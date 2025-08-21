Adelaide Cottage – nơi ở hiện tại của Thân vương William, Vương phi Kate và ba con là một ngôi nhà mang dấu ấn lịch sử đặc biệt của Hoàng gia Anh. Được xây dựng từ năm 1831 cho Hoàng hậu Adelaide, phu nhân của Vua William IV, ngôi biệt thự mang phong cách Gothic Revival với ống khói trang trí và mái hiên lợp rơm giản dị. So với nhiều bất động sản hoàng gia khác, Adelaide Cottage có phần khiêm nhường nhưng lại gắn liền với một giai đoạn sóng gió trong lịch sử tình cảm của hoàng tộc.





Sau Thế chiến II, nơi đây trở thành chốn đi về của Peter Townsend – phi công Không quân Hoàng gia kiêm cận vệ cho Vua George VI. Chính tại Adelaide Cottage, Townsend đã nảy sinh tình cảm với Công chúa Margaret – em gái cố Nữ hoàng Elizabeth II. Mối tình ấy gây tranh cãi dữ dội, bởi Townsend là người đàn ông đã ly hôn, lại hơn Margaret tới 16 tuổi.

Đỉnh điểm của scandal là vào năm 1953, khi cả hai bí mật đính hôn. Tuy nhiên, theo Đạo luật Hôn nhân Hoàng gia 1772, việc kết hôn với người từng ly hôn là điều không được chấp nhận. Đứng trước lựa chọn tình yêu và bổn phận, Công chúa Margaret đã đưa ra tuyên bố chấm dứt mối quan hệ vào năm 1955, khẳng định: "Tôi ý thức được rằng, với trách nhiệm của mình với Khối Thịnh vượng chung, tôi buộc phải đặt nghĩa vụ cao hơn tình cảm cá nhân".





Dù đau buồn, Margaret vẫn khẳng định đã được Townsend ủng hộ hết lòng trong quyết định này. Từ đó, Adelaide Cottage gắn liền với một trong những bi kịch tình yêu nổi tiếng nhất của hoàng gia Anh.

Nhiều năm sau, nơi đây lại được nhắc đến khi Vương tử Harry và Meghan kết hôn năm 2018, từng có tin đồn họ sẽ dọn về Adelaide Cottage. Tuy nhiên, cặp đôi chọn một hướng đi khác. Mãi đến năm 2022, Thân vương William và Vương phi Kate mới chính thức chuyển về đây cùng Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis, sau khi rời căn hộ ở Điện Kensington.





Giờ đây, sau ba năm sinh sống, gia đình Thân vương William chuẩn bị rời Adelaide Cottage để bắt đầu một chương mới tại Forest Lodge trong Windsor Great Park. Căn biệt thự này rộng lớn hơn, có chuồng ngựa, nhà khách, sân tennis, hồ nước và khu vườn xanh mướt. Một nguồn tin thân cận tiết lộ với BBC: "Đây là bước khởi đầu cho một chương mới dài lâu. Họ coi Forest Lodge là ngôi nhà mãi mãi của mình".

Từ một bối cảnh tình yêu bị cấm đoán, Adelaide Cottage nay lại trở thành chứng nhân cho một gia đình hoàng gia kiểu mẫu. Sự chuyển mình của căn biệt thự cổ xưa càng khiến nơi này trở thành một mảnh ghép thú vị trong hành trình tiếp nối của Hoàng gia Anh.

