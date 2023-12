Tạm gác những ồn ã mùa lễ hội cuối năm, hòa mình vào không gian tĩnh lặng trải nghiệm triển lãm, góc sống ảo vạn người mê

Mùa đông năm nay, sự sáng tạo vẫn không ngừng nghỉ, tiếp nối những triết lý đưa con người gần gũi lại với nhau hơn, bứt phá sau kỳ ngủ đông, 282 Factory mang tới chuỗi ngày hội Giáng sinh, đón năm mới vô cùng ấm áp và gần gũi.

Tạm quên đi những bộn bề của cuộc sống thường nhật, mời bạn đến tham gia chuỗi workshop "Hành trình di sản" tại 282 Factory để cùng thư giãn và trải nghiệm nghệ thuật làm túi vải, làm thiệp thủ công, làm bánh thủ công, nghệ thuật xoắn giấy, văn hóa Theater dance …





Với một chủ đề rất mở - " Hành trình di sản ", chuỗi workshop sẽ mở ra một không gian sáng tạo mà ở đó người tham gia có thể thả trôi mọi suy nghĩ và cảm xúc, được đón chào bởi một không gian đậm chất sáng tạo, nơi nâng niu những giá trị của cuộc sống; nơi gia đình – đặc biệt là trẻ nhỏ có thể vui chơi và tìm thấy sự kết nối với thiên nhiên; nơi diễn ra các buổi workshop, talkshow chia sẻ giao lưu và học tập cho mọi người; nơi giới thiệu và tôn vinh những thương hiệu địa phương với triết lý kinh doanh bền vững.

Đến với workshop, bạn còn có cơ hội đắm chìm trong không gian triển lãm về nghệ thuật gỗ và sắt từ những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng của KTS Phạm Thanh Huy (triển lãm gỗ), Nghệ sĩ Trần Dân (triển lãm sắt). Workshop mở cửa hoàn toàn miễn phí, tại đây tất cả dụng cụ đã được chuẩn bị sẵn, ngoài ra các bạn sẽ được mang sản phẩm sáng tạo của cá nhân về.

Trang trí bánh cupcake, làm thiệp thủ công làm thiệp xoắn giấy...

Một trong những người bạn đồng hành cùng 282 Factory trong sự trở lại lần này chính là ICC - I Can Class (lớp học trải nghiệm đa chủ đề dành cho mọi lứa tuổi). Với mục tiêu hướng đến ba giá trị: Đạo đức - Nghị lực - Trí tuệ, trong mỗi buổi học, đội ngũ giáo viên sẽ lồng ghép những câu chuyện ý nghĩa để bồi đắp những giá trị này cho học viên.





Trong sự kết hợp lần này tại 282 Factory, ICC mang đến workshop trải nghiệm: Trang trí bánh cupcake Noel; làm thiệp thủ công; nghệ thuật xoắn giấy. Bạn sẽ được tự mình tạo nên những sản phẩm “ ngọt ngào ”, mang đậm dấu ấn, sở thích cá nhân.





"Chơi từ bản chất" cùng cộng đồng Sartorial

Với mong muốn tạo ra không gian trao đổi gần gũi cho cộng đồng đam mê phong cách Âu phục cổ điển, sự kiện lần này, đem tới cuộc trò chuyện thú vị về thú chơi âu phục cổ điển và đồ da, cũng như các kiến thức, góc nhìn đa chiều về cộng đồng tại Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.





Sartorial Vietnam sẽ dành thời gian chia sẻ trong sự kiện lần này để tiếp tục chia sẻ kiến thức – trải nghiệm – kinh nghiệm trong nhiều thú chơi cổ điển bền vững.

Trải nghiệm nghệ thuật biểu diễn sân khấu The Theater Jazz

Theater Dance Việt Nam được thành lập bởi Linh An & Johnson Brock vào năm 2019 sau khi hợp tác trong các dự án video khiêu vũ ở Quảng trường Thời đại ở New York và biểu diễn trong các buổi trình diễn khiêu vũ, họ quyết định đưa tác phẩm của mình ra nước ngoài The Theater Dance Việt Nam xuất hiện tại 282 Factory vào đêm Giáng sinh.

Phong cách này là sự kết hợp giữa các phong trào nhạc jazz đích thực, kỹ thuật múa ba lê, nhảy hiện đại và đôi khi là nhảy tap.

Theater Jazz là một nhánh của múa jazz (một loại hình nghệ thuật biểu diễn của Mỹ bắt nguồn từ văn hóa khiêu vũ Tây Phi). Từ “nhà hát” xuất phát từ khái niệm sân khấu nhạc kịch nơi trình diễn các vở nhạc kịch nổi tiếng, thường ở Broadway (New York), West-end (London) và các tụ điểm âm nhạc nổi tiếng thế giới khác, một vài ví dụ: Chicago, Lion King, Wicked , A Chorus Line, v.v. Như vậy, Theater dance là một phong cách nhảy jazz thường thấy trên sân khấu Broadway và được biết đến với tính giải trí cao, giàu tính kể chuyện, phục vụ chủ yếu trong các tiết mục múa trong nhạc kịch.

Trong những năm gần đây, nhạc jazz sân khấu đã phát triển vượt bậc, thậm chí còn cá tính và đa dạng hơn, để phục vụ không chỉ các buổi biểu diễn ở Broadway mà còn cả ngành công nghiệp điện ảnh, các cuộc thi khiêu vũ (ví dụ: So you think you can dance), các chương trình trực tiếp. Điều này được thể hiện rõ qua sự sáng tạo của các biên đạo múa “thế hệ mới” như: Andy Blankenbuehler, Al Blackstone, Michael Mindlin, Karla Puno Garcia, Josh Assor...

Vạn góc sống ảo triệu like





Cho những bức hình triệu like không thể hấp dẫn hơn tại 282 Factory, bạn đã biết chưa ? Đâu là bức nền sẽ tốn nhiều chiếc like nhất ? Từ Hành trình di sản, Bếp lửa kết nối, không gian gỗ mộc, không gian Bắc Âu tới vạn góc triển lãm và workshop cũng như chương trình văn hóa nghệ thuật đang chờ bạn.