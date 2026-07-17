Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul giơ một bài thi trong cuộc họp báo về vụ bê bối trong kỳ thi công chức. Bài thi cho thấy những câu trả lời bị sửa, nhấn mạnh bằng chứng về sự bất thường trong quá trình thi cử. (Ảnh: Bangkok Post)

Vụ bê bối bắt đầu vào tháng 6, khi cảnh sát Thái Lan phát hiện những bất thường trong kết quả của 5.814 công chức tham gia các kỳ thi bắt buộc để được bổ nhiệm hoặc thăng chức trong chính phủ.

Một cuộc điều tra chung của cảnh sát và các cơ quan chống tham nhũng đã được tiến hành, trong đó các sĩ quan đã tịch thu nhiều máy tính và tài liệu thi.

Sau 17 ngày điều tra chung, cơ quan điều tra kết luận nhiều quan chức đã nhận hối lộ lên đến 800.000 baht để sửa đổi kết quả thi của các thí sinh bằng phần mềm điện tử.

Nếu bị kết tội, các nghi phạm có thể bị phạt tiền và đối mặt với án tù lên đến 5 năm.

Những đối tượng tình nghi chủ mưu, gồm hai người đàn ông và một người phụ nữ, đã bị bắt giữ với các cáo buộc tiêu hủy và che giấu tài liệu. Trong đó, một người bị bắt sau khi trốn sang nước láng giềng Lào.

Các công chức gian lận thi cử có thể sẽ bị đình chỉ công tác trong lúc chờ kết luận.

“Thiệt hại là rất lớn, và điều này là không công bằng đối với những người đã có được vị trí của mình một cách trung thực”, quan chức Bộ Nội vụ Unsit Sampuntharat nói với các phóng viên hôm 16/7.

Bộ Giáo dục Thái Lan cũng cho biết sẽ xem xét lại khoảng 800.000 bài thi, khi cơ quan điều tra tiếp tục xác định toàn bộ quy mô của vụ gian lận.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, người đặt mục tiêu chống tham nhũng lên hàng đầu, đã lên án vụ gian lận gây rúng động này.

Phát biểu ngày 15/7, ông cảnh báo về một “vòng luẩn quẩn” trong đó các công chức tham nhũng để có được quyền lực, sau đó lại tiếp tục tham nhũng.