Chiều 26/6, tờ Osen đưa tin cặp sinh 3 Daehan, Minguk và Manse nhà tài tử Song Il Gook (Truyền Thuyết Jumong) vừa chiếm sóng mạng xã hội khi xuất hiện trong buổi ghi hình cho show You Quiz on the Block. Dự kiến tập có sự xuất hiện của 3 sao nhí sẽ được phát sóng trong tháng 7 tới đây trên kênh tvN. Đây cũng là lần đầu tiên 3 cậu bé cùng xuất hiện trên sóng truyền hình kể từ thời điểm "làm mưa làm gió" ở The Return Of Superman cách đây 10 năm.



Trong buổi ghi hình mới đây, Daehan - Minguk - Manse diện sơ mi, đeo cà vạt và "đóng thùng". 3 cậu bé ra dáng thanh niên với chiều cao khủng ở tuổi 12, được nhận xét là trông ngày càng chững chạc. Dù mới học lớp 6 nhưng Daehan - Minguk - Manse đã cao lớn hơn hẳn diễn viên hài Jo Se Ho (1m72) và cao gần bằng MC quốc dân Yoo Jae Suk (1m78). Nhiều khán giả tin rằng 3 bé đã vượt mốc 1m75 ở thời điểm hiện tại.

3 cậu bé diện áo sơ mi, đeo cà vạt, trông ngày càng chững chạc

Đặc biệt hơn cả, chiều cao của Daehan - Minguk - Manse đã trở thành chủ đề nóng, gây bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Không khó để nhận ra 3 bé cao lớn hơn hẳn nghệ sĩ hài nổi tiếng Jo Se Ho (1m72) dù mới đang học lớp 6

3 nhóc tỳ nhà tài tử họ Song còn cao gần bằng MC quốc dân Yoo Jae Suk (1m78). Nhiều khán giả tin rằng 3 bé chắc chắn đã vượt mốc 1m75 ở tuổi 12

Trên các diễn đàn, netizen không khỏi trầm trồ trước vóc dáng cao lớn của bộ 3 sao nhí: "Đã lâu không gặp nhưng tôi vẫn phân biệt được từng bé. Chỉ có điều 3 đứa nhỏ giờ cao lớn hơn tôi nghĩ", "Cao gần bằng Yoo Jae Suk luôn rồi. 3 nhóc này có đôi chân dài thật", "Học sinh lớp 6 đây á? Thật bất ngờ", "Để ý mới thấy các bé từ show The Return Of Superman hiện đều trở nên vô cùng cao lớn", "Chiều cao như vậy thì đủ tiêu chuẩn để được chọn vào các câu lạc bộ bóng rổ trong trường tiểu học rồi đấy". Được biết, bậc tiểu học ở Hàn gồm từ lớp 1 đến lớp 6.

Hồi tháng 3 năm nay, 3 quý tử nhà Song Il Gook từng gây bão với vóc dáng cao lớn trong video cảm ơn người hâm mộ nhân dịp sinh nhật. Đáng chú ý, 3 cậu bé đều đang trong quá trình vỡ giọng ở tuổi 12 nên giọng nói cũng trở nên trầm ấm, khác hẳn ngày trước. Nhưng bộ 3 vẫn giữ được 1 điểm sau 10 năm, đó chính là diện trang phục giống y hệt nhau.

Trong clip gây sốt cách dây 3 tháng, 3 cậu nhóc lớn nhanh như thổi, cao lớn hơn hẳn so với trước kia

Trước đó, khi xuất hiện ở chương trình Radio Star hồi tháng 11/2022, Song Il Gook bất ngờ tiết lộ Daehan đã có bạn gái. Nam diễn viên hạng A còn vui mừng cho biết 3 cậu quý tử đang lớn nhanh như thổi.

Cách đây 2 năm, tài tử Truyền Thuyết Jumong còn hài hước bình luận về sự phát triển nhanh chóng của các con trong lần làm khách mời trên chương trình Dolsing Fourmen: "Tôi có chút lo lắng về chi phí nuôi bọn trẻ, bởi giờ đây tôi phải đặt chiếc pizza cỡ lớn cho mỗi đứa rồi".

Trong chương trình Radio Star hồi cuối năm 2022, nam diễn viên Song Il Gook cho biết Daehan, Minguk và Manse lúc đó đang học lớp 4, cao vượt mốc 1m60

Daehan, Minguk và Manse sinh năm 2012, trở thành hiện tượng trên toàn châu Á sau khi xuất hiện trong chương trình The Return Of Superman hồi năm 2014. Sau khi rời khỏi show, bộ 3 vẫn được công chúng dõi theo từng ngày.

10 năm trước, 3 nhóc tỳ song sinh nhà tài tử Song Il Gook chiếm được nhiều tình cảm từ công chúng qua show ăn khách The Return Of Superman

Nguồn: Koreaboo