Mới đây, một người cha ở Thái Lan đã lên tiếng đòi lại công lý cho con gái mình, người đã thiệt mạng oan ức do gã bạn trai côn đồ.

Được biết, vụ việc xảy ra tại một trạm xăng trên đường Sukhumvit ở Pattaya, Thái Lan vào khoảng 10 giờ tối ngày 4 tháng 6 vừa qua. Nạn nhân là cô gái tuổi teen, Kanoknika, đang làm thêm giờ vào thời điểm đó.

Cha cô, ông Somporn, 54 tuổi, cho biết ông được một đồng nghiệp của con gái liên lạc vào đêm khuya, người này nói với ông rằng con gái ông đã ngất xỉu. Ông đã đến trạm xăng và tìm thấy con gái mình nằm bất tỉnh bên trong một cửa hàng tiện lợi. Một đội cứu hộ đã đến và cố gắng hồi sức tim phổi nhưng không thể cứu sống cô. Các nhân viên y tế sau đó tiếp tục nỗ lực hồi sức trước khi chuyển cô đến Bệnh viện Bangkok Pattaya, nơi cô được tuyên bố đã tử vong.

Hình ảnh cô gái bị gã bạn trai hành hung do camera ghi lại.

Theo ông Somporn, các đồng nghiệp nói với ông rằng con gái ông đã uống rất nhiều trà kratom và nước tăng lực để tiếp tục làm thêm giờ, và ban đầu họ cho rằng đây chính là nguyên nhân khiến cô gái bất tỉnh.

Cô gái đã qua đời sau khi được đưa đến bệnh viện.

Tuy nhiên, ông Somporn cho biết sau đó ông đã xem lại đoạn video do camera an ninh từ trạm xăng ghi lại, và ông khẳng định đoạn phim cho thấy con gái ông bị bạn trai, cũng là một đồng nghiệp 16 tuổi, hành hung dã man.

Theo ông Somporn, đoạn video cho thấy thiếu niên này trở lại nơi làm việc bằng xe máy sau khi tan ca. Hai người được nhìn thấy cãi nhau một cách căng thẳng, sau đó, thiếu niên này đã đánh con gái ông nhiều lần cho đến khi cô gái ngã gục. Ông Somporn nói rằng sau đó con gái mình đã bị co giật trước khi bất tỉnh.

Khi trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Channel 7, thiếu niên 16 tuổi cho biết anh ta không cố ý gây ra cái chết cho cô. Anh ta thừa nhận đã cãi nhau với nạn nhân và nói rằng anh ta đã kéo cô, sau đó cô ngã gục và bị co giật. Ông Somporn đã đưa thi thể con gái về tỉnh Kalasin để làm lễ tang nhưng cho biết ông sẽ hoãn việc hỏa táng cho đến khi nhận được công lý. Ông đã kêu gọi cảnh sát vào cuộc điều tra vụ việc.

Các sĩ quan từ đồn cảnh sát Bang Lamung cho biết họ đang thu thập bằng chứng và sẽ tiến hành các hành động pháp lý nếu kết quả điều tra và khám nghiệm tử thi xác nhận các cáo buộc.

(Theo The Thaiger)