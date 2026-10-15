Một cựu giáo viên trường công sở hữu 10.400 tỷ đồng

Merrilee Kick, cựu giáo viên trung học công lập tại bang Texas, Mỹ, từng có một công việc khá bình thường, đó là đứng lớp và chấm bài cho học sinh. Năm 2009, một ý tưởng nảy ra trong lúc chấm bài đã mở ra hướng đi hoàn toàn khác, đưa bà trở thành một trong những nữ doanh nhân tự thân giàu có tại Mỹ.

Theo đó, năm 2009, khi còn là giáo viên trung học, trong một lần ngồi bên hồ bơi chấm bài cho học sinh, Merrilee Kick bất ngờ nghĩ đến việc tạo ra một loại đồ uống có cồn đựng trong bao bì nhựa hình cầu, nhiều màu sắc. Ý tưởng này sau đó trở thành BuzzBallz, thương hiệu cocktail pha sẵn với những chiếc hộp tròn đặc trưng.

Chân dung Merrilee Kick - founder của BuzzBallz (Ảnh: D Magazine)

Kick bắt đầu phát triển sản phẩm trong khi vẫn theo đuổi công việc giảng dạy. Bà từng sử dụng tiền thừa kế, khoản vay ngân hàng và thẻ tín dụng để gây dựng doanh nghiệp, thay vì dựa vào nguồn vốn từ các nhà đầu tư bên ngoài. BuzzBallz dần mở rộng thị trường, với sản phẩm được bày bán tại các siêu thị, cửa hàng rượu và cửa hàng tiện lợi trên khắp nước Mỹ.

Sau khoảng 15 năm phát triển thương hiệu, Kick bán BuzzBallz cho Sazerac, tập đoàn đồ uống có cồn của Mỹ, vào tháng 4/2024. Forbes ước tính giá trị thương vụ ít nhất 500 triệu USD, dù con số cụ thể không được hai bên xác nhận công khai.

Trước thương vụ, Kick đã chuyển nhượng 24,5% cổ phần cho mỗi người con trai. Hai người cũng tham gia điều hành doanh nghiệp. Tháng 1/2025, Kick cùng gia đình rời khỏi hoạt động điều hành BuzzBallz.

Forbes ước tính riêng Kick thu về ít nhất 400 triệu USD (khoảng 10.400 tỷ đồng) sau thuế từ thương vụ này, đưa bà vào vị trí thứ 84 trong danh sách những phụ nữ tự thân giàu có nhất nước Mỹ năm 2024.

Câu chuyện của Kick cho thấy một ý tưởng kinh doanh có thể xuất hiện từ những tình huống rất đời thường. Tuy nhiên, khối tài sản hàng trăm triệu USD của bà là kết quả của quá trình xây dựng doanh nghiệp trong nhiều năm, rồi bán thương hiệu thành công, chứ không chỉ đến từ một phát kiến ban đầu.

Theo Forbes