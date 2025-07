Võ Hoàng Yến chuẩn bị kỹ càng từ A-Z để đưa bé Nubi bay 18 tiếng sang Mỹ, hội mẹ bỉm soi ngay thấy chiếc thìa "quốc dân" giá chỉ 5k

Mới đấy mà "công chúa" Nubi nhà siêu mẫu Võ Hoàng Yến đã được 9 tháng tuổi và đây là lần đầu tiên mẹ Yến đưa Nubi sang Mỹ thăm bà nội. Hành trình 18 tiếng ngồi 2 chặng máy bay được siêu mẫu chia sẻ khiến các mẹ bỉm ai nấy đều đồng cảm sâu sắc.

Hành trình 18 tiếng bay từ Việt Nam sang Mỹ của mẹ Võ Hoàng Yến và bé Nubi. (Nguồn: @vivianhoang209).

Hành trình của gia đình bé Nubi kéo dài 18 tiếng với hai chặng bay. Võ Hoàng Yến chia sẻ, nếu các mẹ có con nhỏ mà đi chuyến bay dài thì nên đăng ký trước với hãng bay để họ sắp xếp chỗ ngồi và chuẩn bị nôi em bé gắn tường cho gia đình. Bất kỳ hạng bay nào, chỉ cần đăng ký trước là nhân viên sẽ chuẩn bị cho.

Tuy nhiên sang đến chặng thứ 2, người tính cẩn thận đến mấy vẫn thua layout của máy bay. Chặng tiếp theo Võ Hoàng Yến chọn hạng Business, nhưng khổ nỗi, khoang này không có chỗ gắn nôi em bé. Hài nhất là, sau khi ru bé Nubi ngủ say, cô phải đặt bé vào ô gác chân, vậy mà bé vẫn ngủ ngon lành.

Bé Nubi đang bước vào hành trình ăn cháo nên để đề phòng bé không hợp đồ ăn trên máy bay, siêu mẫu Võ Hoàng Yến đã chuẩn bị sẵn cháo cho bé, lưu trữ trong hộp giữ nhiệt và đến giờ ăn là nhờ tiếp viên hàng không hâm nóng giúp. Bé Nubi ăn ngon lành trên máy bay mà không quấy khóc gì.

Thêm một điều thú vị mà các mẹ bìm phát hiện ra trong đoạn clip mà Võ Hoàng Yến chia sẻ, hóa siêu mẫu cũng dùng thìa báo nóng 5k cho bé Nubi. Chiếc thìa nổi bần bật, nhìn cái là phát hiện ra ngay.

Thìa ăn dặm được làm từ chất liệu nhựa PP và silicon cao cấp chịu nhiệt từ -20 độ C đến 120 độ C. Khi gặp nhiệt độ trên 35 độ C, thìa sẽ đổi màu sang trắng cảnh báo nhằm tránh làm nóng bỏng, tổn thương khoang miệng của bé.

Thìa báo nóng ăn dặm cho bé giá chỉ 5k, món đồ thân thuộc với mọi mẹ bỉm.

Tuy nhiên ngay lập tức dân tình cũng soi ra một thói quen không tốt mà Võ Hoàng Yến mắc phải khi đút cháo cho bé. Thực ra đây là thói quen mà rất nhiều mẹ bỉm mắc phải chứ không riêng gì siêu mẫu.

Một vài bình luận cũng khuyên Võ Hoàng Yến không nên niếm thìa khi cho bé ăn.

Các mẹ thường có thói quen này để kiểm tra nhiệt độ và độ đặc, loãng của thức ăn trước khi cho bé ăn, đảm bảo bé không bị nóng hoặc khó nuốt.

Niếm thìa là thói quen không tốt của nhiều mẹ bỉm, hành động này có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn từ người lớn sang trẻ, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa non nớt của bé, và làm thay đổi khẩu vị tự nhiên của trẻ.

Miệng người lớn chứa nhiều loại vi khuẩn, virus và nấm men. Khi mẹ niếm thìa, các tác nhân gây bệnh này có thể vô tình lây sang thức ăn và sau đó là bé, gây ra các vấn đề về tiêu hóa, nhiễm trùng hoặc các bệnh khác.

Dùng thìa báo nóng cũng là một cách hạn chế thói quen niếm thìa rồi, nên các mẹ bỉm chú ý cẩn thận hơn để đảm bảo sức khỏe cho bé.