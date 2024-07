Vào hôm 5/7, tờ TenAsia đưa tin nam diễn viên nổi tiếng Song Il Gook (Truyền Thuyết Jumong) vừa cùng 3 con trai Daehan - Minguk - Manse xuất hiện trong tập mới nhất của show truyền hình You Quiz on the Block với tư cách khách mời.



Tại đây, tài tử họ Song bất ngờ tiết lộ rằng mình không còn nhận được lời mời đóng phim, tham dự sự kiện sau khi có con: "Tôi không thể đóng phim truyền hình nữa. 1 phần nguyên nhân là do tôi đã tăng cân nhiều so với trước đây. Tôi chưa sẵn sàng trở lại, nhưng lý do lớn nhất đến từ việc tôi không còn nhận được bất kỳ lời mời đóng phim nào. Có lẽ hình ảnh của các con tôi đã ghi dấu ấn sâu đậm trong tâm trí mọi người. Và ai cũng biết tôi là ông bố có 3 con. Tôi không còn nhận được lời mời đóng phim, dự sự kiện nào nữa. Nếu nói tình trạng gián đoạn trong sự nghiệp hoàn toàn không gây ảnh hưởng tiêu cực tới tôi thì là nói dối rồi. Nhưng tôi không hề cảm thấy hối hận".

Theo lời Song Il Gook, nam diễn viên không còn được tham gia diễn xuất sau khi có con

Bộ 3 Daehan - Minguk - Manse gây chú ý trong show You Quiz on the Block nhờ ngoại hình phổng phao ở tuổi 12

Cũng tại chương trình You Quiz on the Block, Daehan bất ngờ thổ lộ: "Nếu không phải vì chúng con thì bố đã có thể tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim hơn phải không ạ? Cách đây không lâu, Minguk muốn đi ăn kem nên bố đã vội vàng trở về nhà từ 1 buổi diễn tập cho vở nhạc kịch". Song Il Gook liền trấn an các con : "Không, không phải như vậy đâu. Ưu tiên hàng đầu của bố là trở thành người chồng tốt, thứ 2 là làm 1 người cha tốt và sau đó mới nghĩ tới công việc".

Câu trả lời của Song Il Gook trước những băn khoăn của quý tử đã ghi điểm lớn trong lòng công chúng

Tài tử Truyền Thuyết Jumong cũng thừa nhận bản thân dần mất đi khả năng cạnh tranh với các đồng nghiệp trong ngành: "Tôi tập trung vào việc nuôi dạy các con và không có nhiều thời gian để đầu tư, chăm chút cho bản thân. Tôi thấy việc mình không được mời đóng phim là điều hết sức tự nhiên vì tôi cũng dần mất khả năng cạnh tranh trong vai trò 1 diễn viên".

Nhưng Song Il Gook khẳng định mình không từ bỏ con đường nghệ thuật: "Tôi đã tự mình đi thử vai cho 10 vở nhạc kịch trước đó. Hồi năm ngoái, tôi được chọn tham gia trong vở Mamma Mia sau khi vượt qua vòng casting. Tôi không được mới diễn mà tự mình đăng ký thử vai. Mọi người ở đó tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, nhưng tôi không hề cảm thấy xấu hổ. Tôi luôn nói với họ rằng tôi sẽ nỗ lực hết mình với tư cách là 1 tân binh ở độ tuổi trung niên".

Song Il Gook thừa nhận bản thân đã mất đi dần khả năng cạnh tranh trong nghề, phải tự mình đi đăng ký casting chứ không được mời diễn nhạc kịch

Trên các diễn đàn mạng xã hội, những chia sẻ mới đây của tài tử sinh năm 1971 đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng được bàn tán sôi nổi. Nhiều netizen nhận định Song Il Gook là người đàn ông của gia đình, hết lòng thương yêu các con. Nam diễn viên toàn tâm toàn ý lo cho gia đình tới mức không có nhiều thời gian chăm chút cho bản thân. Đây được cho là nguyên nhân quan trọng khiến Song Il Gook không giữ được thể trạng lý tưởng để có thể xuất hiện trong các bộ phim truyền hình như trước. Từ đây, không ít khán giả dành cho Song Il Gook nhiều lời khen ngợi vì những hy sinh thầm lặng của nam diễn viên cho gia đình.

Song Il Gook luôn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho Daehan - Minguk - Manse và đồng hành cùng hành trình khôn lớn của các con

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Song Il Gook kết hôn với nữ thẩm phán Jung Seung Yeon vào năm 2008. Tới năm 2012, bà xã Song Il Gook hạ sinh Daehan, Minguk và Manse trong niềm hân hoan của công chúng

Còn nhớ hồi tháng 6 năm ngoái, Song Joong Ki đã có những chia sẻ khá giống với đàn anh Song Il Gook nhưng lại bị công chúng chỉ trích gay gắt. Cụ thể, khi được hỏi về mối quan hệ giữa công việc và gia đình, Song Joong Ki đã trả lời bằng tiếng Anh với các phóng viên của tờ Sina: "Đôi khi làm cha, làm chồng đồng nghĩa với việc mất đi công việc trong lĩnh vực showbiz. Làm cha, có con và kết hôn với 1 người phụ nữ trong ngành dường như khiến tôi ngày càng ít có việc làm hơn".

Phát ngôn của Song Joong Ki đã gây ra tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Theo nhiều khán giả, tài tử họ Song vẫn có sự nghiệp ổn định sau khi kết hôn và có con. Việc Song Joong Ki "vơ đũa cả nắm" cũng khiến fan nhiều sao nam đã lập gia đình cảm thấy không vui. Trên thực tế, rất nhiều nam diễn viên khác vẫn gặt hái được thành công sau khi trở thành chồng, thành cha.

Câu trả lời của nam diễn viên sinh năm 1985 cũng bị cho là thiếu tế nhị, bởi vợ anh đã chịu nhiều đau đớn và mệt mỏi trong suốt quá trình mang thai, sinh con nhưng lại bỗng trở thành nguyên nhân khiến chồng "mất đi công việc".

Song Joong Ki gây thất vọng lớn khi cho biết anh phải đối mặt với nguy cơ mất việc làm sau khi kết hôn, có con

Nguồn: Kbizoom