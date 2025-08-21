Suốt hơn 20 năm bên nhau, Thân vương William và Vương phi Kate không chỉ được nhắc đến bởi vai trò Hoàng gia, mà còn bởi hành trình tìm kiếm "ngôi nhà mãi mãi" - nơi ba con nhỏ Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis có thể lớn lên trong bình yên.

Từ cottage khiêm nhường ở Balmoral, căn hộ xinh xắn trong Cung điện Kensington, cho đến Anmer Hall xa hoa ở Norfolk, mỗi nơi từng gắn bó đều là một lát cắt đời sống rất đời thường của cặp đôi hoàng gia nổi tiếng. Và giờ đây, Forest Lodge ở Windsor đang được kỳ vọng trở thành chốn dừng chân vĩnh viễn của họ, ngay cả khi Thân vương William lên ngôi.

1. Tam-Na-Ghar - căn cottage giản dị ở Balmoral

Mỗi khi ghé Balmoral, vợ chồng William - Kate thường ở tại Tam-Na-Ghar, căn nhà ba phòng ngủ nằm khiêm nhường trong khuôn viên bất động sản rộng tới 5.000 mẫu Anh. Nơi đây từng là món quà đặc biệt mà Cố Vương thái hậu dành tặng William trước khi bà qua đời năm 2002. Tam-Na-Ghar được bao quanh bởi rừng xanh bạt ngàn, nằm gần Birkhall - nơi rất được Vua Charles yêu thích.





2. Anmer Hall - dinh thự lộng lẫy ở Sandringham

Anmer Hall là một phần của điền trang Sandringham tại Norfolk với 10 phòng ngủ, hồ bơi và sân tennis. Đây là "ngôi nhà nông thôn" nơi gia đình William - Kate dành nhiều kỳ nghỉ cùng ba con. Năm 2011, Nữ hoàng Elizabeth II đã tặng lại nơi này như một món quà cưới. Sau các cuộc cải tạo năm 2013 - 2014, Anmer Hall được định giá khoảng 1,5 triệu bảng Anh.





3. Adelaide Cottage - hiện tại ở Windsor

Kể từ năm 2022, Adelaide Cottage đã trở thành nơi ở chính của gia đình Thân vương và Vương phi. Căn nhà 4 phòng ngủ được thuê từ Crown Estate, có giá trị khoảng 5,5 triệu bảng Anh. Đây cũng là nơi ghi dấu khoảnh khắc ba con George, Charlotte và Louis trong ngày đầu tiên nhập học tại trường Lambrook.





4. Bodorgan Hall - hồi ức tình yêu ở Anglesey

Trước khi bước vào cuộc sống hoàng gia chính thức, William và Kate đã có quãng thời gian ngọt ngào tại Bodorgan Hall, một trang trại cổ kính bằng đá trắng ở đảo Anglesey, xứ Wales. Đây là nơi đầu tiên cả hai chung sống, cho đến vài tuần sau khi Hoàng tử George chào đời vào tháng 7/2013. Thân vương William từng xúc động nói: "Hòn đảo này sẽ mãi là nơi đặc biệt với chúng tôi. Tôi chưa từng biết nơi nào vừa đẹp, vừa ấm áp như Anglesey".





5. Nottingham Cottage - "Nott Cott" tại Kensington Palace

Tọa lạc ngay trong khuôn viên Cung điện Kensington, Nottingham Cottage là nơi William và Kate sống từ năm 2011 đến 2013. Căn nhà chỉ có hai phòng ngủ, được Hoàng gia cấp quyền sử dụng. Sau này, Công tước và Vương phi xứ Sussex - Harry và Meghan cũng từng ở đây trước khi con trai Archie chào đời.





6. Căn hộ trong Cung điện Kensington

Ngoài "Nott Cott", William và Kate còn từng sống tại căn hộ 1A thuộc Cung điện Kensington - nơi nổi tiếng với 20 phòng lớn nhỏ, phòng khách lộng lẫy và khu vườn riêng biệt. Đây là một trong những địa chỉ chính thức của gia đình trong nhiều năm trước khi chuyển đến Windsor.





7. Forest Lodge - "tổ ấm mãi mãi"

Được dự đoán sẽ trở thành nơi ở lâu dài của vợ chồng Thân vương và Vương phi xứ Wales, Forest Lodge ở Windsor được coi như "tổ ấm mãi mãi" cho gia đình 5 người. Theo nguồn tin từ Hoàng gia, ngay cả khi William trở thành Quốc vương, họ vẫn muốn duy trì nếp sống gắn bó tại đây, để các con có một tuổi thơ ổn định, xa rời ánh đèn sân khấu.

Hành trình qua bảy tổ ấm của Thân vương William và Vương phi Kate không chỉ là câu chuyện về bất động sản xa hoa, mà còn là hành trình tìm kiếm sự cân bằng giữa trách nhiệm hoàng gia và một đời sống gia đình giản dị, nơi họ có thể thực sự gọi là "nhà".

Theo Express