sau đó tiếp tục hỏi: Nếu đi học bị bạn cắn lúc ba không kịp có mặt thì con phải làm gì?

Khi con làm động tác đánh lại, ông bố đồng tình và dặn con cần "xử lý luôn" để cảnh báo bạn một lần, tuyệt đối không được làm tổn thương mình, sau đó mới mách cô giáo và bố mẹ.

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Dạy con tự vệ hay đánh trả?

Cách hướng dẫn này xuất phát từ một nỗi lo không xa lạ với nhiều phụ huynh: Khi con ở trường, người lớn không thể có mặt ở mọi thời điểm để bảo vệ con. Trẻ có thể bị bạn xô đẩy, cắn hoặc đánh trong lúc vui chơi, trong khi việc phát hiện và can thiệp đôi khi không diễn ra ngay lập tức.

Dưới phần bình luận, một số phụ huynh bày tỏ sự đồng tình với ông bố. Có người cho rằng trẻ cần hiểu mình có quyền tự vệ khi bị người khác làm đau, thay vì chỉ biết chịu đựng và chờ người lớn giải quyết. Một số người cũng chia sẻ từng dạy con phản ứng tương tự vì lo con bị bắt nạt nếu quá nhẫn nhịn.

Một phụ huynh kể con từng bị bạn cắn ở lưng khi đi nhà trẻ, để lại dấu răng rõ rệt nhưng đứa trẻ chỉ nói đau mà không nhớ hoặc không kể được bạn nào đã cắn mình. Sau lần thứ hai xảy ra sự việc, người mẹ mới xác định được bạn liên quan, chủ động trao đổi với giáo viên và đề nghị gặp phụ huynh của đứa trẻ kia. Theo chia sẻ, sau đó, gia đình hai bên đã trao đổi và người mẹ có thêm cơ sở để phối hợp với nhà trường bảo vệ con.

Một trường hợp khác còn khiến người đọc chú ý hơn. Người mẹ cho biết con thường xuyên bị bạn cắn, ngày nào đón về cũng thấy trên tay có những vết cắn mới, thậm chí bầm tím, trong khi những lần trao đổi với giáo viên chưa giúp tình trạng chấm dứt. Cuối cùng, người mẹ dặn con phải phản kháng nếu bạn tiếp tục lao vào cắn. Theo lời kể, sau khi đứa trẻ làm theo, tình trạng này không còn tiếp diễn.

Những câu chuyện như vậy phần nào lý giải vì sao lời khuyên của Tiktoker này nhận được sự đồng tình từ một bộ phận cha mẹ. Khi con liên tục bị làm đau mà người lớn chưa tìm được cách ngăn chặn hiệu quả, việc dạy con phản kháng có thể được xem là cách để trẻ không còn hoàn toàn ở thế bị động.

Tuy nhiên, không phải phụ huynh nào cũng lựa chọn cách đánh trả. Có người cho biết họ dạy con đẩy bạn ra, chạy khỏi tầm tay của người đang làm mình đau rồi báo với giáo viên. Một phụ huynh chia sẻ cách dạy con khi bị bạn giành đồ chơi là tìm cách thoát khỏi tình huống, lấy lại đồ của mình mà không bắt nạt hay trả đũa người khác.

Ở chiều ngược lại, một số người cho rằng trẻ nên báo với cô giáo và bố mẹ trước; nếu sự việc tiếp tục tái diễn hoặc trẻ đang bị tấn công, con mới cần phản kháng để bảo vệ bản thân. Theo quan điểm này, điều quan trọng là trẻ phải hiểu sự khác biệt giữa tự vệ và chủ động dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.

Thực tế, giữa việc dạy con biết tự vệ và khuyến khích con đánh trả vẫn có một khoảng cách cần được cân nhắc. Trẻ nhỏ chưa phải lúc nào cũng phân biệt được đâu là hành động nhằm thoát khỏi nguy hiểm, đâu là trả đũa vì tức giận. Khi nghe người lớn dặn phải "xử lý luôn", trẻ có thể ghi nhớ phần hành động mạnh mẽ nhất mà chưa hiểu đầy đủ những giới hạn đi kèm.

Trong một tình huống khác, khi bị bạn giành đồ chơi, xô nhẹ hay vô tình va chạm, trẻ cũng có thể áp dụng cách phản ứng tương tự nếu chưa được giải thích rõ ràng. Đánh trả chưa chắc khiến sự việc dừng lại, thậm chí có thể khiến mâu thuẫn trở nên nghiêm trọng hơn, làm cả hai đứa trẻ cùng bị tổn thương.

Điều đó không có nghĩa trẻ phải đứng yên chịu đựng khi bị tấn công. Trẻ hoàn toàn có thể nói rõ "Bạn không được làm thế với tớ", chủ động tránh xa, tìm người lớn và kêu cứu khi cần thiết. Nếu đang bị đánh hoặc tiếp tục bị làm đau, trẻ cần biết cách che chắn, thoát khỏi tình huống nguy hiểm và sử dụng mức độ phản ứng cần thiết để bảo vệ bản thân, thay vì cố đánh lại để phân định thắng thua.

Quan trọng không kém, cha mẹ cần giúp con hiểu rằng báo với giáo viên hay kể lại sự việc cho bố mẹ không phải là mách lẻo. Đó là cách để người lớn biết chuyện, tìm hiểu nguyên nhân và can thiệp khi trẻ chưa thể tự giải quyết an toàn.

Tất nhiên, chỉ dặn con phải mách cô giáo cũng chưa đủ nếu người lớn không lắng nghe hoặc sự việc liên tục tái diễn mà không được xử lý. Khi trẻ kể mình bị bạn cắn hay đánh, cha mẹ cần tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, trấn an con và phối hợp với giáo viên để ngăn tình huống tương tự tiếp diễn. Trẻ cần được bảo vệ bằng những hành động cụ thể, chứ không chỉ bằng lời khuyên rằng lần sau hãy kể lại với người lớn.

Dạy con hiền lành không đồng nghĩa với dạy con yếu đuối. Dạy con mạnh mẽ cũng không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc ra tay trước. Một đứa trẻ biết lên tiếng khi bị tổn thương, biết tìm kiếm sự giúp đỡ và đủ bình tĩnh để không biến mình thành người làm tổn thương người khác cũng là một đứa trẻ đang học cách tự bảo vệ bản thân.