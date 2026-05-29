Khi không biết ăn gì vào những ngày nắng nóng, chỉ cần hấp một đĩa thế này thôi cũng đủ "hết bay" cả nồi cơm

Vào những ngày hè nóng nực và bạn không biết ăn gì, có thể thử làm món hấp này. Đây là món ăn có thể giúp bạn lấy lại khẩu vị, ngon tới mức có thể ăn hết cả một nồi cơm vì nó có nước dùng, rau, thịt và đậu phụ. Điều quan trọng là cách làm cực kỳ đơn giản.

Món hấp này gồm thịt heo, đậu hũ chiên, dưa cải muối chua và hạt đậu nành non. Chúng ta hãy làm thịt heo thành viên rồi hấp cùng đậu phụ chiên, dưa cải muối chua và đậu nành non. Món ăn không bị khói dầu, chỉ sử dụng những gia vị đơn giản nhất nhưng vẫn mang lại hương vị thơm ngon tuyệt vời. Món này đặc biệt hấp dẫn và rất hợp với cơm. Rất đáng để thử.

Không để mất thêm thời gian nữa, ngay dưới đây chúng ta hãy cùng theo dõi công thức món "Thịt viên hấp dưa cải muối chua, đậu nành và đậu phụ chiên". Đây là một món ăn ngon và thanh mát với cả nước dùng và rau củ, lại dễ làm và không hề có khói dầu. Chúng ta cùng theo dõi công thức nấu món ăn nhé!

Nguyên liệu làm món thịt viên hấp dưa cải muối chua, đậu nành và đậu phụ chiên

Đậu nành tươi (tùy lượng), đậu phụ chiên (tùy lượng), một gói dưa cải muối chua, 300g thịt nạc vai, hành lá, nước tương, dầu hào, một ít nước tương đen, bột tiêu (tùy lượng), muối, bột bắp, bột nêm gà.

Cách làm món thịt viên hấp dưa cải muối chua, đậu nành và đậu phụ chiên

Bước 1: Trước tiên, bạn cần chuẩn bị một ít đậu phụ chiên. Nếu bạn lo đậu phụ chiên quá nhiều dầu mỡ, bạn có thể cho vào nồi, thêm nước, đun sôi và chần trong 1 phút. Dùng thìa ấn đậu phụ trong nồi để loại bỏ bớt dầu thừa. Sau khi vớt ra, rửa lại bằng nước lạnh để nguội, vắt ráo nước và cho vào tô hấp để dùng sau. Bạn cũng có thể cắt đậu phụ chiên hoặc khía một đường trên miếng đậu để dễ thấm nước dùng hơn sau này. Sau khi chuẩn bị đậu phụ chiên xong, bạn cho vào giữa một chiếc đĩa sâu lòng.

Bước 2: Thịt heo bạn rửa sạch, bỏ da rồi thái miếng nhỏ. Sau đó cho thịt vào máy xay, thêm một chút hành lá, nước tương, dầu hào và một chút nước tương đen. Bật máy và xay thành thịt băm. Sau đó thêm một chút muối, bột nêm gà, bột bắp và một ít bột tiêu rồi trộn đều. Tốt nhất là nên trộn thịt băm trong vài phút. Điều này sẽ giúp thịt băm trở nên dai và ngon hơn sau khi hấp. Sau khi chuẩn bị thịt băm xong bạn lấy từng phần vừa phải rồi vo thành viên tròn. Kích thước của các viên thịt tùy thuộc vào kích thước đĩa của bạn. Xếp các viên thịt xung quanh đậu phụ chiên.

Bước 3: Lấy một gói cải muối chua ra, bỏ nước rồi có thể thái nhỏ sau đó rải đều lên trên đậu phụ chiên. Nếu dưa cải muối chua mặn quá bạn có thể rửa qua trước khi thái nhỏ. Sau đó rắc đậu nành đã sơ chế lên trên. Tiếp theo, đổ một lượng nước sôi vừa đủ vào đĩa. Sau đó rắc thêm một bột nêm gà. Nếu thích bạn có thể cho thêm một ít tôm khô vào, món ăn càng thêm ngon.

Bước 4: Cho lượng nước vừa đủ vào nồi hấp, bật lửa lớn và đun sôi. Đặt đĩa hấp vào xửng, đậy nắp và hấp ở lửa lớn trong 18 phút. Thời gian hấp có thể cần điều chỉnh tùy thuộc vào kích thước của viên thịt. Đây chắc chắn là một món hấp tươi ngon và hấp dẫn.

Thành phẩm món thịt viên hấp dưa cải muối chua, đậu nành và đậu phụ chiên

Món ăn sau khi hoàn thành có mùi thơm lừng, hấp dẫn. Viên thịt mềm nhưng vẫn có độ dẻo giòn, đậu nành càng nhai càng thơm, và đậu hũ chiên ở dưới mềm và ngon sau khi ngấm nước dùng. Ngay cả nước dùng cũng vô cùng tươi ngon. Nếu bạn quan tâm, hãy thử công thức này; đảm bảo bạn sẽ ngạc nhiên.

Một số người nói rằng đậu nành sau khi hấp sẽ chuyển sang màu vàng. Nhưng bạn có thấy rằng trong món hấp này đậu nành vẫn giữ được màu xanh đẹp mắt. Mẹo đơn giản là bạn đừng luộc hay chần đậu nành trước khi hấp. Hãy dùng đậu nành sống đã sơ chế sạch, hấp ở lửa lớn trong 18 phút và nó chuyển sang màu như trong hình, khá đẹp. Hấp trong 18 phút là được. Nếu bạn lo lắng về màu sắc, hãy giảm kích thước viên thịt, điều này sẽ rút ngắn thời gian hấp.