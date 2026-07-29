Vụ việc cặp đồng nghiệp lệch 16 tuổi bị phát hiện có hành động thân mật trong công viên sau đoạn clip dài 39 giây vẫn đang là chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội.

Trước đó, video do TikToker Jay Guapõ đăng tải ghi lại cảnh một cặp đôi hôn nhau trên ghế đá ở Central Park đã nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Đến nay, clip đã thu hút hơn 4 triệu lượt xem trên TikTok và tiếp tục được chia sẻ rộng rãi. Dù vấp phải nhiều tranh cãi về quyền riêng tư và việc quay người lạ rồi đăng tải lên mạng xã hội, Jay Guapõ vẫn chưa gỡ video.

Clip người qua đường vô tình quay được cảnh một cặp đôi hôn nhau ở công viên hiện đã thu về hơn 4 triệu lượt xem. Nguồn: Jay Guapõ

Sau khi đoạn clip lan truyền, New York Post xác minh danh tính hai nhân vật xuất hiện trong video là Nathaniel D. Cullerton (45 tuổi) và Kelsey Borenzweig (29 tuổi).

Cả hai đều làm việc tại hãng luật Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, một trong những hãng luật hàng đầu tại New York. Trong đó, Cullerton giữ vị trí partner (luật sư cấp cao), còn Borenzweig là associate (luật sư cộng sự).

Theo thông tin mới nhất được New York Post đăng tải, Nathaniel Cullerton đã bị cho tạm nghỉ việc tại Wachtell, Lipton, Rosen & Katz - nơi anh đang công tác với vị trí partner. Nguồn tin này cũng cho biết hãng luật này đang tiến hành điều tra nội bộ liên quan đến đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội.

Đây là diễn biến mới nhất của vụ việc.

Cả hai bị người qua đường vô tình quay được cảnh đang hôn nhau ở công viên. Người này chỉ định nhắc nhở về hành vi nơi cộng cộng. Ảnh chụp màn hình - Jay Guapõ

Nhưng sau đó đoạn clip nhanh chóng viral vì thái độ của cặp đôi. Ảnh chụp màn hình - Jay Guapõ

Chưa dừng lại ở đó, trước khi đoạn clip lan truyền, Nathaniel Cullerton nằm trong nhóm hơn 6 luật sư cấp partner của Wachtell dự kiến sẽ đồng loạt chuyển sang Gibson Dunn - một trong những hãng luật lớn và có uy tín hàng đầu tại Mỹ.

Đây được xem là một thương vụ "chuyển quân" đáng chú ý trong giới luật sư New York. Việc chuyển sang Gibson Dunn được đánh giá là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của nhóm luật sư này, khi họ gia nhập một hãng luật thuộc nhóm Big Law danh tiếng, thường xử lý các thương vụ và vụ kiện có giá trị hàng tỷ USD.

Tuy nhiên, Nathaniel Cullerton đã không thể thực hiện kế hoạch trên sau khi đoạn video ghi lại cảnh anh hôn đồng nghiệp lan truyền với hàng triệu lượt xem.

Ban đầu, một số thông tin cho rằng Borenzweig cũng đang trong một mối quan hệ tình cảm.

Tuy nhiên, Daily Mail sau đó dẫn lời một nguồn tin cho biết cô đã chia tay bạn trai là luật sư Adam Littlestone-Luria vài tháng trước khi đoạn video được quay. Trước đó, khi được hỏi, Littlestone-Luria chỉ nói rằng anh biết về vụ việc nhưng không muốn bình luận thêm.

Hiện chưa có thông tin cho thấy Borenzweig bị xử lý nội bộ hay đưa ra bất kỳ phát ngôn chính thức nào. Cô cũng như Wachtell, Lipton, Rosen & Katz vẫn giữ im lặng trước những diễn biến đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Hồ sơ của cả Cullerton và Borenzweig vẫn xuất hiện trên website chính thức của Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

Hồ sơ làm việc của Nathaniel D. Cullerton tại hãng luật. Ảnh chụp màn hình - Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

Hồ sơ việc làm của Kelsey Borenzweigtại website hãng luật. Ảnh chụp màn hình - Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

New York Post cho biết đã liên hệ Wachtell, Gibson Dunn và Nathaniel Cullerton để xin bình luận, song chưa nhận được phản hồi.

Cùng thời điểm, Daily Mail cho biết Nathaniel Cullerton đã kết hôn với Moira Penza - luật sư hiện giữ vị trí partner tại hãng luật Wilkinson Stekloff - từ năm 2016. Hai người hiện sở hữu căn hộ trị giá khoảng 2,3 triệu USD tại khu Upper East Side (New York), đồng thời có thêm một căn nhà khác ở Wilton, bang Connecticut.

Sau khi đoạn clip gây xôn xao mạng xã hội, phóng viên Daily Mail đã tìm đến cả hai địa chỉ trên để theo dõi Cullerton. Tờ báo ghi lại cảnh nam luật sư lái xe trở về nhà và liên tục nhìn vào điện thoại. Khi được hỏi liệu vợ đã xem đoạn video hay chưa cũng như có muốn lên tiếng về vụ việc hay không, Cullerton không trả lời, giữ im lặng rồi nhanh chóng đi vào bên trong căn hộ.

Đến nay, Moira Penza cũng chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn công khai nào liên quan đến vụ việc. Hiện chưa có thông tin chính thức về phản ứng của bà hoặc tình trạng hôn nhân của hai người sau khi đoạn clip lan truyền.

Nguồn: jayguap3, New York Post, Daily Mail