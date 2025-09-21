Từ khi chào đời, bé Nubi - con gái đầu lòng của siêu mẫu Võ Hoàng Yến, đã chiếm trọn tình cảm của gia đình và bạn bè. Ai gặp cũng nhận xét cô bé bụ bẫm, đáng yêu, lại rất thân thiện, dễ gần.

Điều thú vị là bé Nubi chẳng những bám mẹ ruột, mà còn đặc biệt thân thiết với "mẹ nuôi" quyền lực trong cộng đồng các bà mẹ bỉm sữa, nhân vật đó không ai khác là hot mom Helen Nguyễn - bà mẹ 4 con nổi tiếng trong cộng đồng nuôi con bằng sữa mẹ.

Bé Nubi vừa tròn 1 tuổi nhưng đã khiến nhiều người bật cười khi lúc nào cũng thích được mẹ Helen Nguyễn bế ẵm, chăm bẵm, đôi khi còn bám dính mẹ nuôi hơn cả mẹ đẻ. Hình ảnh này khiến cư dân mạng vừa tò mò vừa thích thú.

Trong buổi tiệc thôi nôi ấm cúng vừa qua của bé Nubi, ngoài gia đình siêu mẫu Võ Hoàng Yến, cũng có sự đồng hành của mẹ Helen Nguyễn. Và lúc nào bé Nubi cũng quấn quýt và thân thiết với "mẹ nuôi" đặc biệt này.

Không chỉ giúp mẹ Võ Hoàng Yến "gọi sữa về", hot mom Helen Nguyễn còn đồng hành cùng bé Nubi trong nhiều hoạt động thường ngày.

Thời gian đầu, đa số các bé chỉ bám mẹ, nhất quyết không cho người ngoài bế, thế nhưng "mẹ nuôi" Helen Nguyễn lại thoải mái bế ẵm Nubi, thậm chí còn đồng hành cùng một vài hoạt động thiện nguyện của 2 mẹ con siêu mẫu Võ Hoàng Yến.

Có lẽ nhờ tình cảm chân thành ấy, Helen Nguyễn dễ dàng chiếm trọn trái tim bé Nubi. Con gái của Võ Hoàng Yến tỏ ra gần gũi, thoải mái trong vòng tay "mẹ nuôi", để rồi bất giác khiến nhiều người trêu rằng: "Nubi bám mẹ nuôi còn hơn cả mẹ đẻ!".

Trên trang cá nhân của mình, Helen Nguyễn cũng dành rất nhiều yêu thương đến cô công chúa bé bỏng Nubi khi tròn 1 tuổi: "Cám ơn vì đã gặp được nhau. Mẹ hạnh phúc khi tuổi thơ của con có cả mẹ. Chúc con gái út của mẹ luôn bình an và hạnh phúc. Anh chị và mọi người ai cũng yêu thương con hết. Tuổi mới rồi chúc gái ăn ngoan nghe lời hai mẹ. Yêu nhiều nhiều nè".

Những khoảnh khắc mà mẹ Helen Nguyễn đồng hành cùng bé Nubi được chia sẻ đúng vào dịp bé vừa tròn 1 tuổi.

Hot mom Helen Nguyễn (tên thật Nguyễn Thị Trà My) được mệnh danh là "bàn tay vàng trong làng gọi sữa". Suốt nhiều năm qua, cô là chỗ dựa tin cậy của hàng chục nghìn bà mẹ, từ các mẹ bình thường đến dàn sao Việt đình đám như Ngô Thanh Vân, Võ Hoàng Yến, Nhật Kim Anh…. Helen Nguyễn không chỉ giúp mẹ sau sinh gọi sữa, gỡ rối tắc tia, mà còn truyền cảm hứng sống khỏe, ăn uống lành mạnh và nuôi con khoa học.

Là mẹ của bốn đứa trẻ, Helen Nguyễn từng trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc khi nuôi con nhỏ: thiếu sữa, mất sữa, thức đêm mệt mỏi… Chính trải nghiệm ấy giúp cô thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành cùng các mẹ khác. Từ đó, Helen Nguyễn trở thành "người bạn đồng hành" quen thuộc trong nhiều gia đình, đặc biệt là những người nổi tiếng vốn bận rộn nhưng vẫn muốn dành cho con sự chăm sóc tự nhiên nhất.

Helen Nguyễn còn điều hành nhóm kích sữa phi lợi nhuận với hơn 51.000 thành viên. Ngoài hỗ trợ các mẹ, hot mom 4 con còn hiến tặng sữa cho ngân hàng sữa giúp trẻ sơ sinh mồ côi, sinh non, bệnh tật.

Với siêu mẫu Võ Hoàng Yến khi cô lần đầu làm mẹ, việc có Helen Nguyễn đồng hành cũng mang lại sự an tâm lớn. Siêu mẫu vốn có đời tư kín tiếng nhưng nhiều lần chia sẻ niềm hạnh phúc khi con được bú mẹ hoàn toàn, lớn lên khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Đằng sau thành công đó, không thể thiếu sự hỗ trợ của Helen Nguyễn.