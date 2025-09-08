Tiệc thôi nôi cực xinh xẻo và ấm cúng nhưng không kém phần sang chảnh của em bé Nubi nhà siêu mẫu Võ Hoàng Yến

Con gái đầu lòng của siêu mẫu Võ Hoàng Yến có tên gọi ở nhà là Nubi , chào đời vào sáng ngày 18/9/2024 tại một bệnh viện quốc tế ở TP.HCM. Bé được sinh bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm (IVF) và nặng 3,3kg lúc mới sinh.

Ngay từ những ngày đầu, Nubi đã gây chú ý nhờ đôi chân dài giống mẹ cùng mái tóc đen dày, được nhiều người khen xinh xắn, lém lỉnh và đáng yêu. Bé con mang quốc tịch Mỹ .

Trong suốt thai kỳ, Võ Hoàng Yến hạnh phúc đón nhận hành trình làm mẹ sau khi kết hôn với ông xã Việt kiều Mỹ. Dù sinh mổ, cô vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan và khỏe mạnh.

Sau khi sinh con, nữ siêu mẫu tạm gác lại các hoạt động nghệ thuật để toàn tâm chăm sóc bé. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của con gái trên mạng xã hội và dành nhiều tình cảm cho Nubi. Gia đình cũng không quên tổ chức các buổi tiệc mừng, trong đó nổi bật là tiệc thôi nôi diễn ra ngày 7/9/2025 .

Sinh nhật đầu tiên của em bé Nubi được mẹ Yến tổ chức tại nhà, ấm cúng và tràn ngập sắc hồng xinh xắn. Sự xuất hiện của ông bà ngoại Nubi cũng khá đặc biệt vì dân tình nhận ra nữ siêu mẫu có chiều cao giống bố và nhan sắc giống mẹ. Hứa hẹn rằng tương lai của em bé Nubi cũng không đùa được đâu khi cô bé mới tròn tuổi nhưng có chiều cao khá ấn tượng.

Trong tiệc thôi nôi của bé Nubi, hot mom 4 con Helen Nguyễn cũng có đến để chung vui với em bé. Được biết, hot mom Helen đồng hành cùng mẹ con Nubi từ những ngày đầu tiên. Nubi rất thân thiết và ngoan ngoãn để cho mẹ Helen bế thoải mái, chẳng lạ chút nào.

Hiện tại, Võ Hoàng Yến và chồng đều dành trọn tình yêu thương, nỗ lực mang đến cho con gái một môi trường nuôi dạy tốt nhất.